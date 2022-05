Kalush Orchestra. Podczas, gdy inni przygotowywali się do Eurowizji, oni walczyli o wolną Ukrainę

Kalush Orchestra to grupa grająca rap z elementami folku. Powstała w 2019 roku z inicjatywy lidera Ołeha Psiuka – rapera i frontmana hip-hopowego zespołu Kałusz. Choć jest to całkiem nowy projekt, pierwszy singiel „Shtomber Womber”, który ukazał się pod koniec zeszłego roku zbiera pozytywne recenzje zarówno fanów, jak i internautów. Grupa na Eurowizji 2022 wykonała utwór „Stefania”, poświęcony mamie głównego wokalisty. W swoim utworze łączy ona elementy rapu, folkloru i ukraińskiej autentyczności. W obecny skład grupy wchodzą: wokalista i twórca tekstów, Ołeh Psiuk. Oprócz niego to dwaj multiinstrumentaliści Tymofij Muzyczuk i Witałij Dużyk, a także DJ MS Kyłymmen.

Kalush Orchestra walczą o wolną Ukrainę

Choć, jak podkreślają muzycy z Kalush Orchestra, Eurowizja 2022 jest dla nich ważna, teraz najważniejsza jest ich ojczyzna. Gdy do konkursu zostały dwa miesiące, a inni uczestnicy aktywnie przygotowywali się do niego, reprezentanci Ukrainy byli zaangażowani w obronę kraju. Jeden z członków zespół walczył w siłach obrony terytorialnej, a lider grupy, Ołeh Psiuk, stworzył zespół wolontariuszy, którzy pomagają w dostarczaniu lekarstw i ewakuacji ludności z obszarów ogarniętych wojną. Ponadto wykonawca prosi za pośrednictwem mediów społecznościowych, by podawać dalej informacje dotyczące wojny w Ukrainie.

Do Turynu miała jechać Alina Pash

Pierwotnie do Turynu miała jechać Alina Pash. To właśnie jej przejmująca ballada zdobyła najwięcej punktów w połączonym głosowaniu jury i telewidzów. Kilka dni później okazało się, że wokalistka złamała regulamin ukraińskich selekcji, który zabraniał uczestnikom przebywania i występowania na okupowanym przez Rosję Krymie, dostając się tam z terytorium Rosji. Dodatkowo sfałszowano stosowne dokumenty potwierdzające przekroczenie granicy między Ukrainą i Autonomiczną Republiką Krymu.

