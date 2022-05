Lara Gessler, instagramerka, restauratorka i autorka książek podzieliła się z fanami dobrą wiadomością na koniec marca. Razem z Piotrem Szelągiem spodziewają się drugiej pociechy. Para ma już półtoraroczną córeczkę Nenę, która bardzo często gości w mediach społecznościowych gwiazdy. Gessler opublikowała nagranie oraz zdjęcie z okazji urodzin swojego partnera. Na wideo widzimy Piotra, który na tle mazurskiego domku idzie w stronę Lary, trzymając na rękach córeczkę. Lara wychodzi mu na przeciw w niebieskiej sukience i obejmuje ciążowy brzuszek. Jest dość spory więc nikt z obserwujących nie miał wątpliwości co do stanu celebrytki. Poza nagraniem Lara dodała też zdjęcie, na którym widzimy ją stojącą bokiem w tej samej sukience. W tle widać mazurską chatkę, a gwiazda obejmuje ciążowy brzuszek. Do wideo i fotografii dołączyła wzruszający podpis emotikonę serca oraz „+1”, a także krótkie życzenia dla ojca swoich dzieci. „Dzięki Tobie jest wszystko, co dla mnie ważne i piękne. Sto lat” – napisała wówczas.

Lara Gessler zdradziła płeć dziecka

Swoją poprzednią ciążę, a także życie malutkiej Neny, Lara bardzo chętnie relacjonuje w mediach społecznościowych. Dzieli się wieloma szczegółami z życia, ale także pomysłami, radami i wnioskami. Podczas okresu oczekiwania na drugą pociechę jest podobnie. Na instagramowym koncie córki Magdy Gessler jest wiele zdjęć, na których możemy podziwiać rodzinne chwile celebrytki.

Teraz Lara Gessler zdradziła fanom jakiej płci będzie jej druga pociecha. „Całe życie chciałam mieć syna i córkę, będę miała córkę i syna” – napisała pod zdjęciem z mężem i córką z Trójmiasta. Dodała, że tym samym odpowiada na wiele pytań, które dostaje od fanów.

