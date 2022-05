Beata Olga Kowalska z „Rancza” pozuje w bikini. Fani przecierają oczy ze zdumienia

Serial „Ranczo” zadebiutował na antenie TVP w 2006 roku, natomiast finałowy sezon mogliśmy oglądać w telewizji 10 lat później. Produkcja doczekała się dwóch filmowych kontynuacji, a kolejna przed nami. Już wiadomo, że gotowy jest scenariusz do „Ranczo. Zemsta wiedźm”. Przez lata, które minęły nam na śledzeniu losów wsi Wilkowyje, bohaterowie zmienili się, niektórzy nie do poznania.

Beata Olga Kowalska, która wcielała się w rolę Doroty, czyli żony doktora Wezóła, dzisiaj wygląda zupełnie inaczej. Gwiazda nie tylko zmieniła się wizualnie, ale stała się dojrzałą i pewną siebie kobietą. Aktorkę obecnie można oglądać w produkcji „Ojciec Mateusz”, w którym wciela się w lekarkę policyjną. W 2017 roku wystąpiła w 8. edycji „Twoja twarz brzmi znajomo”. Jej popisy wokalne zostały docenione, Kowalska zajęła czwarte miejsce w finale. Miała też prowadzić program „Magia nagości”, o czym było głośno kilka miesięcy temu. Jednak Zoom TV zdecydowało o anulowaniu produkcji.

Gwiazda z okazji 56. urodzin udostępniła na Instagramie odważne zdjęcie w bikini i zdobyła się na szczere wyzwanie. „Dziś są moje 56 urodziny. Sama często w to nie wierzę. Bo przecież wszystko jeszcze przede mną” – napisała pod fotografią, gdzie dumnie pozuje. „Rzeczywistość nie jest jednak tak kolorowa. Nie jest łatwo pogodzić się ze starzeniem, z upływającym czasem. Zwłaszcza że kobiety po 50-tce wtłaczane są w strefę cienia, stają się przeźroczyste, zarówno dla mężczyzn, jak i pracodawców. Dyskryminacja dojrzałości. A przecież.”.. – nawiązała do zdjęcia. „P.s. Zastanawiałam się, czy wrzucić to zdjęcie, ale pomyślałam, że ośmieli to Piękne 50-letnie do spojrzenia na siebie z dumą. Jesteśmy wartością” – podkreśliła. Zobaczcie, jak Beata Olga Kowalska zmieniła się przez lata.

Beata Olga Kowalska z „Rancza". Zobaczcie, jak się zmieniła

