Jakub Rzeźniczak odpowiada internautce na zarzut o drogi pasek i tłumaczy się z ceny

Jakub Rzeźniczak doczekał się potomka, którego matką jest uczestniczka 5. edycji „Top Model” Magdalena Stępień. Para rozstała się jeszcze narodzinami chłopca, ale mimo to ich relacja budzi wiele kontrowersji. Piłkarz jest nieustannie oceniany za swoje ojcostwo, także dlatego, że chłopiec jest ciężko chory. U małego Oliwiera zdiagnozowano rzadki nowotwór wątroby, którego leczenie jest bardzo kosztowne. Matka malucha zorganizowała w internecie zbiórkę. Modelka o procesie leczenia informuje za pośrednictwem mediów społecznościowych, a chłopiec jest leczony w Izraelu.

Kilka dni temu okazało się, że na leczenie chłopca potrzebne są kolejne fundusze. Magdalena Stępień ogłosiła drugą zbiórkę pieniędzy. – Wierzę, że wspólnymi siłami po raz kolejny uda nam się uzbierać te pieniądze na leczenie małego, i że dzięki wam, i dzięki pomocy ludziom o dobrym sercu, Oliwier wyjdzie z tego, i będzie miał szansę na normalne dzieciństwo, i na powrót do normalnego życia – powiedziała w ostatnim nagraniu.

Jakub Rzeźniczak odpowiada internautce na zarzut o drogi pasek

Jakub Rzeźniczak także angażuje się w pomoc maluchowi, jednak jak podkreśliła modelka, koszty życia w Izraelu są zbyt wysokie, żeby mogła utrzymać się z alimentów. Sportowiec po raz kolejny znalazł się w ogniu krytyki. Na swoim Instagramie opublikował zdjęcie ze Stadionu Narodowego z trenerami Jackiem Magierą oraz Sebastianem Krzepotą. Rzeźniczak pozuje w drogim pasku. Jedna z internautek postanowiła mu to wytknąć. „Trzy tysiące złotych warty jest pasek LV” – napisała. Ojciec chorego chłopca szybko odpowiedział dziewczynie. „Był wart 1500 zł 7 lat temu, jak go kupiłem. Napisz DM, to Ci wyślę zdjęcia, w jakim jest stanie. Jak weźmiesz 500 i wpłacisz na Oliwiera, jest twój, kozaku” – napisał. Widocznie nie mógł doczekać się zwrotnego komentarza, bo chwilę później napisał: Czekam na odpowiedź. Głos zabrała za to inna internautka. „Raczej się nie doczekasz” – oceniła sytuację. Jakub postanowił postawić przerwać dyskusję. „Kozak w necie.”.. – napisał nie kończąc znanego stwierdzenia.

