„M jak miłość”. Iga Krefft uderza w filmowców: Nie wiedzą, jak pracować z dziećmi

26-letnia Krefft zadebiutowała w 2007 roku w Teatrze Muzycznym „Roma” i w tym samym roku dołączyła do stałej obsady serialu TVP2 „M jak miłość”, wcielając się w rolę Urszuli Mostowiak. Później pojawiła się także w polskiej produkcji Disney Channel „Do dzwonka”. Gościnnie występowała także w „Na Wspólnej” czy „Diagnozie”.

Krefft o „higienie pracy” z dziećmi na planie

W rozmowie z Pudelkiem Iga Krefft przyznała, że nie wspomina najlepiej swoich początków przed kamerą. – Uważam, że środowisko filmowe nie jest przystosowane, przynajmniej nie było przystosowane te 15 lat temu, kiedy ja zaczynałam, do pracy z dziećmi. Nie wiem, jak to wygląda teraz, bo też nie mam za dużo do czynienia z produkcjami, do których zatrudnia się dzieci – powiedziała aktorka. Dodała, że w Polsce filmowcy „nie wiedzą, jak pracować z dziećmi” i nie ma odpowiedniej „higieny tej pracy”.

Krefft nie chciała na razie rozwijać tego tematu, stwierdzając, że nie jest to na to „miejsce i czas”. Podkreśliła przy tym, że absolutnie nie żałuje, iż tak wcześnie trafiła na plan „M jak miłość”, przyznając, że dało jej to bezcenne doświadczenie w zawodzie.

