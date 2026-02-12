„Nowoczesna odyseja”. Pierwsze recenzje „nowego” Tarantino już w sieci

Kultowa saga o zemście wraca na kinowe ekrany. „Kill Bill: The Whole Bloody Affair” łączy „Kill Bill vol. 1” i „Kill Bill vol. 2” w jeden epicki film, który pozostaje prawdziwą ucztą nie tylko dla wielbicieli twórczości Quentina Tarantino – na Rotten Tomatoes utrzymuje 100 proc. pozytywnych ocen. Choć fabuła jest dobrze znana – Uma Thurman ponownie wciela się w szukającą zemsty Pannę Młodą – pełna wersja oferuje widzom płynniejszą narrację, bez cliffhangera i powtórzeń między częściami, za to z sekwencją walki w pełnym kolorze oraz dłuższą animowaną historią O-Ren Ishii. To jednorodna, monumentalna opowieść, która wreszcie wybrzmiewa w całości i dowodzą tego same pozytywne recenzje:

„To się dzieje na naszych oczach: »Kill Bill: The Whole Bloody Affair« staje się nowoczesną odyseją” („New York Magazine”); „Ekscytująca, gatunkowa mozaika Wschodu i Zachodu w reżyserii Quentina Tarantino wraca do kin jako jedno monumentalne magnum opus. W całości ten film jest jeszcze lepszy” („Empire Magazine”); „Jeśli to ekstrawaganckie żądanie wobec czasu widza, to jeszcze bardziej ekstrawagancka przyjemność – wyjątkowy film, dla którego naprawdę warto wybrać się do kina i zanurzyć się w nim bez reszty” („Wall Street Journal”); „Wyczerpująca, a zarazem ożywcza totalność tego dzieła nadaje mu własny, niepowtarzalny ton” („Los Angeles Times”).

„Kill Bill: The Whole Bloody Affair”. Co nowego zobaczymy w filmie?

„Kill Bill: The Whole Bloody Affair” Quentina Tarantino łączy Vol. 1 i Vol. 2 w jedno, epickie dzieło bez kategorii wiekowej, zaprezentowane dokładnie tak, jak reżyser je zaplanował – wraz z nową, nigdy wcześniej niepokazywaną sekwencją anime.

Uma Thurman wciela się w Pannę Młodą, pozostawioną na pewną śmierć po tym, jak jej były szef i kochanek Bill napada na próbę ceremonii ślubnej, strzela jej w głowę i odbiera nienarodzone dziecko. Aby dokonać zemsty, Panna Młoda musi najpierw wytropić czworo pozostałych członków Zabójczego Oddziału Żmij, zanim stanie twarzą w twarz z samym Billem. Dzięki operowemu rozmachowi, nieustającej akcji i ikonicznemu stylowi „The Whole Bloody Affair” pozostaje jedną z najbardziej ikonicznych sag zemsty w historii kina – rzadko pokazywaną w kompletnej formie, teraz prezentowaną z 15-minutową przerwą.

W obsadzie zobaczymy:

Uma Thurman („Pulp Fiction”, „Niebezpieczne związki”, „Nimfomanka”, „Gattaca – Szok przyszłości”, „Batman i Robin”)

Lucy Liu („Chicago”, „Aniołki Charliego”, „Shazam! Gniew bogów”)

Michael Madsen („Wściekłe psy”, „Gatunek”, „Nienawistna ósemka”, „Donnie Brasco”, „Nieugięci”)

Daryl Hannah („Wall Street”, „Plusk”, „Łowca androidów”, „Dwaj zgryźliwi tetrycy”)

Vivica A. Fox („Dzień Niepodległości”, „Batman i Robin”, „Uwierzyć w marzenia”)

David Carradine („Wielki Stach”, „Ptaszek na uwięzi”, „Nowhere to Run”)

Film „Kill Bill: The Whole Bloody Affair” pojawi się w polskich kinach już 20 lutego.

