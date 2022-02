„Jak mi doniesiono, od dwóch dni w alternatywnej rzeczywistości kolorowej prasy i kolorowych portali zaciekle dystrybuowane są spekulacje na temat mojej autobiografii. Rzecz chciałbym poddać smętnemu dementi. Tak, piszę książkę. Nie, nie piszę autobiografii. Żeby pisać autobiografię należy być w podeszłym wieku i coś w życiu osiągnąć, podczas gdy ja zbliżam się zaledwie do spełnienia pierwszego z tych kryteriów” – napisał Kossakowski na Facebooku.

Odniósł się w ten sposób do plotek, jakoby pracował nad autobiografią, w której poruszy temat swojego głośnego rozstania z inną dziennikarką i podróżniczką Martyną Wojciechowską.

Przemysław Kossakowski dementuje plotki o swojej nowej publikacji

Martyna Wojciechowska, podróżniczka znana z programu „Kobieta na krańcu świata” i Przemysław Kossakowski, prowadzący show „Down the road. Zespół w trasie”, w sierpniu 2020 roku poinformowali, że się zaręczyli. W październiku 2020 roku para wzięła ślub, dzieląc się z fanami w mediach społecznościowych zdjęciami z tego wydarzenia.

W lipcu Wojciechowska potwierdziła, że po „3 latach i 3 miesiącach od ślubu, z dnia na dzień nastąpił koniec jej małżeństwa”. Dodała, że było to dla niej „wielkim zaskoczeniem”. Później w wywiadzie dla magazynu „Pani” Wojciechowska stwierdziła, że to nie ona „zmieniła zdanie”. – Podjęłam, jak sądziłam, najlepszą z możliwych i zamierzałam w niej wytrwać. Bo chodziło także o stabilizację dla mojej córki, którą wychowuję sama po śmierci jej taty, a odpowiedzialność i dane słowo są i zawsze pozostaną dla mnie wartościami nadrzędnymi – przekazała.

Spekulacje o autobiografii pojawiły się po tym, jak Kossakowski powiedział w rozmowie z „Party”, że pracuje nad nową książką. – Mam nadzieję, że ukaże się jeszcze przed wakacjami. Opisuje historie, które mi się zdarzyły. Zdecydowana większość z nich miała miejsce przed telewizją. To moje doświadczenia z bycia bezrobotnym czy wspomnienia z pracy w rolnictwie we Francji. Pisałem i się śmiałem. To było oczyszczające – przekazał wówczas.

