Te film to idealne połączenie thrillera z kryminałem. „Uff, co za kino!"
Te film to idealne połączenie thrillera z kryminałem. „Uff, co za kino!”

„Marsylski łącznik”
„Marsylski łącznik” Źródło: Canal+ France
Świat kina jest nieskończony. Jeżeli nawet przy wielogodzinnym scrollowaniu w poszukiwaniu dobrego filmu na wieczór wydaje wam się, że nie ma co oglądać, nic bardziej mylnego. Dla „poszukujących” przypominamy dobry thriller sprzed lat, którego mogliście jeszcze nie oglądać.

„Marsylski łącznik” to thriller/kryminał w reżyserii Cedrika Jimeneza z 2014 roku, w którym główną rolę zagrał ulubieniec publiczności (szczególnie jej damskiej części) Jean Dujardin, zdobywca Oscara za „Artystę”.

„Uff, co za kino!”. Widzowie są zachwyceni tym filmem – nadrabiajcie!

Akcja filmu przenosi nas do Marsylii w 1975 roku. Francuski aktor wciela się w Pierre'a Michela, ambitnego sędziego, który dostaje przydział do wydziału antynarkotykowego policji z zadaniem rozpracowania grupy przestępczej, odpowiedzialnej za przerzut do USA hurtowych ilości heroiny. Gangiem kieruje bezwzględny i charyzmatyczny Gaëtan „Tany” Zampa (Gilles Lellouche), który pozostaje nieuchwytny dla organów ścigania, skutecznie zacierając ślady i sowicie opłacając skorumpowanych policjantów i urzędników. Michel stawia sobie za punkt honoru, by dopaść Zampę i uprzykrza mu życie na każdym kroku, działając często na granicy prawa. Gangster nie pozostaje mu dłużny, a rywalizacja obu mężczyzn doprowadzi do serii dramatycznych wydarzeń, które wstrząsną całą Francją.

„Uff, co za kino! Czułem się jakby Mellville wrócił. Świetna warstwa psychologiczna, znakomicie odwzorowane lata 70te – bez sztuczności i aut odpicowanych przez współczesnych miłośników motozabytków. Gra aktorska, klimat, fabuła – ten film ma wszystko. Polecam na całego!”; „Kto lubi takie klimaty nie będzie rozczarowany + dobór aktorów = kawał dobrego kina”; „Naprawdę dobry film, świetnie oddana atmosfera lat 70-ych i piękne zdjęcia. Fabuła wciąga, zakończenie nietuzinkowe, dobra muzyka, polecam”; „Wszystko w tym filmie jest precyzyjne, od reżyserii po zdjęcia, grę, scenografię, muzykę czy kostiumy. precyzyjne i zimne. ale jest to tylko chłód pozorny i wykalkulowany(w dobry tego słowa znaczeniu) bo całość aż kipi z emocji” – piszą widzowie.

Film „Marsylski łącznik” obejrzycie w Polsce na Canal+, TVP VOD oraz CDA.

Źródło: WPROST.pl