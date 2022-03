Katarzyna Cichopek pierwszy raz zabiera głos od ogłoszenia rozstania z Marcinem Hakielem

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel po 17 latach razem w tym 14 lat małżeństwa podjęli decyzję o rozstaniu. W piątek 11 marca oboje wystosowali oświadczenie, które udostępnili na Instagramie. Jak czytamy w poście, para prosi o uszanowanie ich prywatności ze względu na dzieci. Hakielowie mają dwie pociechy: syna Adama (ur. 2009) i córkę Helenę (ur. 2013). „Podjęliśmy razem decyzję o rozstaniu. 17 lat za nami, wiele wspaniałych chwil, za które sobie dziękujemy. Mamy cudowne dzieci i ze względu na nie, prosimy o uszanowanie naszej prywatności. Jest to jedyne nasze oświadczenie w tej kwestii i nie będziemy tego komentować” – napisali.

Katarzyna Cichopek przerywa ciszę po ogłoszeniu rozstania z mężem

Po cichym weekendzie do aktywności na Instagramie wróciła Katarzyna Cichopek. W poniedziałkowy poranek aktorka na swoim InstaStories opublikowała nagranie, w którym relacjonuje dzień na planie serialu M jak miłość. Nie zapomniała też o podziękowaniu fanom, którzy są z nią na Instagramie. – Dzień dobry kochani, wracam do was, dziękuję, że jesteście tutaj ze mną. Dzisiaj zabieram was na plan serialu "M jak miłość" – powiedziała Cichopek. I dodała, że dziś na planie czekają ją „nietypowe sceny”. – Będziemy ćwiczyć – oświadczyła.

Mniej oszczędny w słowa był Marcin Hakiel. Tancerz i choreograf nie zrezygnował z relacjonowania weekendu z dziećmi. W sobotę udostępnił fotografię z synem, tym samym prezentując nowy kolor włosów, a dzień później pochwalił się popołudniem z córką. Przyszły były mąż Katarzynu Cichopek udostępnił nagranie z lekcji jazdy konnej córki.

