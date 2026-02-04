Skandynawska perełka filmowa z 2025 roku już na VOD. Polacy kochają tego aktora

Gangsterskie porachunki, rodzinne traumy i zaskakująca rola Madsa Mikkelsena, a to wszystko okraszone błyskotliwym i czarnym jak smoła skandynawskim humorem. Do sieci trafi za dwa dni najnowszy film Andersa Thomasa Jensena „Ostatni wiking”. Duński reżyser nie zwalnia tempa. Po wyjątkowo dobrze przyjętym przez krytyków „Bękarcie”, Anders Thomas Jensen przenosi widza w bardziej współczesne klimaty.

Skandynawski „Ostatni wiking” trafia do sieci. O czym jest film z Madsem Mikkelsenem i gdzie go obejrzymy?

W swoim najnowszym filmie przedstawia historię braci Ankera (Nikolaj Lie Kaas) i Manfreda (Mads Mikkelsen), którzy spotykają się po długiej rozłące. Jak się okazuje, Anker brał udział w zuchwałym napadzie na furgonetkę z pieniędzmi, za co poszedł siedzieć. Jednak zanim trafił za kratki, poprosił brata, by ten ukrył zrabowane pieniądze. Gdy po odsiadce wraca w rodzinne strony i chce odzyskać łup, okazuje się, że Manfred cierpi na dziwne zaburzenia osobowości... Mads Mikkelsen jako Manfred zaskakuje. Nie jest to rola, do której ten wspaniały aktor zdążył nas przyzwyczaić. Znany z grania postaci chłodnych, bezwzględnych czy wręcz maczystowskich, w „Ostatnim wikingu” Mikkelsen jest kruchym, bezbronnym, neurotycznym ciamajdą. Kontrapunktem dla dynamicznego Ankera. Jednak mimo różnic bracia świetnie się uzupełniają. Obaj zmagają się z demonami przeszłości i noszą rodzinną traumę. Każdy radzi sobie z nią inaczej, ale bracia mają więcej wspólnego niż mogłoby się wydawać.

„Ostatni wiking” to nieoczywiste połączenie filmowych gatunków, świetne dialogi i rewelacyjna obsada. To szalona podróż w głąb siebie – zarówno dla bohaterów filmu, jak i widzów tej niezwykłej produkcji.

Film „Ostatni wiking” będzie dostępny w serwisie TVP VOD jako produkcja premium, czyli odpłatnie, w modelu TVOD, już od piątku 6 lutego.

