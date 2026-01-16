„Niebo. Rok w piekle” wraca z nowym odcinkiem. Wiemy, co się wydarzy

„Niebo. Rok w piekle” to dramat psychologiczny przeobrażający się w thriller inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Akcja rozgrywa się na początku lat 90. Historia opowiada o młodym, pełnym ideałów chłopaku, który rezygnuje ze studiów i trafia do religijnej sekty. Serial zadebiutował na HBO Max w grudniu 2025 roku i od tamtej pory jest absolutnym hitem na platformie. W piątek 16 stycznia debiutuje kolejny odcinek serii, a my wiemy, czego spodziewać się mogą widzowie.

Premiera 4. odcinka serialu „Niebo. Rok w piekle” na HBO Max. Co się stanie?

4. odcinek serialu to mroczna opowieść o konsekwencjach wiary absolutnej i o tym, jak sekta, pozbawiona przywódcy, zaczyna się rozpadać. Akcja rozgrywa się po rozbiciu „Nieba” — w śledztwach, więzieniu i w samym gospodarstwie, które pod nieobecność Piotra staje się królestwem Doroty.

Komisarz Dąbrowski prowadzi śledztwo mające na celu wyjaśnienie domniemanego morderstwa na Mirończuku. Przesłuchania Sebastiana i Piotra pokazują, że zbrodnia religijna nie potrzebuje demonów — wystarczy charyzmatyczny człowiek, który wmówi innym, że zna zamiary Boga. W rozmowach Piotra z policjantem granica między wiarą a manipulacją niemal znika: guru potrafi nawet fizycznie wpłynąć na Dąbrowskiego, któremu przepowiada utratę zębów.

Tymczasem w „Niebie” władzę przejmuje Dorota, która staje się nową kapłanką. Kobiety głodują, odcięte od świata, walczą o resztki jedzenia i godności. Punktem kulminacyjnym jest poród Anety. Piotr, nie pytając Sebastiana, nadaje dziecku imię Pesjach. Odtąd dziecko traktowane jest jak nowy mesjasz — „wspólne dobro” sekty. Wśród wiernych szerzy się donosicielstwo i przemoc.

W więzieniu Sebastian nadal trwa w ślepym kulcie Piotra, broniąc go jak proroka. Konfrontacja z Dąbrowskim pokazuje, że obaj są już skażeni jego wpływem — policjant zaczyna wierzyć, że sam potrzebuje uzdrowienia. Równolegle matka Sebastiana uczestnicy w egzorcyzmach odprawianych przez księdza Łukasza.

Ile odcinków serialu „Niebo. Rok w piekle” jeszcze zobaczymy?

Serial liczy w sumie sześć epizodów. To dokładny harmonogram ich premier:

„Niebo. Rok w piekle”, 5 odcinek – premiera 23 stycznia;

„Niebo. Rok w piekle”, 6 odcinek – premiera 30 stycznia.

