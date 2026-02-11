Walentynkowa ramówka. To warto obejrzeć w telewizji

Już 14 lutego na antenach BBC First i BBC Lifestyle będzie można obejrzeć specjalny wybór filmów i seriali o miłości. Miłości dobrej, miłości dojrzałej, ale i trudnej, nieszczęśliwej czy wprost niszczącej. Nie zabraknie chwytających za serce historii i prawdziwych ludzkich dramatów. W BBC Earth pojawią się „Miłosne rozgrywki zwierząt”, natomiast w BBC Player na widzów czeka wybór znakomitych produkcji o miłości, w tym seriale na podstawie powieści Jane Austen.

„Miłosne przekręty”, „Rozstania: Barcelona” i wiele innych walentynki

„Rozstania: Barcelona”

W BBC First premierowo wyemitowane zostaną dwa odcinki serialu „Rozstania: Barcelona”. To kontynuacja hitowej produkcji o nazwie „Rozstania” z Nicolą Walker („Niezapomniane”, „Mary & George”, „Marriage”) w roli głównej. Akcja rozgrywa się dwa lata po wydarzeniach z finału oryginalnego serialu. Hannah, główna bohaterka, i jej były już mąż spotykają się na ślubie córki. Impreza odbywa się w malowniczym zakątku Katalonii. Stanowi doskonałą okazję do odświeżenia dawnych kontaktów. Niespodziewane pojawienie się nowego znajomego Hannah dostarcza dodatkowych emocji. Nie brak też nieporozumień ani – jak na dobre wesele przystało – gorących romansów. Czy Hannah odważy się na nowy początek?

Za serial odpowiada Abi Morgan, twórczyni oryginalnych „Rozstań”. W produkcji ponownie występują gwiazdy, takie jak: Stephen Mangan (Nathan Stern), Annabel Scholey (Nina Defoe), Fiona Button (Rose Defoe) czy Deborah Findlay (Ruth Defoe).

Premiera 14 lutego, o godz. 21:00. Powtórkę obu odcinków będzie można obejrzeć w niedzielę. Start o godz. 22:55. Serial będzie też dostępny w bibliotece BBC Player.

„Miłosne przekręty”

BBC Lifestyle w walentynki skupi się na mroczniejszej stronie uczuć. 14 lutego na antenie stacji premierowo wyemitowane zostaną cztery odcinki „Miłosnych przekrętów”. Serial opowiada historie oszustów matrymonialnych i ich ofiar. Każdy epizod skupia się na innej parze.

W pierwszym odcinku poznajemy młodą Brytyjkę, która zaufała mężczyźnie podającemu się za arystokratę. Kolejne epizody „Miłosnych przekrętów” przybliżają widzom historię bliźniaczek, uwiedzionych przez „bohaterskiego strażaka” czy mężczyzny zwiedzionego przez rzekomo poważnie chorą partnerkę. Opowiadają też o kobiecie, która dzięki aplikacjom randkowym opracowała lukratywny sposób na wykorzystywanie innych. Czy ofiary mogą mieć nadzieję na sprawiedliwość?

Premiera w sobotę, 14 lutego, o godz. 22:30. Wszystkie cztery odcinki zostaną wyemitowane jeden po drugim.

„Miłosne rozgrywki zwierząt”

Jako że miłość nie jest wyłącznie ludzką domeną, to specjalnej, walentynkowej ramówki można się spodziewać również po BBC Earth. 14 lutego stacja wyemituje cztery odcinki „Miłosnych rozgrywek zwierząt”. Produkcja opowiada o najbardziej fascynujących, zabawnych, ale i niekiedy mrożących krew w żyłach strategiach zwierząt na znalezienie partnera.

Niektóre gatunki, by zwrócić na siebie uwagę przedstawiciela przeciwnej płci, muszą pokonać surowe warunki klimatyczne. Dla innych wyzwaniem jest wyróżnienie się z tłumu. Jeszcze inne zwierzęta zmuszone są dowieść swojej wartości, prezentując niezwykłe pokłady siły czy wyjątkowe umiejętności. Start o godz. 17:50.

„Duma i Uprzedzenie”, „Rozważna i romantyczna” i więcej

Fani bardziej tradycyjnych, miłosnych historii walentynki mogą spędzić z BBC Player. W serwisie widzowie znajdą m.in. takie klasyki jak „Duma i uprzedzenie” czy „Rozważna i romantyczna”. Mogą też rozważyć seans „Sanditon” – serialu na podstawie niedokończonej powieści Jane Austen – lub obejrzenie „Perswazji”, opowiadającego o niespełnionej miłości i drugich szansach filmu na postawie jednej z książek tej samej autorki.

„Uwiedzione: sypiając z tajniakiem”

Jeśli, po walentynkowych seansach pozostanie niedosyt nietypowych, miłosnych historii, uzupełnić go może premiera filmu „Uwiedzione: sypiając z tajniakiem”. Dokument przybliża wstrząsającą historię kobiet nieświadomie uwikłanych w tajną operację brytyjskiej policji. W ramach bezprecedensowej akcji funkcjonariusze infiltrujący grupy aktywistów politycznych pod fałszywymi tożsamościami weszli w długotrwałe związki z kobietami. Niektóre relacje trwały latami. W skrajnych przypadkach obejmowały nawet poczęcie dzieci.

Alison (imię zmienione) w związku z funkcjonariuszem pozostawała przez blisko pół dekady. Helen jeszcze długo po odejściu partnera zastanawiała się nad powodami jego zniknięcia i lukami w historii, jaką jej opowiadał. Ostatecznie operację zdemaskowały jej ofiary. Teraz, po kilkunastu latach od tamtych wydarzeń, kobiety postanowiły opowiedzieć, jak udało im się połączyć siły, dojść prawdy i ujawnić jedną z najciemniejszych kart w historii brytyjskiej policji.

Premiera filmu „Uwiedzione: sypiając z tajniakiem” webwtorek, 24 lutego, o godz. 22:00. Pozostałe dwa odcinki będzie można obejrzeć w kolejne dwa wtorki. Powtórki będą emitowane w niedziele, o godz. 22:30.

Czytaj też:

5 nowości na Netflix, 1 perełka od HBO Max. Ta premiera przyciągnie setki tysięcy PolakówCzytaj też:

Oburzał, fascynował i stał się viralem. Ten film zaraz znika z platformy