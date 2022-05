Ed Sheeran ponownie został tatą. Opublikował urocze zdjęcie

Ed Sheeran słynie ze swojej tajemniczość. Wokalista chroni swoją prywatność i rzadko mówi o swoim życiu rodzinnym w mediach. Kiedy w 2018 roku poślubił swoją partnerkę Cherry Seaborn, media dowiedziały się długo po fakcie. Ed Sheeran i Cherry Seaborn pobrali się w grudniu w swoim domu w Suffolk w Anglii. W uroczystości wzięło udział 40 osób. Wokalista potwierdził medialne doniesienia dopiero w lipcu 2019 podczas internetowego wywiadu.

Podobnie było z powiększeniem się rodziny artysty. Media dowiedziały się o ciąży Cherry kilka tygodni przed porodem. Mimo to muzyk nie potwierdził tej informacji. Dopiero kilka dni po narodzinach córki Lyra Antarctica, opublikował zdjęcie maleńkich, kolorowych skarpetek na tle dziecięcego kocyka. „Hejka! Szybka wiadomość ode mnie, jako że mam wieści z mojego życia prywatnego, którymi chciałbym się z wami podzielić... W zeszłym tygodniu, z pomocą niesamowitego zespołu lekarzy i pielęgniarek, Cherry urodziła naszą piękną i zdrową córkę” – Lyrę Antacticę Seaborn Sheeran – napisał wówczas pod zdjęciem.

Ed Sheeran ponownie został tatą

Ed Sheeran przywitał na świecie swoją drugą pociechę, ale tym razem udało mu się zaskoczyć fanów i media. Opublikował podobne zdjęcie jak po narodzinach pierwszej córki. Tym razem także urodziła się dziewczynka. „Chcę Wam wszystkim ogłosić, że mamy kolejną piękną córeczkę. Oboje jesteśmy w niej tak bardzo zakochani. Jako czteroosobowa rodzina jesteśmy wniebowzięci” – napisał pod zdjęciem białych skarpetek na tle beżowego kocyka.

instagram

Ed Sheeran i Cherry Seaborn

Ed Sheeran i Cherry Seaborn są parą od 2015 r., ale poznali się jeszcze w szkolnych czasach we wschodniej Anglii. W 2016 roku artysta postanowił odpocząć od muzyki. Zamiast pracować nad nowymi utworami, wybrał się ze swoją dziewczyną w podróż dookoła świata. 26-latek przyznał, że w końcu miał czas, by „zakochać się na nowo”. – Zawsze angażowałem się w związki. Teraz jestem gotów, by założyć rodzinę. Chcemy mieć dzieci –mówił Zane'owi Lowe'emu na antenie Beats 1. Co ciekawe, Cherry Seaborn pasjonuje się grą w hokeja. W 2012 roku wraz z reprezentacją Anglii U-21 wywalczyła brąz na Mistrzostwach Europy. Studiowała na Duke University w Północnej Karolinie. Zawodowo jest księgową.

Czytaj też:

Rihanna urodziła! Znamy płeć dziecka