Lara Gessler jest w drugiej ciąży. Opublikowała wzruszający post

Lara Gessler, instagramerka, restauratorka i autorka książek podzieliła się z fanami dobrą wiadomością. Razem z Piotrem Szelągiem spodziewają się drugiej pociechy. Para ma już półtoraroczną córeczkę Nenę, która bardzo często gości w mediach społecznościowych gwiazdy. Gessler opublikowała nagranie oraz zdjęcie z okazji urodzin swojego partnera. Na nagraniu widzimy Piotra, który na tle mazurskiego domku idzie w stronę Lary, trzymając na rękach córeczkę. Lara wychodzi mu na przeciw w niebieskiej sukience i obejmuje ciążowy brzuszek. Jest dość spory więc nikt z obserwujących nie miał wątpliwości co do stanu celebrytki. Poza nagraniem Lara dodała też zdjęcie, na którym widzimy ją stojącą bokiem w tej samej sukience. W tle widać mazurską chatkę, a gwiazda obejmuje ciążowy brzuszek. Do wideo i fotografii dołączyła wzruszający podpis emotikonę serca oraz „+1”, a także krótkie życzenia dla ojca swoich dzieci. „Dzięki Tobie jest wszystko, co dla mnie ważne i piękne. Sto lat” – czytamy.

instagram

Lara Gessler ogłasza drugą ciążę

W komentarzach pojawiła się masa gratulacji. Swoją poprzednią ciążę, a także życie malutkiej Neny, Lara bardzo chętnie relacjonuje w mediach społecznościowych. Dzieli się wieloma szczegółami z życia, ale także pomysłami, radami i wnioskami. Zapewne podczas okresu oczekiwania na drugą pociechę będzie podobnie.

Czytaj też:

Joanna Opozda informuje o stanie zdrowia synka. Opublikowała zdjęcie ze szpitala