Archiwa Państwowe pokazały świadectwo maturalne Kaliny Jędrusik! Tak wyglądała wtedy ikona

W czwartek 5 lutego 2026 roku, w 95. rocznicę urodzin Kaliny Jędrusik, Archiwa Państwowe po raz pierwszy udostępniły szerokiej publiczności pełny skan świadectwa maturalnego aktorki z 1949 roku. Dokument z zasobu Archiwum Państwowego w Częstochowie zawiera m.in. nieznane zdjęcie 18-letniej Jędrusik w szkolnym mundurku oraz wykaz ocen.

– To jedna z wielu naszych archiwalnych perełek, które działają na wyobraźnię. Z jednej strony – urzędowy dokument, z drugiej – młoda dziewczyna, która kilkanaście lat później stanie się jedną z największych ikon polskiej popkultury. Publikując dokument w całości, oddajemy głos źródłu i pozwalamy odbiorcom samodzielnie zobaczyć, jaka była Kalina Jędrusik u progu dorosłości – informuje dr hab. Lucyna Harc, Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Jakie oceny miała Kalina Jędrusik? Ujawniono świadectwo maturalne aktorki

Udostępniony dziś dokument to „Świadectwo dojrzałości szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego”, które opatrzone jest datą 11 maja 1949 roku. Wynika z niego, że Kalina Jędrusik ukończyła naukę w szkole ogólnokształcącej stopnia licealnego i zdała egzamin dojrzałości według programu wydziału humanistycznego w Szkole Ogólnokształcącej stopnia licealnego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie (obecnie I Liceum Ogólnokształcącym w Częstochowie). Największą uwagę przykuwają trzy elementy świadectwa.

Po pierwsze – fotografia. Dokument zawiera wizerunek bardzo młodej Kaliny Jędrusik: w szkolnym mundurku, z falowanymi, jasnymi włosami, bez cienia późniejszego wizerunku „seksbomby” polskiej popkultury lat 60-tych. To zdjęcie nie funkcjonowało w obiegu medialnym – było pokazane publicznie jedynie raz, wiele lat temu. Teraz po raz pierwszy prezentowane jest szerokiej publiczności w wysokiej jakości i w pełnym kontekście źródłowym.

Po drugie – data urodzenia. Na świadectwie wpisano jednoznacznie: 5 lutego 1931 roku. Od lat w publikacjach i opracowaniach biograficznych funkcjonują rozbieżności (często pojawia się rok 1930). Choć świadectwo nie jest aktem urodzenia, pozostaje urzędowym dokumentem szkolnym, który wnosi istotny, materialny głos do trwającej od dekad dyskusji.

Po trzecie – oceny, które pozwalają spojrzeć na młodą Kalinę bez legendy i mitologii. Zestawienie wyników pokazuje wyraźny profil humanistyczny:

język polski – bardzo dobry,

język niemiecki, historia, biologia – dobre,

większość przedmiotów ścisłych i przyrodniczych – dostateczne.

Świadectwo trafiło do zasobu Archiwum Państwowego w Częstochowie w 2012 roku, przekazane oficjalnie przez liceum, w którym Kalina Jędrusik zdawała maturę. Przez lata było znane wąskiemu gronu badaczy i archiwistów. Dopiero zbliżająca się 95. rocznica urodzin artystki stała się impulsem do jego publicznej prezentacji, by pokazać dokument w pełnej, czytelnej postaci i nadać mu właściwy kontekst.

