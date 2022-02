Kossakowski wydaje autobiografię. Będzie rozdział o Wojciechowskiej?

Martyna Wojciechowska, podróżniczka znana z programu „Kobieta na krańcu świata” i Przemysław Kossakowski, prowadzący show „Down the road. Zespół w trasie”, w sierpniu 2020 roku poinformowali, że się zaręczyli. W październiku 2020 roku para wzięła ślub, dzieląc się z fanami w mediach społecznościowych zdjęciami z tego wydarzenia.

W lipcu Wojciechowska potwierdziła, że po „3 latach i 3 miesiącach od ślubu, z dnia na dzień nastąpił koniec jej małżeństwa”. Dodała, że było to dla niej „wielkim zaskoczeniem”. Później w wywiadzie dla magazynu „Pani” Wojciechowska stwierdziła, że to nie ona „zmieniła zdanie”. – Podjęłam, jak sądziłam, najlepszą z możliwych i zamierzałam w niej wytrwać. Bo chodziło także o stabilizację dla mojej córki, którą wychowuję sama po śmierci jej taty, a odpowiedzialność i dane słowo są i zawsze pozostaną dla mnie wartościami nadrzędnymi – przekazała.

Kossakowski wydaje autobiografię

Kossakowski do tej pory, konsekwentnie, nie wypowiadał się w mediach na temat swojego związku z Wojciechowską. Teraz znów pojawiły sie pytania o tę kwestię, przy okazji, gdy podróżnik zdradził, że wydaje autobiografię.

– Mam nadzieję, że ukaże się jeszcze przed wakacjami. Opisuje historie, które mi się zdarzyły. Zdecydowana większość z nich miała miejsce przed telewizją. To moje doświadczenia z bycia bezrobotnym czy wspomnienia z pracy w rolnictwie we Francji. Pisałem i się śmiałem. To było oczyszczające – przekazał w rozmowie z „Party”, nie określił jednak, czy w jego książce przeczytamy o byłym już małżeństwie.

Przyznał, że w nowym programie, który prowadzi na TTV, tj. „Projekt cupid”, uczestnicy otwarcie pytali go o to, czy jego małżeństwo rozpadło się na dobre. – Liczę, że to będzie wycięte, bo te pytania wprowadziły mnie w bardzo duże zakłopotanie – podał.

Czytaj też:

Patryk Vega: Nakręciłem swój ostatni film. To będzie autobiografia