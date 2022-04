Nowy odcinek „Na Wspólnej”. Iga chce aresztować Marzenę

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3413.?

Kasia zaangażowana w sprawę Magdy, próbuje odzyskać głównego świadka. Darek martwi się, że ich główny świadek się wycofał - sprawca napaści na Magdę może uniknąć kary. Zdesperowany, prosi o pomoc narzeczoną. Kasia dowiaduje się, że kelnerka jest szantażowana i zastraszana, podrzucono jej nawet narkotyki. Czy Żbik pokona tak twardych przeciwników? Iga chce aresztować Marzenę – jej mąż jest tym przerażony. Iga musi działać – agresywny mąż Marzeny nie chce wycofać swoich kłamliwych zeznań, że to żona jest agresorem w ich związku. Wkurzona Przybysz przychodzi do Krzysztoniów i w związku z tymi zeznaniami chce aresztować… Marzenę. Połamany Krzysztoń - całkowicie zależny od żony - wpada w panikę. Ilona znowu zalicza wpadkę przed Łukaszem. Dostaje wielki bukiet róż. Mocno zdenerwowana natychmiast udaje się do inspektora budowlanego i rzucając różami oznajmia Łukaszowi, że nie życzy sobie takich prezentów. Uważa, że Wicher wykorzystuje swoje stanowisko, żeby ją uwieść. Zdybicka nie wie, że kwiaty wysłał Maks.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20:15 na antenie telewizji TVN.

