Kosmiczna gorączka! Kultowe rekwizyty z „Gwiezdnych wojen” sprzedane za galaktyczne kwoty

Fani sagi George’a Lucasa nie zawiedli. Podczas specjalnej aukcji w San Diego kultowe rekwizyty z „Gwiezdnych wojen” rozeszły się jak świeże bułeczki.

Kultowy hełm z Tatooine i inne perełki na aukcji

Rekord pobił oryginalny hełm szturmowca, używany na planie „Nowej nadziei”, który osiągnął zawrotną cenę 256 tys. dolarów. To jednak tylko wierzchołek galaktycznej góry lodowej – pod młotek trafiły też miecze świetlne, blastery, a nawet… ręka C-3PO.

Największą uwagę przyciągnął ekranowy hełm szturmowca, pochodzący z „Gwiezdnych wojen: Część IV – Nowa nadzieja”. Sprzedany za 256 tys. dolarów egzemplarz był wcześniej prezentowany w Bibliotece Prezydenckiej Ronalda Reagana w Kalifornii, jako część wystawy „Obrona Ameryki i Galaktyki: Gwiezdne Wojny i SDI (SDI: Strategiczna Inicjatywa Obronna czyli gwiezdne wojny – przyp.red.)”. Według organizatorów, Julien's Auctions i Turner Classic Movies, to oryginalny hełm kaskaderski używany na planie, prawdopodobnie widoczny w scenach z Tatooine jako element kostiumu szturmowca piaskowego. Jest to jeden z zaledwie sześciu znanych egzemplarzy, które przetrwały plan filmowy i trafiły do prywatnych kolekcji.

Miecze, blastery i ręka C-3PO – marzenia można kupić?

Aukcja była kulminacyjnym punktem dwutygodniowego wydarzenia „Echoes From the Galaxy, A Star Wars Memorabilia Exhibit + Auction”, które odbyło się w Comic-Con Museum. Impreza została zapowiedziana jako największa na świecie sprzedaż autentycznych artefaktów z „Gwiezdnych wojen”, pochodzących od uznanych kolekcjonerów i pasjonatów sagi. Na aukcji pojawiły się prawdziwe skarby dla fanów – łącznie wystawiono prawie 300 unikatowych przedmiotów. Oto niektóre z nich: Miecze świetlne używane przez Ewana McGregora (Obi-Wan Kenobi) i Liama Neesona (Qui-Gon Jinn) w filmie "Mroczne widmo" po 38 400 dolarów każdy, rękojeść miecza świetlnego Raya Parka (Darth Maul) – 76 800 dolarów, blaster GLIE-44 Oscara Isaaca (Poe Dameron) z filmu „Przebudzenie Mocy” – 44 800 dolarów, oryginalna prawa ręka Anthony’ego Danielsa (C-3PO) z filmu Imperium kontratakuje – 16 000 dolarów.

Część dochodu z aukcji trafi do Comic-Con Museum, które działa jako część San Diego Comic Convention – organizacji non-profit wspierającej promocję komiksów i sztuki popkulturowej. Zgromadzone fundusze mają też pomóc w stworzeniu stałej siedziby Muzeum Pamiątek Sagi Gwiezdne Wojny. Za kolekcją stoją znani kolekcjonerzy: Steve Sansweet, Gus Lopez, Duncan Jenkins, Lisa Stevens i Vic Wertz – prawdziwe legendy w galaktyce fanów „Star wars”.

