Jak to jest być skrybą? Zmierz się z QUIZEM z „Asterix i Obelix: Misja Kleopatra”!

„Asterix i Obelix: Misja Kleopatra” to jedna z najbardziej kultowych komedii, która na stałe wpisała się w kanon filmów, do których wracamy raz po raz, cytując legendarne dialogi.

Akcja przenosi nas do starożytnego Egiptu, gdzie Kleopatra (grana przez wspaniałą Monicę Bellucci) zakłada się z Juliuszem Cezarem, że jej lud jest w stanie wznieść mu wspaniały pałac w bardzo szybkim czasie. Zadanie to powierza architektowi Numernabisowi, który – świadomy niemożliwego terminu – zwraca się o pomoc do swojego starego przyjaciela, druida Panoramiksa. Jak wiadomo, Gallowie mają swoje sposoby na szybkie rozwiązywanie problemów, szczególnie jeśli chodzi o magiczny napój. Na miejscu pojawiają się więc Asterix i Obelix, a ich przygody w Egipcie prowadzą do serii przezabawnych sytuacji.

Pora sprawdzić, jak dobrze pamiętasz ten kultowy tytuł! Czy znasz wszystkie smaczki i detale? A może czas odświeżyć seans? Weź udział w naszym quizie i przekonaj się, czy jesteś prawdziwym ekspertem od filmu „Asterix i Obelix: Misja Kleopatra”!

