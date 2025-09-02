Nowy thriller Kasi Adamik zamknie Festiwal Filmowy w San Sebastian!

Festiwal Filmowy w San Sebastian odbywa się od 1953 roku, a główną nagrodą imprezy jest Złota Muszla, którą Polakom udało się wygrać trzykrotnie – w 1958 roku za film „Ewa Chce spać” w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego, w 1980 roku za „Dyrygenta” Andrzeja Wajdy i w 1958 roku za „Yesterday” Radosława Piwowarskiego. Januszowi Morgensternowi i Mirosławowi Borkowi udało się także otrzymać na tej imprezie Srebrną Muszlę za swoje filmy – kolejno „Jowitę” oraz „Konsula”. Trzykrotnie jury festiwalu uhonorowało także polskich aktorów: Krystynę Jandę za rolę w „Zwolnionych z życia”, Zdzisława Kozienia za „Skazanego” i Piotra Siwkiewicza za „Yesterday”.

W tym roku hiszpański festiwal odbywa się w dniach 19-27 września i jak podało właśnie Variety, imprezę otworzy argentyński dramat Netfliksa „27 Nights”, a zamknie ją thriller „Zima pod znakiem Wrony” Kasi Adamik.

Nowy dramat od Netfliksa. Premiera już za miesiąc

„27 nights” wyreżyserował urugwajski twórca Daniel Hendler, którego znamy z „Paszportu do raju”, za rolę w którym otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia na Berlinale w 2004 roku. Film oparty jest na powieści Natalii Zito o tym samym tytule, inspirowanej autentyczną historią. Ekscentryczna i bogata 88-letnia Martha Hoffman zostaje przyjęta do kliniki psychiatrycznej na prośbę córek, które twierdzą, że cierpi na demencję. Ekspert sądowy Casares bada, czy kobieta rzeczywiście jest chora, czy też po prostu postanowiła przeżyć ostatnie lata życia w całkowitej wolności. Lekarz zastanawia się jednocześnie, czy oddanie matki do instytucji, jest formą ochrony, czy też próbą kontrolowania jej majątku. Film ma zaplanowaną premierę w Polsce na Netflix na 17 października.

Film Kasi Adamik zamknie znany festiwal. O czym jest thriller?

Thriller psychologiczno-polityczny „Zima pod znakiem Wrony” Kasi Adamik to z kolei wciągająca opowieść osadzona w surrealistycznej, filmowej Warszawie grudnia 1981 roku – tuż po wprowadzeniu stanu wojennego. Film opowiada historię brytyjskiej profesor psychiatrii, Joan Andrews, która trafia do Polski na międzynarodową konferencję, nieświadoma dramatycznych wydarzeń, które właśnie się rozpoczynają. Gdy zostaje niespodziewanie uwięziona w sparaliżowanej Warszawie, wikła się w osobliwą grę szpiegowską. W głównej roli w filmie zobaczymy Lesley Manville, a na ekranie towarzyszyć jej będą między innymi Tom Burke, Zofia Wichłacz, Andrzej Konopka czy Magdalena Smalara. Film zadebiutuje w Polsce 20 lutego 2026 roku.

