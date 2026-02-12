Olga Frycz urodziła. Pokazała pierwsze chwile z synem

Olga Frycz po raz trzeci została mamą i nie kryje wzruszenia. Wraz z narzeczonym Albertem Kosińskim pokazali pierwsze kadry z synkiem Janem. Też się wzruszycie.

Rodzina Olgi Frycz się powiększyła. Radosna nowina po kilku dniach

Aktorka i jej partner powitali na świecie syna 6 lutego. Informację o narodzinach chłopca Olga Frycz przekazała cztery dni później, publikując zdjęcie z porodówki. Wpis błyskawicznie obiegł media społecznościowe, a pod postem pojawiła się fala ciepłych słów od fanów oraz osób ze świata show-biznesu.

Jan jest owocem miłości aktorki i Alberta Kosińskiego, z którym Frycz jest zaręczona od początku 2025 r. Para nie ukrywa, że to dla nich wyjątkowy czas. Dla gwiazdy to trzecie macierzyństwo. Olga Frycz jest już mamą dwóch córek. Helena przyszła na świat w czasie jej związku z Grzegorzem Sobieszkiem, ojcem Zofii jest Łukasz Nowak. Teraz do dziewczynek dołączył mały Jan.

Rozczulające nagranie i prezent od Izabeli Miko

Narzeczeni szybko podzielili się kolejnymi kadrami z domowej codzienności. Aktorka nagrała partnera w chwili, gdy trzymał w ramionach nowo narodzonego syna. Intymny, ciepły moment poruszył obserwatorów.

Albert Kosiński pochwalił się także prezentem, który otrzymał od Izabeli Miko — uczestniczki zbliżającej się edycji „Tańca z gwiazdami”, z którą będzie miał okazję tańczyć. Aktorka podarowała mu bluzę z napisem „Jaś i Albert”. Olga Frycz otrzymała z kolei swoje ulubione kosmetyki.

W życiu aktorki rozpoczął się nowy, wyjątkowy rozdział i trudno chyba o bardziej wymowny obraz rodzinnego szczęścia.

Olga Frycz – kim jest?

Polska aktorka i influencerka, córka aktora Jana Frycza i siostra aktorów: Antoniego, Michała oraz Wojciecha, a także przyrodnia siostra Gabrieli. Debiutowała jako dziecko w spektaklach telewizyjnych w latach 90., a przełom przyniosły role w filmach „Weiser” (2000) i „Boże skrawki” (2001), za które otrzymała nominacje do Orłów w kategorii najlepsza drugoplanowa rola kobieca.

Grała też w serialach „Dom nad rozlewiskiem” (Marysia Jantar), „M jak miłość” (Ala Zduńska). Członkini Polskiej Akademii Filmowej.

