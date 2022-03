Marcin Hakiel odpowiada na pytania internautów. Zdradził Katarzynę Cichopek?

Marcin Hakiel zaskoczył followersów i postanowił odpowiedzieć na zadane przez nich pytania. Q&A to opcja na Instagramie, dzięki której obserwujący mogą wysłać szybkie pytanie do prowadzącego. Na taką zabawę zdecydował się były partner Katarzyny Cichopek. Było to spore zaskoczenie po tym jak para postanowiła nie komentować swojego rozstania poza jednym oświadczeniem. Oboje opublikowali post oznajmiający, że po 17 latach razem w tym 14 latach małżeństwa podjęli decyzję o rozstaniu. Jak czytamy, Katarzyna i Marcin proszą o uszanowanie ich prywatności ze względu na dzieci. „Podjęliśmy razem decyzję o rozstaniu. 17 lat za nami, wiele wspaniałych chwil, za które sobie dziękujemy. Mamy cudowne dzieci i ze względu na nie, prosimy o uszanowanie naszej prywatności. Jest to jedyne nasze oświadczenie w tej kwestii i nie będziemy tego komentować” – napisali.

Marcin Hakiel odpowiada na pytanie czy zdradził Katarzynę Cichopek

Po kilku dniach ciszy w mediach społecznościowych oboje wrócili do aktywności. Katarzyna Cichopek chętnie relacjonuje prace na planie serialu „M jak miłość” i zdaje się nie zważać na medialne doniesienia o zdradzie męża. Teraz głos zabrał sam Marcin Hakiel. Podczas relacji Q&A był dość oszczędny w słowach, ale odpowiedział także na trudne i osobiste pytania. Jeden z fanów dopytywał go o zmianę fryzury. Hakiel zapytany: „Dlaczego blond włosy?” Napisał: „Tak czułem”. Padło także pytanie o zdradę, na co tancerz krótko zaprzeczył. Inny z obserwujących Marcina zapytał go „jak to mogło się stać”, nawiązując do rozpadu małżeństwa z Katarzyną Cichopek. Tutaj Marcin pokusił się o filozoficzną odpowiedź. „Życie jest nieprzewidywalne, czasem pisze scenariusze, których się nie spodziewamy” – odpowiedział.

Czytaj też:

Polka została Miss World 2021. Kim jest Karolina Bielawska?