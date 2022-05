Kourtney Kardashian i Travis Barker pierwszy ślub wzięli w kwietniu 2022, a udzielił im go sobowtór Elvisa Presleya. Para powiedziała sobie symboliczne „tak” w Las Vegas, jednak ceremonia nie miała żadnej mocy prawnej.

W ubiegłą niedzielę celebryci kolejny raz przysięgli sobie miłość do grobowej deski. Fotografowie przyłapali zakochanych przed jednym z urzędów w Anacapa. Poza nimi paparazzi dostrzegli babcię Kourtney, Mary Jo i ojca Travisa, Randy'ego. Po ceremonii zakochani wsiedli do oldschoolowego, czarnego kabrioletu, który miał z tyłu napis: „just married”. Do auta starym zwyczajem były doczepione puszki, które wytwarzały sporo hałasu. Panna młoda miała na sobie zaskakującą kreację. Była ubrana w krótką, obcisłą, białą sukienkę, która podkreślała jej kształty. Do tego zdecydowała się na tradycyjny welon. Travis Barker miał na sobie klasyczny garnitur i ciemne okulary.

Kourtney Kardashian pokazała zdjęcia ze ślubu

Zdjęcia z tego wydarzenia szybko obiegły media. Kourtney Kardashian postanowiła podtrzymać zainteresowanie dziennikarzy. Kilka dni po ceremonii opublikowała na swoim Instagramie serię zdjęć z tego szczególnego dnia. Na fotografiach widzimy zakochanych w towarzystwie babci panny młodej Mary Jo ojca Travisa, Randy'ego.

Poza nowożeńcami na zdjęciach równie ważny jest kabriolet i jest motywem przewodnim. Kourtney Kardashian i Travis Barker pozują w aucie, czule na siebie patrząc, a na kolejnym ujęciu na pierwszym planie jest napis „Just Married”, nie brakuje też zbliżenia na buty celebrytki. Jedna ze słynnych sióstr udostępniła także zdjęcie sprzed budynku, prawdopodobnie jest to urząd. „Póki śmierć nas nie rozłączy” – podpisała sesję.

