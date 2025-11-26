Dopiero co w kinach był porażką, a teraz króluje na Prime Video. „Solidne kino”

Reżyser „Tamtych dni, tamtych nocy” w „Po polowaniu” na podstawie scenariusza Nory Garrett, współpracuje z największymi hollywoodzkimi nazwiskami jak Julia Roberts, Michael Stuhlbarg, Chloë Sevigny czy Andrew Garfield, aby zgłębić poważny problem związany z napaścią seksualną na uczelni. Pomimo wielu fanów, reżyser nie jest jednak odporny na negatywne recenzje, czego dowodem jest reakcja szerokiej publiczności na jego najnowszy film.

Thriller znanego reżysera trafił prosto z kina na Prime Video. Tam jest hitem

„Po polowaniu” to historia profesor college’u (Julia Roberts), która staje na osobistym i zawodowym rozdrożu, gdy błyskotliwa studentka (Ayo Edebiri) wysuwa oskarżenie przeciwko jednemu z jej współpracowników (Andrew Garfield), a mroczny sekret z przeszłości bohaterki w każdej chwili może wyjść na jaw.

Jak się okazuje, „Po polowaniu” to najgorzej ocenione dzieło Guadagnino na Rotten Tomatoes, z oceną krytyków na poziomie 37 proc. i oceną publiczności na poziomie 38 proc. Nieco lepsze oceny produkcja ma na polskim Filmwebie, gdzie publika przyznała jej notę 6,2/10. Część widzów jest wręcz zachwycona obrazem. „Cholernie inteligentna polemika z woke culture”; „Świetnie się to oglądało. W klimacie czuć ducha Wooody'ego Allena”; „Guadagnino włożył kij w mrowisko krytykujący ruch MeToo”; „Pierwsza połowa jest jak thriller i aż szkoda, że w drugiej tempo znacząco spada”; „Solidny dramat psychologiczny z bardzo dobrą rolą Julii Roberts. Film warty uwagi” – czytamy wśród wpisów.

Film, który miał rozczarowujące wyniki w kinach, jest jednocześnie hitem na Prime Video, gdzie zadebiutował kilka dni temu. „Po polowaniu” jest najchętniej oglądaną produkcją w wielu krajach na świecie i obecnie plasuje się na szczycie listy dziesięciu najlepszych filmów Prime Video.

