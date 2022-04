Na festiwalu w Cannes pojawią się dwa polskie filmy. Jeden z nich w Konkursie Głównym

Film Jerzego Skolimowskiego „Eo” zostanie wyświetlony w Konkursie Głównym w Cannes. 75. edycja jednego z najważniejszych festiwali filmowych odbędzie się 17 maja na Lazurowym Wybrzeżu. Poza polską produkcją o nagrodę będzie walczyć 17 innych. Skolimowski jest reżyserem i współscenarzystą tego dzieła, stworzył je razem z Ewą Piaskowską. W obsadzie filmu zobaczymy: Sandrę Drzymalską, Mateusza Kościukiewicza i Tomasza Organka. „Eo” to współczesna interpretacja fabuły filmu Roberta Bressona „Na los szczęścia, Baltazarze” z 1966 roku. Film opowiada historię osła, który najpierw pracuje w polskim cyrku, a następnie trafia do włoskiej rzeźni. Jak zapewniają twórcy – „to gorzka, ale też i pełna ciepłego humanizmu parafraza filmu drogi”. Film nawiązuje też do relacji społecznych i zmian kulturowych. „To panoptikum ludzkich zachowań wobec bezbronnego zwierzęcia, sugestywny obraz relacji społecznych i przemian kulturowych zachodzących we współczesnym świecie” – czytamy w komunikacie.

Dwa polskie filmy na festiwalu w Cannes

Kolejnym polskim filmem, który zostanie wyświetlony na prestiżowym festiwalu jest obraz Agnieszki Skolimowskiej „Silent Twins”. Produkcja trafiła do sekcji pobocznej Un Certain Regard, a poza nią o nagrodę powalczy 15 innych. „Silent Twins” opowiada historię dwóch bliźniaczek, które postanawiają przestać komunikować się ze światem zewnętrznym. Siostry rozmawiają tylko ze sobą, a w dodatku używają wymyślonego przez siebie języka. Z czasem jednak ich relacja zaczyna być toksyczna i staje się niebezpieczna także dla nich samych. W obsadzie znalazła się gwiazda hitu Marvela „Czarna Pantera” Letitia Wright oraz Tamara Lawrence. Fabuła jest oparta na faktach. Film to adaptacja powieści Marjorie Wallace o tym samym tytule. To nie jest jednak debiut Agnieszki Skolimowskiej w Cannes, także jej film „Fuga” był wyświetlany podczas festiwalu. Kolejnym dziełem świetnie przyjętym za granicą jest film „Córki Dancingu”.

