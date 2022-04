„M jak miłość”. Marcjanna Lelek dokonała comig outu. Przez lata wcielała się w Natalkę Mostowiak

Marcjanna Lelek dorastała na oczach całej Polski – przez 16 lat wcielała się w Natalkę Mostowiak w jednym z najpopularniejszych polskich seriali „M jak miłość”. W 2020 roku ogłosiła, że żegna się z tą produkcją i teraz skupi się na rozwijaniu pasji do reżyserii w Szkole Filmowej w Łodzi.

Lelek jest bardzo aktywna w swoich mediach społecznościowych – głównie na Instagramie. Za jego pośrednictwem, w ostatnim z zamieszczonych postów poinformowała, że od pół roku jest w związku z kobietą i zamieściła też ich wspólne zdjęcie.

Lelek o związku z kobietą: Trafiło mnie i trzyma

W długim wpisie aktorka przekazała, że dotychczas spotykała się tylko z chłopcami i nie spodziewała się, że może się jej to przydarzyć. „W końcu spotkałam dziewczynę tak zachwycającą, że mnie trafiło i trzyma” – przyznała. „Long story short – powiedziałam jej o tym i zapytałam, czy będzie ze mną chodzić i się zgodziła. Był to ekscytujący i nieskomplikowany czas, nie musiałyśmy się jakoś szczególnie przełamywać, zakochanie na tych zasadach co zawsze” – wyjaśniła dalej.

instagram

Lelek zapewniła, że ma to szczęście, iż żyje wśród tolerancyjnych i otwartych ludzi, więc nie usłyszała jeszcze żadnego złego słowa na temat swojego związku – zarówno od rodziny, jak i od przyjaciół. Podkreśliła, że otrzymuje wyłącznie wsparcie. „Dlatego pomyślałam, że trzeba się tym podzielić, bo wiem, że nie każdy ma to szczęście i chciałabym dać przykład i tym, którzy rzadko to słyszą powiedzieć: Nie jesteście sami, każdy ma prawo kochać, kogo chce i być, z kim chce” – czytamy.

Czytaj też:

QUIZ. Pytania za milion w „Milionerach”! Dasz radę bez kół ratunkowych?