5 z nominowanych do Oscara filmów jest na Netflix. Nadrób je przed ceremonią

Oscary trafiają też do twojego domu. Netflix w tym sezonie oferuje aż pięć filmów nominowanych do najważniejszej nagrody filmowej świata. Od mrocznej i pełnej emocji wizji Guillermo del Toro, przez epicką, poetycką opowieść na podstawie bestsellerowej książki o przemianach i rodzinie, aż po wstrząsające historie z życia codziennego – każdy tytuł zabiera widza w inną, fascynującą podróż. Oto nominowane filmy, które warto nadrobić na Netflix przed galą rozdania Oscarów.

Filmy nominowane do Oscara, które obejrzysz na Netflix

„Frankenstein”



Inspiracją do stworzenia własnej adaptacji tragicznej opowieści o naukowcu-filozofie Victorze Frankensteinie była dla Guillermo del Toro opublikowana w 1818 roku książka Mary Shelley, "Frankenstein, czyli współczesny Prometeusz". W poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o granice życia i śmierci bohater odkrywa sposób nadania istnienia martwemu ciału. Eksperyment prowadzi do narodzin monstrum obdarzonego świadomością, niezwykłą siłą i głęboką, dramatyczną wrażliwością – a także do nieuchronnej konfrontacji między stwórcą a istotą, którą powołał do życia.

W głównych rolach występują: Oscar Isaac (Victor Frankenstein) oraz Jacob Elordi. Towarzyszą im Mia Goth, Felix Kammerer, Christoph Waltz, Lars Mikkelsen, David Bradley, Charles Dance i Christian Convery.



„Sny o pociągach”



Oparty na popularnej książce Denisa Johnsona film to poruszający portret Roberta Grainiera (nominowany do Złotego Globu Joel Edgerton), którego życie toczy się w czasach bezprecedensowych przemian w Ameryce na początku XX wieku. Osierocony w młodym wieku Robert dorasta wśród majestatycznych lasów północno-zachodniego wybrzeża Pacyfiku, gdzie buduje kolejowe imperium Ameryki, pracując ramię w ramię z mężczyznami równie imponującymi jak krajobrazy, w których żyją. Po pełnych czułości zalotach żeni się z Gladys (nominowana do Oscara Felicity Jones) i wspólnie zakładają dom, choć jego praca często oddziela go od żony i ich małej córki. Gdy los niespodziewanie odmienia jego życie, Robert na nowo odkrywa piękno, brutalność i głębszy sens lasów oraz drzew, które przez lata ścinał.

Film, będący hołdem dla odchodzącego w niepamięć stylu życia, nieustannie zmieniającego się świata i niezwykłych możliwości tkwiących nawet w najprostszej egzystencji, oddaje ducha czasu i miejsca, które dawno już przeminęły, oraz ludzi, którzy zbudowali most do przyszłości, o jakiej mogli jedynie marzyć. Reżyserem filmu jest nominowany do Oscara Clint Bentley, a scenariusz napisali wspólnie Bentley i również nominowany do Oscara Greg Kwedar — duet odpowiedzialny za „Sing Sing”. W filmie występują także nominowani do Oscara William H. Macy i Kerry Condon.



„Idealna sąsiadka”



Za pomocą policyjnych nagrań z licznych interwencji film maluje obraz zżytej społeczności, która zmaga się z ciągłym nękaniem ze strony jednej sąsiadki. Jej wrogość przybiera złowrogi obrót, gdy doprowadza do śmiertelnej zbrodni.



„K-popowe łowczynie demonów”



Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które — gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach — potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi — pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.



„Wszystkie puste pokoje”



