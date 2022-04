QUIZ. Pytania za milion w „Milionerach”! Dasz radę bez kół ratunkowych?

QUIZ:

QUIZ. Pytania za milion w „Milionerach”! Sprawdź, czy dasz radę bez kół ratunkowych!

„Milionerzy” – zasady programu

Zasady gry są dość proste. Zawodnik kwalifikuje się do właściwego etapu teleturnieju poprzez rundę eliminacyjną „kto pierwszy, ten lepszy”. Aby Hubert Urbański wypisał czek opiewający na kwotę miliona złotych, uczestnik musi odpowiedzieć poprawnie na 12 pytań. W trakcie skorzystać może z trzech kół ratunkowych: pół na pół, pytanie do publiczności i telefon do przyjaciela.

