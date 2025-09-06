Mrok, zbrodnia, tajemnica – 20+ thrillerów w stylu „Siedem”

Mało który thriller psychologiczny zapisał się w historii kina tak mocno, jak „Siedem” (1995) Davida Finchera. Film opowiada historię dwóch detektywów – doświadczonego, znużonego życiem Somerseta (Morgan Freeman) oraz młodego i impulsywnego Millsa (Brad Pitt) – którzy stają w obliczu serii brutalnych morderstw inspirowanych siedmioma grzechami głównymi. Zbrodnie są nie tylko makabryczne, ale i precyzyjnie zaplanowane, a ich rozwiązanie prowadzi do jednego z najbardziej szokujących finałów w dziejach kina.

„Siedem” to nie tylko thriller kryminalny – to mroczna medytacja nad naturą zła, ludzką słabością i bezradnością wobec obłędu. Surowa atmosfera, przytłaczające zdjęcia, gęste poczucie beznadziei i perfekcyjnie skonstruowana intryga sprawiły, że film od lat uchodzi za jeden z najwybitniejszych w swoim gatunku. Co więcej, jego klimat i narracyjna odwaga zainspirowały całe pokolenie twórców, którzy próbowali na różne sposoby uchwycić podobne emocje.

Dlatego przygotowaliśmy listę ponad 20 filmów, które spodobają się fanom „Siedem” – mrocznych, intrygujących i pełnych niepokoju opowieści o zbrodni, obsesji i cienkiej granicy między dobrem a złem.

20+ filmów, które wywrą na tobie takie samo wrażenie jak „Siedem”

„Kod zła”



Agentka FBI Lee Harker zostaje przydzielona do nierozwiązanej sprawy seryjnego mordercy sprzed lat. W wyniku nieoczekiwanego obrotu zdarzeń ujawnione zostają dowody okultyzmu obecne podczas dokonywania zbrodni. Harker odkrywa osobiste powiązanie z zabójcą i zrobi wszystko, aby go powstrzymać, zanim ten uderzy ponownie.



„To nie jest kraj dla starych ludzi”



Teksas. Llewelyn Moss (Josh Brolin) jest weteranem wojny w Wietnamie, który spędza dni na polowaniach. Pewnego dnia niedaleko granicy z Meksykiem mężczyzna znajduje kilka ciał, paczki z heroiną oraz walizkę z 2 milionami dolarów. Niewiele myśląc, postanawia zabrać pieniądze i uciec. W pogoń za nim rusza psychopatyczny płatny zabójca Anton Chigurh (Javier Bardem). Moss potrafi jednak umiejętnie zacierać za sobą ślady.



„Osiem milimetrów”



Tom Welles (Nicolas Cage) jest prywatnym detektywem wiodącym żywot zwykłego śmiertelnika u boku żony, która niedawno urodziła mu córkę. Wciąż czeka na "wielką sprawę", która przyniesie mu rozgłos i pieniądze, a na co dzień przyjmuje rutynowe zlecenia sprowadzające się najczęściej do śledzenia niewiernych mężów. Pewnego dnia jednak wdowa po wpływowym milionerze składa mu niezwykłe zlecenie. W sejfie zmarłego męża odnalazła amatorski film na taśmie 8 mm, na którym zarejestrowano brutalne morderstwo młodej dziewczyny. Przekonana jest, że całą sytuację zainscenizowano dla potrzeb filmu, a dziewczyna nadal żyje. Prosi Toma Wellesa, by ją odszukał. Tom przyjmuje zlecenie, nie podejrzewając nawet, że decyzja ta zmieni całe jego życie i zaprowadzi do miejsc, z których istnienia nie zdawał sobie sprawy.



„Zodiak”



Lata 70. Seryjny zabójca terroryzuje okolice zatoki San Francisco. Pewnego dnia San Francisco Police Department otrzymuje listy od "Zodiaka", w których przyznaje się on do popełnienia 37 zabójstw. Podobne wiadomości otrzymuje redakcja dziennika "San Francisco Chronicle" oraz adwokat Melvin Belli. Nie są to jednak zwykłe listy - ich autor zwodzi policję i media wymyślnymi szyframi i łamigłówkami. Poszukiwaniami mordercy zajmują się funkcjonariusze śledczy z czterech okręgów sądowych oraz dociekliwy pracownik lokalnej gazety. Wkrótce sprawa ta staje się ich wspólną obsesją. Wplątani w wir niewyjaśnionych wydarzeń i wciąż nowych poszlak poddawani są nieustannej próbie, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.



„Milczenie owiec”



Psychopata porywa i morduje młode kobiety na środkowym zachodzie. Wierząc, że w ujęciu tego mordercy dopomoże tylko inny przestępca, FBI wysyła agentkę Clarice Starling (Jodie Foster) na wywiad z obłąkanym więźniem, który może dostarczyć psychologicznych przesłanek i tropów do kolejnych działań zabójcy. Więzień, psychiatra, dr Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) jest genialnym mordercą-ludożercą, który pomoże agentce Starling, jeżeli ona będzie karmić jego chorą ciekawość detalami ze swojego skomplikowanego życia. Ta pokręcona relacja zmusza Starling nie tylko do konfrontacji z jej psychicznymi demonami, ale doprowadza ją również do spotkania twarzą w twarz z szalonym, ohydnym mordercą, wcieleniem zła tak mocnym, że nie będzie miała odwagi - ani siły - by go zatrzymać!



„Bezsenność”



Doświadczony detektyw Will Dormer (Al Pacino) podczas wieloletniej pracy w policji widział wszystko, co wiąże się z ciemną stroną ludzkiej natury - przemoc, morderstwa, korupcję. Jednak dalej z zaangażowaniem poświęca się każdej kolejnej sprawie. Razem ze swoim partnerem Hape'm jadą na Alaskę, aby tam szukać zabójcy nastoletniej dziewczyny. Głównym podejrzanym jest żyjący na odludziu autor powieści kryminalnych Walter Finch (Robin Williams). Podczas nieudanej zasadzki dochodzi do tragedii - Will przypadkowo zabija Hape'a. Dręczony wyrzutami sumienia oraz nasilająca się bezsennością, Walter staje się ofiarą intryg demonicznego pisarza i z każdym dniem coraz bardziej traci poczucie rzeczywistości.



„Czerwony smok”



Adaptacja pierwszej części legendarnej trylogii o Hannibalu Lecterze. Były agent FBI, Will Graham, specjalista od spraw psychopatycznych morderców, wraca do służby, by schwytać seryjnego zabójcę zwanego Czerwonym Smokiem, który z zimną krwią morduje całe rodziny. Graham zwraca się o pomoc do odbywającego karę śmiertelnie niebezpiecznego psychopaty - kanibala Hannibala Lectera.



„Rzeka tajemnic”



Adaptacja powieści Dennisa Lehane'a. Życie trzech przyjaciół zmienia się, gdy jeden z nich wsiada do niewłaściwego samochodu. Po 25 latach ich drogi znowu się krzyżują.



„Śmiertelnie proste”



Pełen czarnego humoru debiut braci Coen. Obfitująca w zwroty, prowadzące do mrożącego krew w żyłach zakończenia, zawiła intryga mrocznej historii o zdradzie, niewierności, nieporozumieniach i morderstwie wstrząsała widzów. Rzecz dzieje się w sercu Teksasu. Ładna, młoda żona (Frances McDormand) ucieka od męża z jednym z jego pracowników (John Getz). Upewniony o zaistniałej zdradzie przez prywatnego detektywa (M. Emmet Walsh) mąż (Dan Hedaya) popada w obsesję zabicia pary kochanków. Od tej chwili nic nie jest już proste. Plan popełnienia zbrodni idealnej kompletnie zawodzi. Jej inicjator sam staje się ofiarą, zaś nieświadomi niczego kochankowie celem wyrafinowanego i zdesperowanego mordercy.



„Taśmy z Poughkeepsie”



W opuszczonym domu detektywi odnajdują setki taśm video, które ukazują działającego od dekady, siejącego terror, seryjnego mordercę. Pokazane na kasetach torturowanie, mordowanie i rozczłonkowywanie są najbardziej niepokojącymi dowodami zbrodni jakie kiedykolwiek widzieli.



„Autostopowicz”



Jest noc. Zalaną deszczem pustą autostradą z Chicago do San Diego jedzie samotny kierowca. Zmęczony prawie zasypia za kierownicą. Gdy za kolejnym zakrętem widzi zmokniętego autostopowicza, postanawia się zatrzymać. Nie wie, że na tej właśnie autostradzie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin dokonano serii brutalnych morderstw. Nie wie, że człowiek, którego wpuszcza do swojego samochodu, to poszukiwany psychopatyczny zabójca.



„Zaginiona dziewczyna”



Wizjonerski thriller w reżyserii mistrza gatunku Davida Finchera, nominowanego do Oscara twórcy: „Social Network”, „Ciekawego przypadku Benjamina Buttona”, „Podziemnego kręgu”, „Gry” i „Dziewczyny z tatuażem”. Ekranizacja bestsellerowej powieści Gillian Flynn. Młoda kobieta znika bez śladu w przededniu piątej rocznicy ślubu. Wszystkie podejrzenia padają na męża, który wspierany przez swą siostrę postanawia dowieść swojej niewinności i rozwiązać zagadkę.



„Piła”



Młody mężczyzna, Adam (Leigh Whannell), budzi się przykuty do zardzewiałej rury w rozwalającej się piwnicy. Po drugiej stronie pokoju odkrywa innego przerażonego współ-uwięzionego człowieka. Jest nim dr Lawrence Gordon (Cary Elwes). Na podłodze pomiędzy nimi leży martwy człowiek w kałuży krwi, trzymający w znieruchomiałej ręce pistolet kaliber 38. Żaden z mężczyzn nie zna przyczyny swojego porwania, ale na pozostawionej mikrokasecie znajdują instrukcję, wg której dr Gordon ma zabić Adama w ciągu następnych 8 godzin. Jeśli mu się to nie uda, nie dość, że obaj mężczyźni zginą, to również Allison, żona Lawrenca, oraz ich córka zostaną zabite. Dr Gordon przypomina sobie trwające właśnie śledztwo prowadzone przez detektywa Tappa (Danny Glover) i obaj zdają sobie sprawę, że są następnymi ofiarami psychopatycznego geniusza nazywanego "Jigsaw". W ciągu zaledwie kilku godzin mężczyźni muszą dopasować do siebie elementy układanki zmagając się narastającym, w miarę upływu czasu, przerażeniem. Zabójca zostawił im tylko kilka wskazówek oraz dwie piły ręczne, zbyt słabe, by przeciąć stalowe kajdany, ale wystarczająco mocne, by przeciąć nimi ciało i kości.



„Kuracja”



Detektyw bada sprawę serii morderstw popełnionych przez ludzi, którzy nie są świadomi swoich czynów. Jedynym wspólnym mianownikiem tych wydarzeń jest tajemniczy znak "X" pozostawiony na miejscu zbrodni.



„Dziewczyna z tatuażem”



Oskarżony o zniesławienie dziennikarz Mikael Blomkvist (Daniel Craig) przyjmuje zaproszenie szwedzkiego przemysłowca Henrika Vangera (Christopher Plummer) i w najściślejszej tajemnicy, na prośbę wuja ofiary podejmuje się trudnego zadania rozwikłania sprawy morderstwa sprzed 40 lat. Nie wie, że każdy jego krok śledzi genialna hakerka Lisbeth Salander (Rooney Mara). Wykonując swoje zlecenie, wytatuowana dziewczyna odkrywa przy okazji spisek, który doprowadził do skompromitowania dziennikarza. Połączona przez los, niezwykła para mozolnie odkrywa starannie skrywaną, trwającą dziesięciolecia historię mordów i wykorzystywania seksualnego i jej związek z rozwojem przemysłowego imperium Vangerów. Krok po kroku zbliżają się do prawdy, a tym samym do bezwzględnego zabójcy, który cierpliwie na nich czeka...



„Zakładnik”



Vincent (Tom Cruise) jest zimnym, wyrachowanym płatnym mordercą, prowadzącym swoją grę. Max (Jamie Foxx) jest taksówkarzem o wielkich ambicjach i małych szansach. Tej fatalnej nocy Max ma zawieźć Vincenta na kolejna robotę - jedna noc, pięć postojów, pięć strzałów i ucieczka. Dwaj mężczyźni o krańcowo odmiennych życiorysach, połączeni wbrew woli - żaden z nich nie będzie już taki sam. Ta noc zmieni wszystko...



„Ujrzałem diabła”



Maniak brutalnie zabił i poćwiartował ciało córki emerytowanego policjanta. Ofiara była narzeczoną agenta specjalnego Kim Soo-hyuna, który pragnie własnoręcznie wymierzyć sprawiedliwość na człowieku odpowiedzialnym za tę zbrodnię. Soo-hyun sprawdza wszystkich zarejestrowanych przez policję zboczeńców i szybko odnajduje człowieka, którego rysopis zgadza się z charakterystyką podejrzanego. Nie spieszy on jednak ze zgłaszaniem wyniku własnego śledztwa władzom policji. Agent specjalny ma własny plan zemsty, który planuje niezwłocznie zrealizować.



„Wolny strzelec”



Każdej nocy, gdy Miasto Aniołów zasypia, grupy ryzykantów uzbrojonych w szybkie samochody, drogie kamery video i skuteczne policyjne skanery przemierzają Los Angeles wzdłuż i wszerz w poszukiwaniu okazji do nagrania odpowiednio atrakcyjnych materiałów. Polują na wypadki samochodowe, pożary, morderstwa i innego rodzaju ludzkie katastrofy, mając nadzieję sprzedać swe filmy lokalnym stacjom telewizyjnym, poszukującym taniej sensacji. Bezrobotny i zdesperowany Lou Bloom (Jake Gyllenhaal) postanawia zostać jednym z nich.



„Wyrok należy do nas”



Film jest oparty na wydarzeniach autentycznych. Zdobył spore uznanie krytyków, również poza Japonią. Opowiada historię mężczyzny, który opuścił swoją pobożną katolicką rodzinę. Wkroczył na drogę zemsty i zbrodni. Przez 78 dni dokonał wielu morderstw.



„Labirynt”



Keller Dover staje twarzą w twarz z najgorszym koszmarem, który może przytrafić się rodzicowi: jego sześcioletnia córka Anna zostaje porwana. Minuty mijają jak godziny, koszmar wydaje się nie mieć końca. Pierwszy trop prowadzi do samochodu, który zaparkowano nieopodal. Prowadzący śledztwo detektyw Loki aresztuje jego kierowcę, Alexa Jonesa, ale wkrótce musi go wypuścić z braku dowodów. Zdeterminowany Dover, wiedząc, że życie jego dziecka jest w niebezpieczeństwie, bierze sprawy w swoje ręce. Do czego zdoła posunąć się zrozpaczony ojciec, by ochronić swoją rodzinę?



„Zagadka zbrodni”



W małym miasteczku dochodzi do serii morderstw młodych kobiet. Detektyw z Seulu przy pomocy miejscowej policji szuka sprawcy.



„Dom, który zbudował Jack”



Lars von Trier pokazuje kilkanaście lat z życia seryjnego mordercy, który wraz z każdą zbrodnią doskonali swój krwawy warsztat. Jack to typ poszukującego myśliciela, z pasji inżynier-architekt, ale gdy obserwujemy, jak inscenizuje miejsce zbrodni, ustawia zwłoki, by je uwiecznić aparatem, nie ma wątpliwości, że ma w sobie też coś z artysty. Przypomina wręcz reżysera na filmowym planie. Portretując okrutnego, acz piekielnie inteligentnego zabójcę, Lars von Trier sięga po motywy z twórczości Goethego, malarstwo Francisa Bacona i Eugène’a Delacroix, poezję Williama Blake’a, muzykę wybitnego pianisty Glenna Goulda, a nawet po swoje własne dzieła. Zaprasza widza do udziału w widowisku, które wymaga nie tylko mocnych nerwów, ale i otwartej głowy. Takie podejście zostaje jednak z nawiązką wynagrodzone. Czytaj też:

