Amber Heard oskarżyła Johnny'ego Deppa o napaść seksualną. Prawnicy aktora podważyli jej słowa

Informacje o napaści seksualnej zostały po raz pierwszy upublicznione podczas oświadczeń wstępnych, jakie we wtorek 12 kwietnia przedstawiły strony konfliktu przed sądem hrabstwa Fairfax w stanie Wirginia. Cały proces dotyczy artykułu, jaki Heard napisała dla „The Washington Post” w 2018 roku. Aktorka pisała tam o przemocy domowej, jakiej miała być ofiarą, a choć nazwisko Deppa nie padło w tekście, wszyscy wiedzieli, kogo oskarża Heard.

Prawnicy Deppa o oskarżeniach Heard

Nagłówki światowych mediów po pierwszym dniu procesu zdominowała sprawa napaści seksualnej, której – według prawników Heard – dopuścił się aktor. Narrację tę odrzucili prawnicy Deppa Ben Chew i Camille Vasquez, nazywając ją „osobą głęboko zaburzoną” i podkreślając, że to aktor był ofiarą przemocy domowej z jej strony. – Jedynym raportem medycznym, stworzonym podczas ich związku, był moment, gdy Heard rzuciła w Deppa butelką wódki, która uderzyła w jego rękę i eksplodowała, odcinając koniec jednego z jego palców – przekazali prawnicy. Do sytuacji, o której wiadomo było już dużo wcześniej, doszło w Australii.

Według prawników Deppa Amber Heard wytoczyła informacje o rzekomej napaści seksualnej, aby wzmocnić swoją linię obrony. – Nigdy wcześniej Heard nie mówiła o napaści seksualnej – nigdy od 2016 roku (...) W ciągu 58 lat pana Deppa ani jedna kobieta nigdy nie oskarżyła go o przemoc i nikt w Hollywood, ani na całym świecie, nie miał żadnego powodu, aby sądzić, że mógł się tego dopuścić, dopóki pani Heard nie oskarżyła go o to publicznie – podkreślili.

Prawnicy aktora próbowali we wstępnych oświadczeniach podważyć wiarygodność oskarżeń Heard. Mówili o tym, jak aktorka oświadczyła pod przysięgą w 2019 roku, że przekazała całość swojej ugody rozwodowej na cele charytatywne – w szczególności na rzecz Szpitala Dziecięcego w Los Angeles i ACLU. W rzeczywistości nie przekazała tej kwoty, co szybko ustalił zespół Deppa.

Elon Musk będzie zeznawał w procesie Depp-Heard?

Kwota 50 mln dolarów, o jaką walczy przed sądem w Wirginii Depp, wynika z tego, że aktor stracił kontrakt opiewający na kwotę 40 mln dolarów za grę w filmach z cyklu „Piraci z Karaibów” po tym, jak Heard napisała uderzający w niego artykuł. Oczekuje się, że podczas procesu zobaczyć możemy w roli świadków wielu znanych ludzi, w tym m.in. Elona Muska. Depp twierdził, że w zamian za usługi seksualne, miliarder pomagał Heard – zatrudnił jej prawników i wpływał na medialne nagłówki w wielkiej Brytanii.

