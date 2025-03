4 hity na Max i 5 perełek od Netflix. Co nowego wybrać w weekend?

Dziesiątki nowych tytułów trafiły w tym tygodniu na najpopularniejsze w Polsce platformy streamingowe. W natłoku propozycji od serwisów, jak Netflix czy Max, trudno nie czuć się przytłoczonym. Tylko w tym tygodniu na Max trafiło 11 nowości, a na Netflix 9. Czy jednak wszystko warto oglądać? Sprawdziliśmy preferencje widzów, oceny krytyków oraz opisy poszczególnych produkcji i wyłoniliśmy dla was te hity, których nie warto przegapić. Zamiast więc poświęcać godziny na szukanie czegoś nowego, wartego waszego czasu, skorzystajcie z naszych podpowiedzi i wybierzcie coś dla siebie z tej listy „top of the top”.

Co warto oglądać w weekend na streamingach? Rozpiska najlepszych nowości tego tygodnia

„Demon w rodzinie: Sprawa Ruby Franke” (serial dokumentalny) na Disney+



Kiedy w sierpniu 2023 roku popularna vlogerka Ruby Franke zostaje aresztowana za znęcanie się nad dziećmi, sprawa szybko staje się jednym z najgłośniejszych tematów w Ameryce. Przez lata kanał Franke w serwisie YouTube dokumentował zdrowe i szczęśliwe życie rodzinne, w szczytowym momencie zyskując niemal trzy miliony subskrybentów. Tylko że takie rodziny rzadko są tym, za co starają się uchodzić. Gdy na ich wizerunku zaczęły pojawiać się pęknięcia, rodzina zwróciła się o pomoc do doradczyni Jodi Hildebrandt, po czym szybko znalazła się w pułapce koszmaru. Tylko rodzina Franke wie, co tak naprawdę działo się w ich domu.



„Ciało w śniegu: proces Karen Read” (serial dokumentalny) na Max



Pewnego chłodnego styczniowego poranka w sennym przedmieściu miasta, lokalny policjant o nazwisku John O'Keefe został znaleziony martwy na trawniku przed domem swojego kolegi.



„Porządny człowiek” (polski serial, thriller) na Max



Paweł to oddany mąż, ojciec i wysokiej klasy kardiochirurg. Paweł to po prostu porządny człowiek. Wszystko zmienia się, kiedy podejmuje jedną nieprzemyślaną decyzję i jego poukładane oraz pozornie idealne życie rozsypuje się jak domek z kart.



„Lucy” (film, akcja, sci-fi) na Max



Bohaterka zupełnie przez przypadek zostaje uwikłana w mroczny układ. Wszystko zaczyna komplikować się, kiedy zyskuje nadprzyrodzone zdolności.



„Saltburn” (thriller, komedia, dramat) na Max



Zagubiony na Uniwersytecie Oksfordzkim chłopak z biednej rodziny zostaje wciągnięty w świat czarującego arystokraty Felixa Cattona.



„Big Short” (film, dramat) na Netflix



Historia oparta na prawdziwych wydarzeniach, które stały się zarzewiem ogólnoświatowego kryzysu 2007-2010. Zadziwiające, jak zaledwie kilku mężczyzn - poprzez spekulacje, malwersacje, balansowanie na granicy prawa - doprowadziło do gigantycznej zapaści gospodarczo-ekonomicznej właściwie w każdym zakątku globu. Sensacyjne kulisy wydarzeń, które wpłynęły na każdego z nas.



„Rezydencja” (miniserial, komedia kryminalna) na Netflix



132 pokoje, 157 podejrzanych, jeden trup, jedna ekscentryczna detektyw i tragiczny w skutkach prezydencki bankiet. Akcja serialu „Rezydencja” toczy się w salach i zakamarkach Białego Domu, a jego bohaterami są członkowie zróżnicowanego personelu tej najsłynniejszej rezydencji świata.



„Zakład o życie” (serial, komedia, dramat) na Netflix



Niezwykła, tragikomiczna podróż dwóch dusz. Jednej zagubionej w tym świecie, a drugiej — w zaświatach… Isa jest dziennikarzem sportowym, który dzięki odziedziczonemu po ojcu talentowi podbił świat zakładów i stał się legendą. Jednak ostatnio jego prognozy się nie sprawdzają, przez co traci pracę i zyskuje wrogów. Gdy już opuszcza go nadzieja, krzyżuje ścieżki ze znanym biznesmenem, Refikiem. Jest on jedyną osobą, która może uratować Isę. Jest tylko jeden mały problem… Refik nie żyje. Gdy jego duch oferuje mężczyźnie wyjście z dramatycznej sytuacji, Isa wyrusza na poszukiwanie mordercy, aby odkryć prawdę stojącą za śmiercią swojego wybawcy.



„Mała Syberia” (film, thriller, komedia) na Netflix



Codzienne życie małej wioski Hurmevaara zostaje zakłócone, gdy pewnej nocy na jeden z samochodów spada meteoryt. Według burmistrza miasta meteoryt jest bardzo cenny dla przyszłości powoli wymierającej wioski. Joel, wiejski ksiądz i doświadczony żołnierz sił pokojowych, staje w dawnym muzeum na straży meteorytu, który ma zostać wysłany do Londynu do dokładniejszej analizy. Jednak cenna skała przyciąga wiele uwagi... Joel musi ją chronić zarówno przed amatorskimi, jak i zawodowymi przestępcami, przy okazji próbując rozwikłać jeszcze większą tajemnicę dotyczącą własnego życia. Żona Joela niedawno ogłosiła, że — ​​w końcu — jest w ciąży. To świetna wiadomość, ale niestety Joel nie może mieć dzieci z powodu obrażeń odniesionych na wojnie. Tylko że nigdy nie powiedział o tym żonie.



„Trzy objawienia” (film, thriller) na Netflix



Sprawa zaginionej osoby popycha do szukania prawdy pastora, który wierzy, że jego bożą misją jest wymierzenie kary sprawcy, oraz detektywa nawiedzanego przez niepokojące wizje swojej zmarłej siostry.Czytaj też:

