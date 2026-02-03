Hollywood wraca do afery Polańskiego. Oczami ofiary

Powstaje film fabularny inspirowany wspomnieniami Samanthy Geimer, która jako 13-letnia dziewczynka miała paść ofiarą napaści seksualnej słynnego polskiego reżysera, Romana Polańskiego.

„Dziewczyna” i powrót do wielkiego skandalu lat 70.

Film „Dziewczyna” („The Girl”) opiera się na autobiograficznej książce Samanthy Geimer z 2013 roku „The Girl: A Life in the Shadow of Roman Polański”. Produkcja cofnie widzów do lat 70. XX wieku i pokaże nie tylko samą historię zniewolenia, lecz także to, co wydarzyło się później – medialną burzę po aresztowaniu Romana Polańskiego w 1977 roku. Reżyser, mający wówczas 43 lata, został zatrzymany pod zarzutem gwałtu na nieletniej oraz lubieżnego czynu wobec dziecka.

Polański, uznany twórca „Dziecka Rosemary” i „Chinatown”, w ramach ugody przyznał się do gwałtu na nieletniej, by uniknąć poważniejszych zarzutów. Po odbyciu 42 dni w więzieniu zbiegł do Francji, gdzie do dziś pozostaje poza zasięgiem amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości.

Walka „o usłyszenie głosu Samanthy”

Twórcy podkreślają, że „Dziewczyna” nie jest kolejną opowieścią o słynnym reżyserze. Zgodnie z opisem fabuły film „przywraca jeden z najgłośniejszych skandali Hollywood oczami osoby, która jest przez niego przedstawiana najgorzej… Gdy sprawa trafia na pierwsze strony gazet, Samantha i jej matka wpadają w sam środek medialnej burzy – jest nękana przez paparazzi i pozbawiana prywatności w chwili, gdy najbardziej potrzebuje ochrony. Matka i córka muszą wspólnie walczyć o usłyszenie głosu Samanthy i ocalenie tego, co pozostało z jej dzieciństwa”.

Za projekt odpowiada Marina Ziolkowski, francusko-amerykańska reżyserka, dla której będzie to pełnometrażowy debiut reżyserski i scenariuszowy. Jej krótkometrażowy film „19” był nominowany do Cezara w 2021 roku. W role rodziców Samanthy Geimer, Susan i Boba, wcielą się Dree Hemingway, znana z filmu „Starlet” Seana Bakera, oraz Gore Abrams z „The Substance”. Tytułową bohaterkę zagra 13-letnia amerykańsko-ukraińska debiutantka Carolyn Kachen.

Głos Samanthy Geimer po latach. „Ta historia była ciężarem przez całe życie”

Sama Geimer, która w kolejnych latach wybaczyła Polańskiemu i utrzymywała z nim okresowy kontakt, również zabrała głos w sprawie filmu. W oświadczeniu podkreśliła emocjonalny ciężar całej historii. „Ta historia była ciężarem przez całe życie dla nas wszystkich zaangażowanych. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że może przekształcić się w coś pięknego. Kreatywność i wrażliwość Mariny to umożliwiły – i to dla mnie jest darem”.

Ziolkowski zwraca uwagę na perspektywę, która przez lata była pomijana. Czytając wspomnienia Geimer, była pod wrażeniem jej „głosu – czystego, odważnego i dawno wymazanego z publicznej narracji”. „Ten film nie jest o Romanie Polańskim; chodzi o przywrócenie historii Samanthy po latach kształtowania przez innych. Opowiedziany wyłącznie poprzez wspomnienia i życie wewnętrzne Samanthy, film przywraca jej sprawczość i złożoność. Intymny i wciągający, „Dziewczynka” to głęboko ludzki akt odzyskania – konfrontacja z tym, jak władza, mity i medialne zniekształcenia wymazały prawdę dziecka, i oddanie hołdu jej odporności”.

Nie tylko Samanta. Kolejne oskarżenia

W tle powstającego filmu pozostaje szerszy kontekst oskarżeń wobec Romana Polańskiego. W latach 2017–2019 cztery inne kobiety oskarżyły go o molestowanie seksualne w latach 70., z czego trzy były nieletnie. Wśród nich znalazła się artystka Marianne Barnard, która twierdziła, że Polański dopuścił się na niej przemocy seksualnej, gdy miała 10 lat. W 2010 roku brytyjska aktorka Charlotte Lewis oskarżyła reżysera o molestowanie seksualne, do którego miało dojść w 1983 roku, gdy miała 16 lat.

Polański, który ma obecnie 92 lata, zaprzeczył wszystkim zarzutom. W maju 2024 roku francuski sąd uniewinnił go od zarzutu zniesławienia Charlotte Lewis. W październiku tego samego roku kolejny pozew dotyczący domniemanej napaści seksualnej na 16-latkę w 1973 roku został oddalony po zawarciu ugody „zadowalającej obie strony”.

Zdjęcia do „Dziewczyny”, będącej jedną z nielicznych europejskich produkcji objętych ulgą podatkową w USA, mają rozpocząć się w Los Angeles pod koniec tego roku.

