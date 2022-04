Antoni Królikowski choruje od lat. Głos zabrała osoba ze szpitala

Antoni Królikowski ostatnio nie ma dobrej passy, a problemy prawdopodobnie przypłacił zdrowiem. W poniedziałek media obiegła wieść, że gwiazdor trafił do szpitala i został tam na noc. Gorszy stan zdrowia ma związek z jego wycofaniem się z show-biznesu. Głośne medialne rozstanie z matką swojego dziecka Joanną Opozdą, doniesienia o niewierności i nowym romansie, a także kontrowersyjny pomysł organizacji walki sobowtórów Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego, to tylko jedne z licznych problemów Królikowskiego. Wygląda na to, że wszystkie te kontrowersyjne wątki odbiły się na zdrowiu celebryty, ponieważ kilka dni temu zapowiedział przerwę od show-biznesu.

O swojej decyzji Antoni poinformował przy pomocy Instagrama. Aktor przekazał, że zrezygnował ze współpracy z federacją Royal Division. – Promowanie gali skojarzeniami z tą okropną wojną, która toczy się za naszą granicą, było złym pomysłem. Ponoszę tego konsekwencje i obiecuję, że zrobię wszystko, aby pomóc ofiarom wojny na Ukrainie – przekonywał Antoni Królikowski. Dodał, że teraz musi się skupić na swoim zdrowiu.

– Ostatnie miesiące to dla mnie ciężki czas. Nie mogę udawać, że wszystko jest okej, że jestem zdrowy i silny. Muszę się wykurować, bo mam dla kogo żyć. Żałuję, że zawiodłem i że to zaszło za daleko – podkreślił. Jak szybko się okazało – Antoni nie kłamał.

W poniedziałkowy wieczór z torbą przewieszoną przez ramię i w maseczce udał się do jednego z warszawskich szpitali. Aktor skierował się na izbę przyjęć. Według „Super Expressu” 33-latek miał spędzić na odziale noc. Teraz dziennik dotarł do jednego z pracowników placówki. Według źródła, aktor ma poważne problemy, a pacjentem szpitala jest od lat. – Antek zgłosił się na badania. I wcale nie było mu do śmiechu. Jest naszym pacjentem od lat. Nic więcej nie mogę powiedzieć – przekazał informator.

Czytaj też:

Joanna Krupa na pokładzie samolotu z usterką. Udostępniła nagranie