W tym roku dostał 3 Oscary i w końcu obejrzymy go w sieci! Na dniach niespodzianka

Platforma SkyShowtime ogłosiła swoje premiery na wrzesień. Wśród nich są wyczekiwane nowości i hity, które niedawno oglądać mogliśmy w kinach. Sprawdźcie, jakie tytuły umilą nam końcówkę wakacji.

Ten oscarowy dramat w końcu trafia do Polski. A to dopiero początek wrześniowych premier

„Dexter: Zmartwychwstanie”

Akcja serialu rozgrywa się kilka tygodni po tym, jak Dexter Morgan (Michael C. Hall) zostaje postrzelony w pierś przez własnego syna. Bohater budzi się ze śpiączki i odkrywa, że Harrison (Jack Alcott) zniknął bez śladu. Zdeterminowany, by go odnaleźć i naprawić swoje błędy, Dexter wyrusza do Nowego Jorku. Ale demony przeszłości wciąż depczą mu po piętach. Na trop Dextera wpada detektyw Angel Batista (David Zayas) z departamentu policji Miami Metro, a Dexter zaczyna rozumieć, że jego mroczna przeszłość nie pozwoli o sobie zapomnieć. Ojciec i syn, mierząc się z własnymi demonami, w mieście, które nigdy nie śpi, szybko odkrywają, że zabrnęli za daleko – i że jedynym wyjściem jest trzymać się razem. W serialu występują również Uma Thurman i Peter Dinklage.

Pierwsze dwa odcinki będą dostępne od 12 września w SkyShowtime. Kolejne będą trafiać do serwisu co tydzień.

„Tulsa King”, sezon 3.

W trzecim sezonie Tulsa King imperium Dwighta rozrasta się, co przyciąga coraz więcej wrogów i zwiększa zagrożenie dla jego ekipy. Bohater staje do konfrontacji z najgroźniejszymi przeciwnikami w Tulsie – rodziną Dunmire, potężnym, staroświeckim klanem finansowym. To zmusza Dwighta do walki o wszystko, co zbudował, oraz ochrony swojej rodziny. W serialu występują m.in. nominowany do Oscara Sylvester Stallone, Martin Starr, Jay Will, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Robert Patrick, Garrett Hedlund, Dana Delany, a także Samuel L. Jackson. Producentem wykonawczym jest nominowany do Oscara Taylor Sheridan.

Pierwszy odcinek będzie dostępny od 25 września w SkyShowtime. Kolejne będą trafiać do serwisu co tydzień.

„Atomic”

Dynamiczna akcja serialu Atomic koncentruje się wokół dwóch bohaterów: Maxa (Alfie Allen), handlarza narkotyków przemierzającego Bliski Wschód, oraz Mohammeda (Shazad Latif), prześladowanego przez przeszłość i ściganego przez ludzi, którzy wydali na niego wyrok śmierci. Ich ścieżki krzyżują się na libijskiej pustyni, gdy zostają wciągnięci w spisek wenezuelskiego kartelu przemycającego uran przeznaczony do budowy bomby atomowej. Zmuszeni do działania, stają przed dramatycznym wyborem: ratować siebie czy ocalić ludzkość.

Pierwsze dwa odcinki będą dostępne od 26 września. Kolejne będą trafiać do serwisu co tydzień.

„Mr. Bigstuff”, sezon 2.

6-odcinkowy serial komediowy o rozbitej rodzinie, kruchej męskości i... sprzedaży dywanów. Przypadek splata ze sobą losy dwóch skłóconych braci: Glena (Ryan Sampson), nerwowego perfekcjonisty aspirującego do mieszczańskiego ideału i Lee (laureat nagrody BAFTA Danny Dyer), bezskutecznie uciekającego przed przeszłością samca alfa z uzależnieniem uzależnieniem od leków i prochami ojca w puszce po ciastkach.

Premiera: 29 sierpnia

„The Critic” (thriller)

Mroczny, a zarazem pełen błyskotliwego humoru thriller z gwiazdorską obsadą osadzony w Londynie lat 30. Kiedy budzący postrach krytyk teatralny Jimmy Erskine (zdobywca Oscara Ian McKellen) trafia na celownik nowego właściciela „Daily Chronicle” Davida Brooke'a (Mark Strong), zawiera mroczny, wręcz faustowski pakt z początkującą aktorką Niną Land (Gemma Arterton), która jest zdeterminowana, by zdobyć jego przychylność.

Premiera: 13 września

„Brutalista” (dramat)

Uciekając z powojennej Europy, wizjonerski architekt László Toth przybywa do Ameryki, aby odbudować swoje życie, swoją pracę i małżeństwo z żoną Erzsébet po tym, jak w czasie wojny został zmuszony do rozstania przez zmieniające się granice i reżimy. W nowym kraju László osiedla się w Pensylwanii, gdzie bogaty i wpływowy przemysłowiec Harrison Lee Van Buren zauważa jego talent do budowania. Jednak władza i dziedzictwo mają wysoką cenę... W filmie występują: dwukrotny zdobywca Oscara Adrien Brody, laureatka Oscara Felicity Jones, nominowany do Oscara Guy Pearce, a także Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Emma Laird, Isaach De Bankole i Alessandro Nivola.

Premiera: 16 września

„September 5” (thriller, dramat)

Film pokazuje moment w historii mediów, który na zawsze zmienił sposób relacjonowania wiadomości na żywo. Akcja filmu toczy się podczas letnich igrzysk olimpijskich w Monachium w 1972 roku i opowiada o amerykańskim zespole dziennikarzy sportowych, którzy błyskawicznie przestawili się z relacjonowania zawodów na prowadzenie transmisji z porwania izraelskich sportowców. Głównym bohaterem jest Geoff (John Magaro), młody i ambitny producent, który stara się udowodnić swoją wartość przełożonemu, legendarnemu dyrektorowi telewizji Roone'owi Arledge'owi (Peter Sarsgaard). Razem z niemiecką tłumaczką Marianne i mentorem Marvinem Baderem (Leonie Benesch i Ben Chaplin), Geoff niespodziewanie przejmuje prowadzenie relacji na żywo. Rosnące napięcie, dezinformacja i presja czasu sprawiają, że Geoff zostaje postawiony przed dramatycznym wyborem – jego decyzje mogą zaważyć na życiu innych, a jednocześnie zmuszają go do konfrontacji z własnym sumieniem.

Premiera: 17 września

„Nosferatu” (horror)

Gotycka opowieść o obsesji przerażającego wampira na punkcie młodej kobiety. Jego namiętność sprowadza na świat falę koszmarów. Autorem scenariusza i reżyserem filmu jest Robert Eggers. Za produkcję odpowiada Jeff Robinov, John Graham, Chris Columbus, Eleanor Columbus i Robert Eggers. W obsadzie znaleźli się: Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Ralph Ineson, Simon McBurney oraz Willem Dafoe.

Premiera: 22 września

