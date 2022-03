Polka została Miss World 2021. Kim jest Karolina Bielawska?

Karolina Bielawska zdobyła pierwsze miejsce w 70. edycji Miss World 2021. Tym samym została uznana za najpiękniejszą kobietę na świecie. 23-latka pokonała reprezentantkę Wybrzeża Kości Słoniowej Olivię Yace i Stanów Zjednoczonych Shree Saini. Dziewczyna nie kryła wzruszenia wygraną, a podczas przyjmowania korony podkreśliła, że jest zaskoczona. – Kiedy usłyszałam moje nazwisko, byłam w szoku. Nie mogę w to uwierzyć. Mam zaszczyt nosić koronę Miss World i nie mogę się doczekać, aż zabiorę się do pracy – powiedziała. Bielawska zapewniła też, że konkursu w Puerto Rico nie zapomni do końca życia. Do wygranej odniosła się także na Instagramie. „Chciałabym podziękować wam wszystkim za ogromne wsparcie podczas tej pięknej podróży! Jestem niezmiernie wdzięczna za wszelką życzliwość, miłość i pomoc, którą otrzymałam. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby reprezentować Polskę tak dumnie, jak tylko potrafię” – czytamy.

Kim jest Karolina Bielawska?

Karolina Bielawska to 23-letnia studentka z Łodzi, pracuje jako modelka. Chce zostać prezenterką telewizyjną i mówcą motywacyjnym. Jak wynika z opisu jej kandydatury na stronie Miss World, Karolina mocno angażuje się w pomoc bezdomnym i jest wielbicielką wolontariatu. Jej pasją są podróże, a także pływanie i nurkowanie. Bielawska jest drugą Polką, która zapisała się kartach historii jako Miss World. Jako pierwsza ten tytuł w rok 1989 zdobyła Aneta Kręglicka.

