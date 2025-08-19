Dziś obchodziłby swoje 56. urodziny. Wieczór wspomnień w tv

19 sierpnia Matthew Perry, uwielbiany przez miliony widzów na całym świecie jako sarkastyczny Chandler z kultowych „Przyjaciół”, obchodziłby swoje 56. urodziny. Z tej okazji zobaczymy dwa filmy z jego udziałem, które przypomną, że Perry potrafił rozśmieszać nie tylko w serialu wszech czasów.

Matthew Perry – aktor, którego pokochały pokolenia

Pierwsze kroki w branży stawiał w serialach „Charles in Charge” i „Silver Spoons”, pojawił się też epizodycznie w „Beverly Hills, 90210”. Prawdziwy przełom przyniósł mu jednak Chandler Bing z „Przyjaciół”. Emitowany w latach 1994–2004 przez NBC sitcom stał się międzynarodowym fenomenem, a postać Perry’ego zyskała miano jednej z najbardziej lubianych w historii telewizji.

Na dużym ekranie widzowie mogli oglądać go m.in. w komediowej serii „Jak ugryźć 10 milionów”, w „Polubić czy poślubić” u boku Salmy Hayek oraz w „Kto pierwszy, ten lepszy!”. Aktor zdobył cztery nominacje do Emmy i jedną do Złotego Globu. Ogromnym echem odbiła się także jego autobiografia „Przyjaciele, kochankowie i ta Wielka Straszna Rzecz”, wydana rok przed śmiercią. Perry szczerze opisał w niej swoją wieloletnią walkę z uzależnieniem, odsłonił kulisy pracy na planie „Przyjaciół” i swoją osobistą, pełną dramatów historię.

Komediowy wieczór Matthew Perry’ego

We wtorek 19 sierpnia Stopklatka wyemituje dwa filmy, które doskonale pokazują wszechstronność Matthew Perry’ego. O godz. 20:00 widzowie zobaczą czarną komedię kryminalną „Jak ugryźć 10 milionów”. Perry wciela się w niepozornego dentystę, którego życie wywraca się do góry nogami, gdy poznaje płatnego zabójcę granego przez Bruce’a Willisa. Film, nakręcony za 25 milionów dolarów, przyniósł ponad 60 milionów zysku i do dziś uchodzi za jedną z najlepszych ról filmowych Perry’ego.

O godz. 22:05 na antenie Stopklatki rozpocznie się komedia romantyczna „Kto pierwszy, ten lepszy”. Perry jako Joe Tyler – doręczyciel dokumentów rozwodowych – wpada w serię nieporozumień i zabawnych tarapatów u boku Elizabeth Hurley. Za tę rolę aktor został nominowany do American Comedy Award.

Czytaj też:

TVN szykuje filmową bombę na jesień! Zaplanuj sobie weekendy i wieczoryCzytaj też:

Friz i Wersow wzięli sekretny ślub! Teraz film o tym obejrzymy w kinach – mamy zwiastun