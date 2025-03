50 najlepszych filmów na Disney+. Ukryte perełki serwisu

Disney+ to prawdziwa kopalnia filmowych skarbów, które czekają na odkrycie. Niektóre z nich to dzieła, które zyskały popularność dzięki recenzjom krytyków, inne to te, które zdobyły serca widzów, ale nigdy nie zyskały statusu mainstreamowych hitów. Mimo to, każda z nich ma coś, co wyróżnia ją spośród innych. Może to być nietypowa fabuła, urokliwe zdjęcia, czy występy aktorskie, które zapadają w pamięć na długo po zakończeniu seansu.

Zamiast przechodzić obok tych filmów obojętnie, warto zrobić krok w stronę nieoczywistych tytułów, które na pewno dostarczą wielu niezapomnianych chwil. Często są to produkcje, które nie zdobyły ogromnej popularności w kinach, ale na Disney+ zyskują drugie życie. Zatem jeśli czujesz, że już wszystko widziałeś i chcesz spróbować czegoś nowego, koniecznie zapoznaj się z naszą listą. Zarówno miłośnicy dramatów, komedii, jak i filmów familijnych znajdą tu coś dla siebie. To świetna okazja, by zanurzyć się w produkcjach, które mogą być mniej znane, ale zdecydowanie warte obejrzenia.

W poniższej liście znajdziesz 50 filmów na Disney+, które mogą ci umknąć, a które warto dodać do swojej listy filmów do obejrzenia. Niech to będzie twój przewodnik po mniej oczywistych, ale równie emocjonujących propozycjach!

50 świetnych filmów na Disney+, których jeszcze prawdopodobnie nie oglądałeś

„Cruella”



Emma Stone wcieli się w złowieszczo modną Cruellę De Mon w filmie Disneya „Cruella” opowiadającym o buntowniczych początkach jednej z najsłynniejszych filmowych adwersarek. Akcja filmu rozgrywa się w Londynie w latach 70. XX wieku na tle punkowej rewolucji. Młoda oszustka Estella wplątuje się w wydarzenia, które popchną ją w mroczne zakamarki charakteru i zmienią ją w nieokiełznaną i żądną zemsty Cruellę.



„Ratując pana Banksa”



Walt Disney (Tom Hanks), na specjalne życzenie swoich córek, ma zrealizować film na podstawie książki pt. „Mary Poppins”. Jej autorką jest zgryźliwa i bezkompromisowa Pamela L. Travers (Emma Thompson). Na początku kobieta nie chce w ogóle rozmawiać z wytwórnią. Kiedy jednak zaczyna mieć kłopoty finansowe, godzi się na wyjazd do Los Angeles i spotkanie z Disneyem. Niestety, jego wizja nie do końca przypada jej do gustu. Nieprzejednana autorka będzie bronić swoich bohaterów za wszelką cenę.



„Dobry rok”



Londyński specjalista od inwestycji Max Skinner (Russell Crowe) przybywa do Prowansji, by sprzedać odziedziczoną po zmarłym wuju małą winnicę. Miejsce, które miało być kolejną inwestycją, nieoczekiwanie staje się zwrotnym punktem w życiu biznesmena. Odkrywając tajemnice przeszłości, Max odnajduje również piękną kobietę, a wraz z nią uczucie, którego zawsze szukał. Poznaje wreszcie prawdziwy smak życia!



„Z piekła rodem”



Ekranizacja komiksowej serii autorstwa Alana Moore'a. Film opowiada o przygodach inspektora Fredericka Abberline'a (Johnny Depp), który w roku 1888 prowadzi w Londynie śledztwo w sprawie tajemniczego zabójcy zwanego Kubą Rozpruwaczem. Podczas swojej pracy poznaje on londyńską prostytutkę Mary Kelly (Heather Graham), w której się zakochuje. Niestety, wszystko wskazuje na to, że Mary może być następną ofiarą brutalnego mordercy.



„Menu”



Na prywatnej wyspie ma odbyć się uczta przygotowana przez Juliana Slowika – kulinarnego celebrytę, szefa wszystkich szefów kuchni. W biesiadzie weźmie udział grupa smakoszy – a także Margot, osoba towarzysząca w tym gronie, ignorantka w sprawie smaku. Gastronomiczna celebracja będzie pełna niespodzianek. I nie każda z nich okaże się przyjemna. Akcja już niebawem przybierze mroczny obrót.



„Droga do zatracenia”



Kiedy syn Michaela Sullivana staje się świadkiem brutalnego morderstwa, życia dwunastolatka oraz jego ojca gangstera rozsypują się w pył. Sullivan i syn nie mają gdzie uciekać, a ich śladem podąża wysłany przez mafię sadystyczny zabójca. Podczas zaciętej walki o życie synka, gangster odkrywa czym jest honor i odkupienie.

Tom Hanks, Paul Newman i Jude Law tworzą niezapomniane kreacje zdesperowanych mężczyzn, którzy grają o wszystko. Uhonorowany Nagrodą Akademii reżyser Sam Mendes („American Beauty”, „1999”) przedstawia poruszającą wizję przerażającej historii o zagubionej niewinności, niełatwej lojalności i krwawej ambicji.



„Duchy Inisherin”



Opowieść o losach dwójki przyjaciół, którzy znają się od kołyski: Pádraica (Colin Farrell) i Colma (Brendan Gleeson). Akcja filmu rozgrywa się na malowniczej wyspie położonej na zachód od wybrzeży Irlandii. Pewnego dnia przyjaźń mężczyzn staje pod znakiem zapytania, gdy Colm niespodziewanie postanawia ją zakończyć. Zaskoczony Pádraic za wszelką cenę próbuje zrozumieć, co się stało i odzyskać kontakt z dawnym przyjacielem. W jego staraniach wspierają go siostra Siobhán (Kerry Condon) i znajomy młodzieniec o imieniu Dominik (Barry Keoghan). Niestety, wszelkie wysiłki Pádraica spełzają na niczym, a niewzruszony Colm jest coraz bardziej zdeterminowany, by zakończyć niechcianą relację. Po rzuconym w desperacji ultimatum Colma następuje seria szokujących wydarzeń, od których nie będzie już odwrotu.



„Niezniszczalny”



David Dunn (Bruce Willis) jako jedyny przeżywa katastrofę pociągu. Jest to o tyle zagadkowe, że cały wagon pasażerski został zmiażdżony, a on wyszedł z tego bez zadrapania. Wzbudziło to zainteresowanie fana komiksów Elijaha Price'a (Samuel L. Jackson), który przy pierwszym spotkaniu z Davidem przedstawia mu nieprawdopodobną teorię, że jest on tzw. „Niezniszczalnym”. Elijah cierpi na chorobę objawiającą się niezwykłą kruchością kości, przez całe życie szukał kogoś będącego jego przeciwieństwem, stworzonego do obrony ludzkości. David uważa to za bzdurę, jednak po pewnym czasie zdaje sobie sprawę, że nigdy nie był ranny, a w pracy nie korzystał ze zwolnienia lekarskiego.



„Prawdziwy ból”



Dwaj niezbyt podobni do siebie kuzyni, David i Benji, postanawiają wspólnie wybrać się w podróż do Polski. W ten sposób chcą spełnić ostatnie życzenie swojej babci. Niespodziewanie podczas podróży dochodzi do nieprzewidzianej sytuacji, w której dawne konflikty rodzinne wychodzą na powierzchnię.



„Dzika Droga”



Cheryl Strayed (Reese Witherspoon) ma za sobą kilka trudnych lat. Kobieta zmagała się z uzależnieniem od heroiny, rozpadającym się małżeństwem. Musiała też pogodzić się ze śmiercią matki Bobbi (Laura Dern). Pewnego dnia zdesperowana Cheryl decyduje się przejść w pojedynkę – zupełnie bez żadnego przygotowania – liczący ponad tysiąc mil szlak Pacific Crest Trail...



„Brooklyn”



Lata 50. XX wieku. Eilis Lacey (Saorise Ronan), młoda dziewczyna z Irlandii, opuszcza rodzinny kraj i wyrusza do Ameryki, by szukać szczęścia w Nowym Jorku. Początkowa tęsknota za domem mija, gdy w życiu Eilis pojawia się mężczyzna, a wraz z nim pierwsza miłość i romantyczne uniesienia. Wkrótce jednak przeszłość daje o sobie znać i Eilis musi dokonać dramatycznego wyboru między dwoma krajami i dwoma stylami życia.



„Twierdza”



Zdesperowany generał Hummel (Ed Harris) ze swoim doborowym oddziałem przejmuje kontrolę nad najsławniejszym więzieniem świata – Alcatraz, biorąc jako zakładników zwiedzających je turystów i skierowując głowice z bronią chemiczną na San Francisco. Miliony istnień wiszą na włosku. Jego szaleństwo ma swoją przyczynę: pragnie bowiem uzyskać od rządu okup 100 milionów dolarów, a pieniądze przekazać rodzinom zamordowanych w tajnych operacjach żołnierzy. Rząd wysyła przeciw Hummelowi tylko dwóch ludzi – Jasona Patricka Masona (Sean Connery) – jedynego z żyjących więźniów, któremu powiodła się ucieczka z tej niedostępnej twierdzy – i specjalistę od broni chemicznej Stanleya Goodspeeda (Nicolas Cage). W krętym labiryncie korytarzy Alcatraz rozgrywa się śmiertelny wyścig z czasem, którego stawką jest życie wszystkich mieszkańców San Francisco.



„Le Mans '66”



Shelby (Matt Damon) i Miles (Christian Bale) wspólnie stawili czoło obojętności wielkich korporacji, prawom fizyki i własnym ograniczeniom, by zbudować rewolucyjny samochód wyścigowy dla Ford Motor Company i rzucić wyzwanie słynnym samochodom Enzo Ferrari w prestiżowym dwudziestoczterogodzinnym wyścigu Le Mans we Francji w 1966.



„Najdłuższa podróż”



Gdy Luke (Scott Eastwood), były mistrz w ujeżdżaniu byków stara się powrócić na arenę, poznaje Sophię (Britt Robertson), studentkę, która przygotowuje się do podjęcia swojej wymarzonej pracy w Nowym Jorku. Dla dwójki młodych ludzi, pochodzących z tak odmiennych światów, rozpoczyna się niezwykła, romantyczną podróż, podczas której los styka ich ze starszym mężczyzną Irą (Alan Alda). Jego wzruszające wspomnienia własnego małżeństwa są tak inspirujące, że zmieniają życie młodej pary na zawsze.



„Człowiek ringu”



Oparta na faktach historia mistrza boksu czasów Wielkiego Kryzysu, Jamesa J. Braddocka (Russell Crowe), który stał się jedną z najbardziej zaskakujących legend sportu. Braddock pokazał się ludziom jako zdeterminowany mężczyzna, będący w stanie wrócić w wielkim stylu na ring, pomimo przegranych starć, które, wydawałoby się, położyły kres jego karierze. Siłę do walki czerpał z wielkiej miłości do rodziny, dla której gotów był zaryzykować wszystko i to dzięki niej zdołał pokonać mistrza wagi ciężkiej Maxa Baera, zwyciężając swoją „walkę ostatniej szansy”.



„Nie opuszczaj mnie”



Ekranizacja bestsellerowej powieści Kazuo Ishiguro, autora "Okruchów dnia", wyreżyserowana przez Marka Romanka ("Zdjęcie w godzinę"). Troje młodych ludzi, którzy spędzili całe swoje dzieciństwo w szkole z internatem na angielskiej prowincji, poznaje szokującą prawdę o swym pochodzeniu i przeznaczeniu. Czy łączące ich więzi pozwolą im stawić czoła przyszłości?



„Woda dla słoni”



Laureaci Nagrody Akademii Reese Witherspoon i Christoph Waltz dołączają do Roberta Pattinsona (saga „Zmierzch”) w epickiej opowieści o zakazanej miłości, na motywach bestsellerowej powieści Sary Gruen. Wbrew wszystkiemu, student weterynarii (Pattinson) i piękna artystka cyrkowa (Witherspoon) spotykają się i zakochują w sobie od pierwszego wejrzenia. Jednak ich sekretny romans budzi gniew agresywnego męża (Waltz).



„Złodziejka książek”



Ta ekranizacja bestsellerowej powieści, to osadzona w Niemczech, podczas II wojny światowej opowieść o dziewczynce, która wywiera wpływ na życie otaczających ją osób. Gdy matka nie może się nią dłużej opiekować, Liesel (Sophie Nélisse) zostaje adoptowana przez niemieckie małżeństwo (zdobywca Oscara Geoffrey Rush i nominowana do Oscara Emily Watson). Zachęcona do nauki czytania przez swego przybranego ojca odkrywa książki, które stają się jej pasją. Gdy para przygarnia Maxa (Ben Schnetzer), Żyda ukrywającego się przed hitlerowską armią, Liesel zaprzyjaźnia się z nim. Książki i wyobraźnia wskazują przyjaciołom drogę ucieczki od koszmaru wojny.



„Joy”



Nagrodzona Oscarem Jennifer Lawrence w roli zmagającej się z życiem samotnej matki, która nieoczekiwanie dokonuje wynalazku, okazującego się światowym fenomenem i staje na czele imperium finansowego wartego miliony dolarów.



„Wróg publiczny”



Młody, dobrze zapowiadający się, waszyngtoński prawnik Robert Clayton Dean (Smith) przypadkowo i bezwiednie wchodzi w posiadanie kasety video, na której zarejestrowane zostało zabójstwo wpływowego kongresmana. Z nagrania wynika, że w zbrodni brał udział urzędnik Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) Thomas Brian Reynolds (John Voight – Najlepszy Aktor – Oscar 1978 „Powrót do domu”). Z dnia na dzień życie Deana zmienia się diametralnie: nieoczekiwanie traci pracę, jego karty kredytowe przestają mieć pokrycie, żona (Regina King – „Jerry Maguire”) każe mu opuścić dom, a agenci NSA depczą mu po piętach. Dean zdaje sobie powoli sprawę, że został wplątany w śmiertelnie niebezpieczną aferę, a jedynym jego sojusznikiem jest enigmatyczny Brill (Hackman), dla którego współczesne techniki szpiegowskie zdają się nie mieć tajemnic. Tylko on może pomóc Deanowi oczyścić się z oskarżeń o zabójstwo, którego nie popełnił, i powrócić do normalnego życia.



„Spacer po linie”



Film biograficzny przedstawiający historię legendarnego piosenkarza country Johnny'ego Casha. Artysta debiutował w połowie lat 50, a jego hity trafiały do czołówek wielu list przebojów. Obraz opowiada o życiu osobistym Casha, jego związku z June Carter, uzależnieniu od alkoholu i narkotyków, a także trudzie życia, walce, powrocie do normalności i odkrywaniu tego, co naprawdę ważne.



„Biedne istoty”



Opowieść o ewolucji Belli Baxter (Emma Stone), młodej kobiety, która zostaje przywrócona do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca, doktora Godwina Baxtera (Willem Dafoe). Pod jego opieką Bella chętnie uczy się wszystkiego od nowa, ale chce też doświadczyć pełni życia. W poszukiwaniu nowych doznań wyrusza w burzliwą i pełną przygód podróż przez kontynenty w towarzystwie sprytnego i rozpustnego prawnika, Duncana Wedderburna (Mark Ruffalo). Wolna od uprzedzeń swoich czasów, Bella z determinacją dąży do celu, jakim jest walka o równość i niezależność.



„60 sekund”



Memphis Raines (Nicolas Cage) był niegdyś profesjonalnym złodziejem samochodów. Porzucił ów niecny proceder wiele lat temu. Niestety, w jego ślady poszedł brat - Kip (Giovanni Ribisi), narażając się mafii. Kip i Memphis wraz z grupą przyjaciół mają 72 godziny na dostarczenie 50 samochodów. Od tej pory rozpoczyna się wyścig z czasem. Przeciw sobie ekipa ma zabezpieczenia, bandytów oraz policję.



„Czerwona jaskółka”



Ekranizacja bestsellerowej książki byłego agenta CIA Jasona Matthewsa. Dominika Egorova (Jennifer Lawrence) zmuszona zostaje do przyjęcia roli „jaskółki”, specjalnie szkolonej uwodzicielki na usługach rosyjskich służb specjalnych. Uczy się używać swego ciała jako broni i robi wszystko, by nie utracić własnego „ja” w trakcie szkolenia, które zaprzecza godności człowieka. Udaje jej się stawić czoło niesprawiedliwemu systemowi i staje się bezcennym nabytkiem dla swych przełożonych.



„Mała Miss”



Tragikomiczne perypetie rodziców, który zabierają swą kilkuletnią córkę na konkurs piękności dla dzieci, ciągnąc za sobą na drugi koniec Ameryki: uzależnionego od narkotyków dziadka; wujka-geja, który dopiero co wyszedł ze szpitala psychiatrycznego i starszego syna, który złożył śluby milczenia.



„Faworyta”



Początek XVIII wieku. Anglia jest w stanie wojny z Francuzami, ale uwagę dworu pochłaniają wyścigi kaczek i pojawienie się na rynku ananasów. Na tronie zasiada schorowana królowa Anna (Olivia Colman), a krajem zamiast niej rządzi jej bliska przyjaciółka, lady Sarah (nagrodzona Oscarem Rachel Weisz). Z podziwu godnym oddaniem dogląda ona przy tym rozkapryszonej i porywczej królowej. Na dwór przybywa nowa służąca Abigail (nagrodzona Oscarem Emma Stone), która swym urokiem oczarowuje Sarah. Sarah bierze Abigail pod swoje skrzydła, a Abigail dostrzega w tym szansę na powrót do swych arystokratycznych korzeni.



„Ostatni król Szkocji”



Film przedstawia okres krwawych rządów Idi Amina (rewelacyjna kreacja Foresta Whitakera) jednego z najokrutniejszych dyktatorów XX wieku oglądany oczami jego osobistego lekarza, Nicholasa Garrigana (James McAvoy). Młody Szkot jest zafascynowany nową przyjaźnią równie mocno, co Amin szkocką kulturą, na skutek czego samozwańczy prezydent Ugandy proklamuje się ostatnim królem Szkocji. Uwiedziony charyzmą władcy, Nicholas szybko poznaje prawdziwe oblicze tyrana i tym samym jego sen o wspaniałym, dostatnim życiu rozpada się w pył. Rozpoczyna się dramatyczna walka o przetrwanie, która wymaga od medyka poświęcenia, zdrady i ucieczki z kraju.



„Sekretne życie Waltera Mitty”



Przychodzi moment, kiedy przestajesz marzyć i sam tworzysz swoje przeznaczenie. Dla Waltera Mitty, marzyciela, który ucieka od swojej anonimowej egzystencji znikając w świecie fantazji, ta chwila właśnie nadeszła. Gdy praca jego i współpracowniczki (Kristen Wiig) jest zagrożona, Walter podejmuje działania w świecie rzeczywistym i wybiera się w podróż bardziej niewiarygodną, niż kiedykolwiek mógłby sobie wyobrazić.



„Obdarowani”



Frank Adler (Chris Evans) to samotny mężczyzna poświęcający się wychowaniu swojej wybitnie uzdolnionej siostrzenicy, genialnego dziecka, Mary (Mckenna Grace). Szczęśliwe życie Franka i Mary jest zagrożone, gdy nadzwyczajne matematyczne zdolności Mary zwracają uwagę jej władczej babki (Lindsay Duncan), która ma swoje plany związane z dziewczynką.



„Jojo Rabbit”



Gdy niemiecki chłopiec (Roman Griffin Davis jako Jojo) znajduje młodą Żydówkę (Thomasin McKenzie), którą ukrywa na strychu samotnie wychowująca go matka (Scarlett Johansson), jego świat staje na głowie. Mając u boku jedynie idiotycznego wymyślonego przyjaciela, którym jest nikt inny jak sam Adolf Hitler (Taika Waititi), Jojo musi teraz stawić czoła swemu ślepemu nacjonalizmowi.



„127 godzin”



Prawdziwa historia Arona Ralstona — alpinisty, który przeżył tragiczny wypadek podczas wspinaczki w kanionach w Utah. Spadł na niego głaz, który unieruchomił mu rękę i uniemożliwił poruszanie się. Aron spędził pięć dni, wspominając przyjaciół, ukochaną, rodzinę, a nawet dwie alpinistki, które mijał po drodze. Po pięciu dniach, będąc na skraju wyczerpania, znalazł w sobie siłę, by zawalczyć o życie. Zdecydował się na desperacki krok. Kiedy się uwolnił, pokonał dwudziestometrową ścianą skalną i przeszedł dwanaście kilometrów, nim znalazł pomoc.



„Cienka czerwona linia”



Ekranizacja powieści Jamesa Jonesa. Rok 1942. Oddział amerykańskiej armii ląduje na okupowanej przez Japończyków wyspie Guadalcanal. Ich zadanie okazuje się misją samobójczą.



„Telefon”



Stu Shepard (Colin Farrell) jest aroganckim specjalistą od reklamy, który swoją karierę buduje na kłamstwach i oszustwach. Całe jego pokrętne życie zmienia się, gdy odbiera telefon w budce na jednej z nowojorskich ulic. Teraz zdany jest na łaskę, a raczej niełaskę swego tajemniczego rozmówcy Kiefer Sutherland. Niewidoczny snajper nie pozwala mu odłożyć słuchawki żądając, aby Stu wyznał publicznie prawdę o swej nieuczciwości wobec żony Randa Mitchell i początkującej aktorki, którą chce uwieść Katie Holmes. Na poparcie swych słów snajper zabija stojącego obok mężczyznę. Budkę telefoniczną otaczają wozy policyjne. Wszyscy przekonani są, że zabójcą jest Stu.



„Życie Pi”



Wszystko zaczyna się i kończy w Montrealu, gdzie pewien pisarz natrafił na historię Piscine'a Militora Patela (Irrfan Khan). Chłopak, znany jako Pi (Suraj Sharma), dorastał w latach 70. w Pondicherry. Jego ojciec prowadził zoo, w którym bohater spędzał większość czasu. Gdy Pi ma 17 lat, jego rodzice postanawiają wyjechać z Indii w poszukiwaniu lepszego życia. Decydują się na przeprowadzkę do Kanady. Zamykają zoo, zabierają zwierzęta i wsiadają na pokład japońskiego statku towarowego. Nocą dochodzi jednak do katastrofy. Statek idzie na dno, ale Pi jakimś cudem ocalał. Dryfuje po Pacyfiku z drugim ocalałym - tygrysem Richardem Parkerem.



„500 dni miłości”



Historia zaczyna się w dniu gdy piszący teksty na kartki z życzeniami Tom (Joseph Gordon-Levitt) poznaje nową sekretarkę swojego szefa, Summer (Zooey Deschanel). Dziewczyna wydaje się być poza jego zasięgiem, ale okazuje się, że mają ze sobą dużo wspólnego. Oboje uwielbiają The Smiths i surrealistyczne obrazy Magritte'a. Do tego Tom kiedyś mieszkał w Jersey, a Summer ma kota o imieniu Bruce. Pasują do siebie jak dwie połówki jabłka.



„Osada”



Pensylwania, rok 1897. W pozornie idyllicznej, izolowanej od świata osadzie, życie toczy się harmonijnie, w rytmie dyktowanym przez ciężką pracę. Okazuje się jednak, że w lasach, otaczających miasteczko, żyją przerażające istoty, które, na mocy niepisanego porozumienia, nie atakują mieszkańców. Nazywane są "tymi, o których nie mówimy". Lucius Hunt (Joaquin Phoenix), młody człowiek, pełen odwagi i ciekawości, ma zamiar złamać obowiązujący od zawsze zakaz wkraczania do lasu. Przestrzegają go przed tym zarówno burmistrz Edward Walter (William Hurt), jak i jego własna matka, Alice (Sigourney Weaver), która twierdzi, że poza osadą panują żądze i chciwość. Zamiary Luciusa wspiera za to Noah Percy (Adrien Brody), uważany przez mieszkańców za odmieńca, oraz piękna niewidoma Ivy Walker (Bryce Dallas Howard), o której względy zabiegają zarówno Lucius, jak i Noah. Wiele wskazuje na to, że na skutek działań Luciusa rozejm z groźnymi mieszkańcami lasu został zerwany i należy spodziewać się ataku.



„Skarb narodów”



Benjamin Franklin Gates (Nicolas Cage) od dzieciństwa marzy o odnalezieniu legendarnego skarbu templariuszy i stopniowo rozszyfrowuje prowadzące do niego starożytne zagadki. Gdy wreszcie odkrywa, że wskazówki, których poszukuje, zapisane są atramentem sympatycznym na odwrocie Deklaracji Niepodległości, sprawy zaczynają się komplikować. Gates musi ukraść cenny dokument, zanim wpadnie on w ręce jego bezwzględnego rywala, Iana Howe'a (Sean Bean)! Zaczyna się wyścig z czasem.



„Pojutrze”



Od Antarktydy oderwał się wielki kawał pokrywy lodowej. Globem wstrząsa seria gigantycznych kataklizmów. Temperatura się obniża, Manhattan zostaje zalany wodą, na Tokio spada grad wielkości pomarańczy. Hawaje pustoszy huragan, a Los Angeles zostaje zniszczone przez gigantyczne tornado. Ziemia jest o krok od epoki lodowcowej. Klimatolog, który przewidział kataklizm, musi wyruszyć na ratunek syna.



„Dzień Niepodległości”



Jeden z największych przebojów filmowych, w którym ludzkość staje w obliczu zagłady, gdy tajemniczy i potężni Obcy rozpoczynają inwazję na Ziemię. Początkowy zachwyt związany z pojawieniem się na niebie niezidentyfikowanych obiektów latających szybko przeradza się w przerażenie, gdy śmiercionośne promienie wystrzeliwane z pokładów statków kosmicznych niszczą miasta na powierzchni całej planety. Jedyną nadzieją na zakończenie terroru jest zjednoczenie sił w jednym silnym ataku na najeźdźcę. Czy ludzie zdołają ocalić swój świat, zanim będzie za późno?



„Królestwo niebieskie”



Reżyser Ridley Scott, twórca „Gladiatora”, „Łowcy androidów” i „Obcego – 8 pasażera Nostromo”, przedstawia „Królestwo niebieskie”, zrealizowaną z niezwykłym rozmachem, epicka opowieść o wyprawach krzyżowych, zderzeniu dwóch kultur i młodym Francuzie, który nieoczekiwanie odkrywa swe przeznaczenie zostaje pasowany na rycerze i wyrusza do Ziemi Świętej, by objąć należne mu dziedzictwo.



„Kingsman: Tajne służby”



Super tajna organizacja werbuje prostego, lecz obiecującego dzieciaka i poddaje go specjalnemu programowi, szkoląc na swojego agenta, akurat gdy obłąkany miliarder i zarazem genialny naukowiec zagraża globalnemu bezpieczeństwu.



„Ja, robot”



Akcja rozgrywa się w przyszłości, w świecie, w którym dokonano genialnych wynalazków pozwalających na pełną automatyzację życia. Najlepszymi przyjaciółmi człowieka stały się supernowoczesne roboty, które towarzyszą mu na każdym kroku. Detektyw Del Spooner (Will Smith), prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczej zbrodni. Wszystko wskazuje na to, że popełnił ją robot, który wymknął się spod kontroli...



„Gwiazd naszych wina”



Hazel (Shailene Woodley) i Gus (Ansel Elgort) podzielają ten sam rodzaj sarkastycznego poczucia humoru, niechęć do konwenansów i - wreszcie - miłość, za sprawą której przeżywają niezapomnianą podróż. Pomimo tego, że tych dwoje nastolatków musi stawić czoła nadzwyczajnym wyzwaniom, ich odwaga i wzajemne oddanie dowodzą, że choć życie nie jest idealne, to miłość już tak.



„Trzy billboardy za Ebbing, Missouri”



Nagrodzona aktorka Frances McDormand („Fargo”) tworzy mocną i przejmującą kreację w nie pozbawionym czarnego humoru dramacie, okrzykniętym zgodnie jednym z najlepszych filmów roku. Zdesperowana matka (McDormand) brutalnie zamordowanej dziewczyny, chcąc sprowokować policję do działania, opłaca wyklejenie trzech lokalnych billboardów kontrowersyjnymi przekazami, wywołując zamieszanie w miasteczku, a przede wszystkim rozpętując zaciekłą wojnę z zapalczywym gliniarzem (Sam Rockwell) i szanowanym szefem miejscowej policji (Woody Harrelson).



„Marsjanin”



Straszliwa burza piaskowa sprawia, że marsjańska ekspedycja, w której skład wchodzi Mark Watney (Matt Damond), musi ratować się ucieczką z Czerwonej Planety. Kiedy ciężko ranny Mark odzyskuje przytomność, stwierdza, że został na Marsie sam w zdewastowanym przez wichurę obozie, z minimalnymi zapasami powietrza i żywności, a na dodatek bez łączności z Ziemią. Co gorsza, zarówno pozostali członkowie ekspedycji, jak i sztab w Houston uważają go za martwego, nikt więc nie zorganizuje wyprawy ratunkowej; zresztą, nawet gdyby wyruszyli po niego niemal natychmiast, dotarliby na Marsa długo po tym, jak zabraknie mu powietrza, wody i żywności. Czyżby to był koniec? Nic z tego. Mark rozpoczyna heroiczną walkę o przetrwanie, w której równie ważną rolę co naukowa wiedza, zdolności techniczne i pomysłowość odgrywają niezłomna determinacja i umiejętność zachowania dystansu wobec siebie i świata, który nie zawsze gra fair.



„Grand Budapest Hotel”



Gustave H. (Ralph Fiennes) jest legendarnym konsjerżem pracującym w okresie międzywojennym w słynnym europejskim hotelu. Jego najbardziej zaufanym przyjacielem jest lobby boy Zero Moustafa (Tony Revolori). Mężczyźni stają się świadkami wielu wydarzeń, takich jak chociażby kradzież oraz odzyskanie bezcennego renesansowego obrazu, czy szalona batalia o ogromny, rodzinny majątek. Wszystko to okraszone brawurowymi pościgami na motocyklach, pociągami, saniami i na nartach. Akcja toczy się w przededniu dramatycznych zmian, które odcisną brutalne piętno na całym kontynencie.



„Służące”



Akcja filmu toczy się w stanie Mississippi w latach 60. W roli głównej występuje Emma Stone (gwiazda hitu kinowego „Zombieland”) grająca Skeeter, dziewczynę z dobrego domu z południa, która po studiach marzy o karierze pisarki. Niespodziewanie wywraca do góry nogami życie swoich przyjaciół i mieszkańców rodzinnego miasteczka, gdy postanawia przeprowadzić wywiad z czarnoskórą służącą najzamożniejszych rodzin w okolicy.



„Braveheart – Waleczne Serce”



Gdy żona Williama Wallace'a (Mel Gibson) została brutalnie zamordowana przez angielskich żołnierzy, jego żądza zemsty szybko przerodziła się w nieokiełznaną wolę walki o wolność ojczyzny. Jego bohaterstwo i zapamiętanie w walce sprawiło, że wszyscy Szkoci chwycili za oręż i okrzyknęli Wallace'a swoim przywódcą, nadając mu przydomek Braveheart - Waleczne Serce. Niepodległościowa krucjata przerodziła się w regularną, krwawą wojnę.



„Stowarzyszenie umarłych poetów”



Do szkoły dla chłopców przybywa nowy nauczyciel angielskiego - charyzmatyczny John Keating (Robin Williams). Jego niekonwencjonalne metody prowadzenia zajęć wnoszą pewien powiew świeżości do skostniałych murów i... umysłów. Umiejętnie i mądrze Keating nakłania swoich uczniów do poddawania się własnym pasjom i po prostu cieszenia się z każdego nowego dnia, który może przecież przynieść coś niezwykłego.



„Czarny łabędź”



Natalie Portman jako Nina, niesamowicie utalentowana, lecz groźnie niestabilna psychicznie balerina u progu sławy. Doprowadzona do granic wytrzymałości psychicznej i fizycznej przez dyrektora artystycznego (Vincent Cassel) i świadomość zagrożenia, które stanowi jej rywalka (Mila Kunis), Nina zatraca granice pomiędzy fikcją, a rzeczywistością. Wraz z rosnącą presją, obsesje Niny wymykają się spod kontroli przenosząc ją w świat koszmarnych wizji, które zagrażają nie tylko jej psychice, lecz także jej życiu.

