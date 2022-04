Sanah wydała nową płytę. Nagrała piosenkę z Dawidem Podsiadło, Arturem Rojkiem i Darią Zawiałow

Sanah wydawała trzecią płytę w karierze. Krążek nosi tytuł „Uczta” i składa się z 11 piosenek. Tym razem każdy z utworów wokalistka nagrała w duecie. Gościnnie na płycie pojawili się: Dawid Podsiało, Daria Zawiałow, Igor Herbut. Ania Dąbrowska, Vito Bambino, ten Stan, Artur Rojek, Kwiat Jabłoni, Grzegorz Turnau i Natalia Grosiak. Płyta przez fanów była wyczekiwana od dawna, a gwiazda trzymała wszystko w tajemnicy. W dniu premiery głos zabrał także Dawid, z którym duet budził najwięcej emocji. Muzycy nagrali razem piosenkę „Ostatnia nadzieja”. „Jak możecie już usłyszeć, mam przyjemność śpiewać w utworze Sanah” – zaczął Podsiadło. Wokalista nie szczędził też słów uznania dla artystki. „Mam nadzieję, że Wam się ten utwór spodoba. Ja jestem wielkim fanem całej Uczty’h Zuzanny i gorąco zachęcam do przesłuchania całego premierowego materiału od tej wybitnej artystki” – czytamy na jego Instagramie.

Dawid Podsiadło zapowiada nową płytę

Dawid Podsiadło zdradził też, że to nie jest ich ostatnie muzyczne spotkanie i zdradził, że niedługo pojawi się jego nowa płyta. „To jednakże nie jest ostatni raz gdy usłyszycie nasze głosy w jednym utworze. Będą jeszcze niespodzianki. Między innymi kolejny utwór. Tym razem na mojej, zbliżającej się do Was wielkimi krokami, płycie” – dodał. Nawiązał też do niecierpliwości fanów. „No i chyba nie ma co trzymać Was w niepewności, wiele osób na mnie krzyczy, szczypie na ulicach wirtualnych ale i tych realnych, że kiedy Dawid, kiedy ta płyta?” – czytamy. Wygląda na to, że prace nad materiałem są już zaawansowane, bo niedługo mamy usłyszeć singiel. „Wiemy już, które utwory chcielibyśmy pokazać Wam przed premierą, które zasłużyły sobie na szlachetne miano – singiel. I naprawdę już bardzo niedługo będziecie mogli ich posłuchać i pchnąć kawałek naszej wspólnej historii o kamyk dalej” – podkreślił muzyk.

