Fani hitu Netfliksa w szoku. Kluczowa postać znika z obsady

Luciane Buchanan, która przez dwa sezony wcielała się w Rose Larkin, potwierdziła, że w trzeciej odsłonie „Nocny agent” jej postać nie powróci. A to właśnie historia Rose i Petera (Gabriel Basso) od początku napędzała fabułę serialu.

Luciane Buchanan żegna się z rolą w „Nocnym agencie”

Aktorka nie ukrywa, że udział w amerykańskim hicie był dla niej wyjątkowym doświadczeniem. „Choć ten serial był niesamowity, zwłaszcza dla mojej kariery – bycie główną postacią w amerykańskim serialu pochodzącym z małej Nowej Zelandii było dla mnie przełomowym doświadczeniem – scenarzyści postanowili, że chcą śledzić losy Petera i jego podróży, opierając się na tym, co wydarzyło się pod koniec drugiego sezonu” – powiedziała w rozmowie z Deadline.

„Nie zobaczymy, co się stanie z Rose, ale myślę, że to naprawdę ekscytujący czas dla serialu. Kto wie, może to nie będzie pożegnanie na zawsze” – dodała Buchanan.

Co dalej z Rose i Peterem?

Showrunner Shawn Ryan uspokaja widzów. „Uwielbiam Luciane jako osobę i jako aktorkę. Nie sądzę, że to oznacza koniec opowiadania historii Petera i Rose. Mam nadzieję, że okoliczności pozwolą na powrót Rose do naszego uniwersum nocnego agenta” – zapewnił.

Sama aktorka także wierzy, że jej bohaterka może jeszcze powrócić: „Jestem pewna, że Shawn Ryan i jego zespół znajdą sposób; może przy okazji pojawimy się w jakimś epizodzie”.

Widzowie czują się zdradzeni

W sieci zawrzało. Fani nie kryją rozczarowania zmianami. „To straszna wiadomość” – napisał jeden z nich. Inny dodał: „Nocny Agent dosłownie zaczyna się od tego, że Rose dzwoni do Petera, ponieważ ona, jej ciotka i wujek są w niebezpieczeństwie, a cała misja kręci się wokół nich, a potem scenarzyści postanawiają ją odesłać. Postać, która to wszystko zaczęła. NIECH TO MA SENS”.

Jeszcze ktoś inny stwierdził: „Mówisz mi, że to była nasza ostatnia szansa na ich poznanie. Koniec z rozwojem historii Rose i Petera w 3. sezonie Nocny agent. CZUJĘ SIĘ ZDRADZONY”. „Moje serce rozpadło się na milion drobnych kawałków” – pisali inni.

