Tragiczna śmierć gwiazdy sportu na Netflix. Prawda wstrząśnie widzami

W kwietniu na Netflixie zadebiutuje dokument „Prawda o tragedii Moriah Wilson”, który opowiada o błyskawicznej karierze młodej gwiazdy kolarstwa terenowego i tragicznym wydarzeniu z 2022 roku, które wstrząsnęło całym środowiskiem sportowym.

„Prawda o tragedii Moriah Wilson” na Netflix

Za reżyserię filmu odpowiada laureatka nagrody Emmy – Marina Zenovich (znana m.in. z filmów o Lance’u Armstrongu i Romanie Polańskim). Producentem jest Evan Hayes, laureat Oscara za dokument „Free Solo” o ekstremalnej wspinaczce Alexa Hannolda. Twórcy postanowili skupić się nie na samej zbrodni, lecz na osobie Moriah, jej sportowej pasji i relacjach z bliskimi.

Film przybliża również rodzinę Moriah – jej rodziców Karen i Erica Wilson – oraz przyjaciół ze środowiska kolarskiego, którzy wspominają jej energię, talent i miłość do rowerów. – To była dla mnie niezwykła inspiracja. Rodzina i przyjaciele Moriah dzielili się z nami swoją miłością, siłą i wrażliwością, zamieniając niewyobrażalny ból w coś poruszającego i inspirującego – opowiadała reżyserka.

Moriah „Mo” Wilson – kim była gwiazda kolarstwa?

Moriah „Mo” Wilson wychowała się w Vermont w rodzinie kochającej przyrodę i sporty outdoorowe. Studiowała na Dartmouth College, trenowała narciarstwo alpejskie, a po studiach – zanim całkowicie poświęciła się kolarstwu – pracowała jako inżynierka w firmie Specialized.

Do połowy 2022 roku regularnie wygrywała prestiżowe wyścigi, w tym Big Sugar Gravel 2021, Sea Otter Classic XC 2022 i Belgian Waffle Ride 2022, pokonując faworytki olimpijskie i stając się jedną z wschodzących gwiazd gravel racingu – hybrydy kolarstwa szosowego i terenowego na nieutwardzonych drogach.

Śmierć Moriah Wilson wstrząsnęła światem sportu

W maju 2022 roku doszło do tragedii, która wstrząsnęła całym środowiskiem kolarskim. Moriah została zamordowana w Austin w Teksasie, tuż przed startem w wyścigu Gravel Locos. Sprawcą przestępstwa była Kaitlin Armstrong, była partnerka Colina Stricklanda, z którym Moriah miała krótki romans.

Kobieta uciekła z USA i trafiła do Kostaryki, gdzie próbowała ukryć się przed wymiarem sprawiedliwości. Ostatecznie została schwytana. W listopadzie 2023 roku sąd nie mając wątpliwości co do jej winy, skazał ją na karę 90 lat więzienia.

Premiera filmu „Prawda o tragedii Moriah Wilson” miała miejsce w marcu 2026 na festiwalu SXSW w Austin – tym samym mieście, gdzie Moriah straciła życie. Od 3 kwietnia dokument będzie dostępny dla widzów na całym świecie na Netflixie.

Czytaj też:

