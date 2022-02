Korwin-Piotrowska wreszcie odniosła się do zarzutów o hipokryzję. „Czy na sali jest lekarz?”

Mimo że książka Karoliny Korwin-Piotrowskiej jeszcze nie ujrzała światła dziennego, to już wywołała negatywne komentarze. Do tej pory autorka nie odnosiła się do zarzutów, tym razem jednak postanowiła zabrać głos.