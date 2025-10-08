Te film to idealne połączenie thrillera z kryminałem. „Uff, co za kino!”

„Marsylski łącznik” to thriller/kryminał w reżyserii Cedrika Jimeneza z 2014 roku, w którym główną rolę zagrał ulubieniec publiczności (szczególnie jej damskiej części) Jean Dujardin, zdobywca Oscara za „Artystę”.

„Uff, co za kino!”. Widzowie są zachwyceni tym filmem – nadrabiajcie!

Akcja filmu przenosi nas do Marsylii w 1975 roku. Francuski aktor wciela się w Pierre'a Michela, ambitnego sędziego, który dostaje przydział do wydziału antynarkotykowego policji z zadaniem rozpracowania grupy przestępczej, odpowiedzialnej za przerzut do USA hurtowych ilości heroiny. Gangiem kieruje bezwzględny i charyzmatyczny Gaëtan „Tany” Zampa (Gilles Lellouche), który pozostaje nieuchwytny dla organów ścigania, skutecznie zacierając ślady i sowicie opłacając skorumpowanych policjantów i urzędników. Michel stawia sobie za punkt honoru, by dopaść Zampę i uprzykrza mu życie na każdym kroku, działając często na granicy prawa. Gangster nie pozostaje mu dłużny, a rywalizacja obu mężczyzn doprowadzi do serii dramatycznych wydarzeń, które wstrząsną całą Francją.

„Uff, co za kino! Czułem się jakby Mellville wrócił. Świetna warstwa psychologiczna, znakomicie odwzorowane lata 70te – bez sztuczności i aut odpicowanych przez współczesnych miłośników motozabytków. Gra aktorska, klimat, fabuła – ten film ma wszystko. Polecam na całego!”; „Kto lubi takie klimaty nie będzie rozczarowany + dobór aktorów = kawał dobrego kina”; „Naprawdę dobry film, świetnie oddana atmosfera lat 70-ych i piękne zdjęcia. Fabuła wciąga, zakończenie nietuzinkowe, dobra muzyka, polecam”; „Wszystko w tym filmie jest precyzyjne, od reżyserii po zdjęcia, grę, scenografię, muzykę czy kostiumy. precyzyjne i zimne. ale jest to tylko chłód pozorny i wykalkulowany(w dobry tego słowa znaczeniu) bo całość aż kipi z emocji” – piszą widzowie.

Film „Marsylski łącznik” obejrzycie w Polsce na Canal+, TVP VOD oraz CDA.

Czytaj też:

To jeden z najlepszych thrillerów na Netflix. „Zakończenie IDEALNE”Czytaj też:

Ed Gein bije rekordy na Netflix, ale nie wygrywa! Ten miniserial go przebija