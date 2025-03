20 najlepszych filmów z Bradem Pittem według „Variety” i gdzie je obejrzycie

Główny krytyk magazynu „Variety” Owen Gleiberman i starszy redaktor do spraw nagród Clayton Davis wybrali 20 najlepszych ról Brada Pitta. Od „Wywiadu z wampirem” po „Podziemny krąg” 61-letni aktor potrafi przeobrazić się w bohatera, złoczyńcę, a nawet niezbyt rozgarniętego pracownika siłowni w „Tajne przez poufne” braci Coen. Jego rola w „Pewnego razu w... Hollywood” Quentina Tarantino, za którą ostatecznie otrzymał Oscara, jest powszechnie uważana za szczyt jego kariery. Ale z pewnością nie jest to pierwszy film, w którym pokazał, co potrafi. Pamiętacie jego pełne dramatyzmu i emocji role w takich produkcjach jak „Wichry namiętności” lub „Babel”? Te i inne wcielenia Brada Pitta zostaną zapamiętane przez całe pokolenia.

Jeżeli interesuje was filmografia aktora lub macie po prostu ochotę na kino na najwyższym poziomie, oto 20 najlepszych filmów, w których mogliśmy oglądać Brada Pitt. Podpowiadamy wam też, gdzie znajdziecie w Polsce te filmy. Które ze wcieleń 61-latka najbardziej doceniają eksperci „Variety”? Czy wy coś zmienilibyście na liście?

20 najlepszych filmów z Bradem Pittem według „Variety”. Co warto obejrzeć?

20. „Przekręt”



Złodziej Frank (Benicio Del Toro) dostaje zadanie dostarczenia olbrzymiego diamentu Aviemu (Dennis Farina), który jest jednym z szefów nowojorskiej mafii. Po drodze mężczyzna zatrzymuje się w Londynie, gdzie pada ofiarą oszustów. Avi wpada w szał na wieść o kłopotach Franka i jedzie do stolicy Anglii. Na miejscu wynajmuje Tony'ego (Vinnie Jones) z nadzieją, że uda mu się odnaleźć Franky'ego i drogocenny klejnot.

(Max, Prime Video)



19. „Babel”



Cztery dziejące się w różnych miejscach świata historie z jednym wspólnym mianownikiem. Małżeństwo amerykańskich turystów pada ofiarą tragicznego wypadku, wyglądającego początkowo na zamach terrorystyczny. Meksykańska niania wbrew zakazowi rodziców zabiera dzieci, którymi opiekuje się od najmłodszych lat, na ślub swojego syna. Marokański chłopiec niechcący popełnia czyn, który pociąga za sobą dramatyczne konsekwencje. Szokujące zachowanie zbuntowanej japońskiej nastolatki jest przejawem buntu i niemożności poradzenia sobie z traumatycznymi przeżyciami... Przejmująca współczesna wersja biblijnej opowieści o wieży Babel, w której brak porozumienia między bohaterami stanowi główną przyczynę ich dramatów.



18. „World War Z”



Bliżej nieokreślona, niedaleka przyszłość. Gerry Lane (Brad Pitt) to były pracownik jednej z agencji ONZ. Mężczyzna na pozór niczym się nie wyróżnia. Jest kochającym ojcem i mężem, a jego rodzina wiedzie życie typowych Amerykanów. Pewnego poranka wszystko nagle się zmienia. Na całym świecie zaczyna rozprzestrzeniać się wirus zamieniający ludzi w zombie. Aby zapewnić bezpieczeństwo najbliższym, Gerry dołącza do zespołu ONZ, który podejmuje się walki z epidemią. Mają coraz mniej czasu, by zidentyfikować i pokonać tajemniczy wirus.

(SkyShowtime)



17. „Ciekawy przypadek Benjamina Buttona”



Film inspirowany klasyczną nowelą F. Scotta Fitzgeralda z lat dwudziestych XX wieku o człowieku, który przychodzi na świat jako osiemdziesięciolatek i stopniowo młodnieje. Jego osobistą historię, osadzoną w Nowym Orleanie, śledzimy od końca I wojny światowej w 1918 roku aż po XXI wiek. Ciekawy przypadek Benjamina Buttona jest opowieścią podróżnika w czasie, o ludziach i o miejscach, które napotyka, o odnalezionych i utraconych miłościach, o radości życia i smutku śmierci, a także o tym, czego czas nie zmienia.

(Max, Player)



16. „Ad Astra”



Astronauta Roy McBride (Brad Pitt) wyrusza na wyprawę na granice Układu Słonecznego, aby odnaleźć swego zaginionego ojca i odkryć tajemnicę, która zagraża przetrwaniu naszej planety. W czasie swej podróży odkryje sekrety, które postawią pod znakiem zapytania sens ludzkiej egzystencji i nasze miejsce we wszechświecie.

(Rakuten TV, Megogo, Prime Video)



15. „Babilon”



Opowieść o wielkich ambicjach, śledzi narodziny i upadek wielu gwiazd w erze niepohamowanej dekadencji i deprawacji we wczesnym Hollywood.

(Max)



14. „12 małp”



Zabójczy wirus niemal doprowadza do zagłady ludzkości, a nieliczni ocaleni żyją pod ziemią. Cole (Bruce Willis) zostaje „na ochotnika” wysłany w przeszłość, aby zdobyć próbkę wirusa umożliwiającą opracowanie antidotum. Podczas podróży spotyka piękną doktor psychiatrii i niebezpiecznego szaleńca (Brad Pitt). Ale jego głównym zadaniem jest odnalezienie Armii 12 Małp – radykalnej organizacji podejrzewanej o rozprzestrzenienie wirusa. Wspaniałe kreacje aktorskie i niesamowite efekty specjalne połączone z wyjątkowym dowcipem Gilliama sprawiają, że „12 małp” to klasyk swojego gatunku.

(SkyShowtime)



13. „Thelma & Louise”



Ktoś powiedział chwytaj życie, więc to zrobiły. Susan Sarandon i Geena Davis jako dwie przyjaciółki, które po tragicznym wypadku w przydrożnym barze ruszają w desperacką podróż przez amerykański południowy zachód. Ścigane przez zdeterminowanego detektywa (Harvey Keitel), spotykają przystojnego autostopowicza, przeżywają moc ekscytujących przygód, i nareszcie żyją na wysokich obrotach... do czasu.

(Prime Video)



12. „Wichry namiętności”



Pułkownik William Ludlow (Anthony Hopkins) żyje na rancho na zapomnianej przez ludzi ziemi u podnóża Gór Montana, gdzie wychowuje swych trzech synów z dala od okrutnych i krwawych wojen z Indianami. Alfred (Aidan Quinn) najstarszy z nich, jest odpowiedzialny i pełen dystansu; Samuel (Henry Thomas) ukochany beniaminek jest wrażliwym idealistą, a średni - Tristan (Brad Pitt) to duch niespokojny i nieposkromiony. W tym męskim świecie pojawia się Susannah Finncannon (Julia Ormond), kobieta piękna i inteligentna, która rozpalając w braciach pożądanie i ducha rywalizacji, zmienia na zawsze ich życiowe losy.

(Polsat Box Go, Prime Video)



11. „Wywiad z wampirem”



Historia wdowca, który by przestać cierpieć, zostaje przemieniony w wampira. Jego charakter nie pozwala mu zabijać ludzi z zimną krwią, ale nie jest na tyle silny, by wybrać samobójstwo.

(Megogo, Prime Video, Player)



10. „Siedem”



Odchodzący na emeryturę stary policyjny wyga William Somerset (Morgan Freeman) ma przekazać swoje obowiązki młodemu detektywowi Davidovi Millsowi (Brad Pitt). Różni ich wszystko: spokój, rozsądek, zmęczenie życiem i zawodem Somerseta kontrastuje z energią, porywczością i młodzieńczym optymizmem Millsa. Współpraca nie układa się więc najlepiej, ale niestety jest konieczna. Miastem wstrząsa seria okrutnych zabójstw. Pierwsza ofiara to otyły mężczyzna, który zmarł z przejedzenia. Następnego dnia ginie znany z chciwości prawnik. Wygląda na to, że morderca wybiera sobie na ofiary ludzi, którzy popełnili jeden z siedmiu grzechów głównych i w wyrafinowany, perfekcyjnie przygotowany sposób przeprowadza ich egzekucję. Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, obżarstwo, lenistwo, gniew. Siedem niewybaczalnych występków i siedem dni, w ciągu których samozwańczy „boży wysłannik” zamierza wprowadzić w życie swój obłąkańczy plan naprawy świata.

(Netflix)



9. „Ocean's Eleven: Ryzykowna gra”



Sukces tej stylowej komedii to talent zdobywcy Nagrody Akademii, reżysera Stevena Soderbergha i gwiazdy, które swoją wielkością mogłyby rozświetlić całe Las Vegas. George Clooney wciela się w rolę Danny'ego Oceana, który wprowadza swoich sprytnych kompanów w tajniki nie lada wyzwania – skoku jednocześnie na trzy kasyna w Vegas, których właścicielem jest spotykający się z ex-żoną Danny'ego (Julia Roberts) magnat (Andy Garcia). Danny'emu pomagają szuler (Brad Pitt), kieszonkowiec (Matt Damon), krupier blackjacka (Bernie Mac), naciągacz (Carl Reiner) i wiele innych, mocno zarysowanych postaci. Wchodzisz w to, czy nie?

(Premiery Canal+, Player)



8. „Tajne przez poufne”



Bożyszcze kobiet Brad Pitt oraz obiekt westchnień wielu pań – George Clooney – w bezsprzecznie jednej z najzabawniejszych komedii jakie kiedykolwiek oglądaliście. Ale czy przystojni i utalentowani aktorzy to jedyna mocna storna tego filmu? Otóż na szczęście składa się on z samych mocnych stron. Bracia Coen stworzyli komedię, którą podbili serca milionów widzów na całym świecie. Stworzyli dodatkowo okazję do obejrzenia Brada Pitta w roli jakże dla niego odmiennej i Georga Clooney’a w roli jakże dla niego charakterystycznej. A do tego John Malkovich, który zaskoczy wszystkich swoim... kwiecistym językiem.

(Apple TV+)



7. „Zabić, jak to łatwo powiedzieć”

Jackie Cogan jest płatnym zabójcą. Lubi pracować szybko i bez zbędnych słów. Nie znosi spoufalać się z ofiarą: „Nie lubię, gdy błagają o litość, wołają swoje matki, padają na kolana. Wolę zabijać delikatnie, z dystansu”. Cogan nie jest tani, ale jest najlepszy. Zostaje wynajęty, by odzyskać pieniądze skradzione podczas mafijnej gry w pokera i wymierzyć karę tym, którzy zdecydowali się na tak bezczelnie głupi skok. Przemierzając ulice Nowego Orleanu ze spokojem niesie zagładę tym, którzy na nią zasłużyli... a także tym, którzy po prostu nie mają szczęścia.



(Prime Video, Megogo)



6. „Bękarty wojny”



Akcja filmu rozpoczyna się w okupowanej przez Niemców Francji, gdzie Shosanna Dreyfus (Mélanie Laurent) jest świadkiem egzekucji swojej rodziny z rozkazu nazistowskiego pułkownika Hansa Landy (Christoph Waltz). Cudem unikając śmierci, Shosanna ucieka do Paryża, gdzie przyjmuje nową tożsamość, jako właścicielka i operatorka niewielkiego kina. Tymczasem, gdzieś w Europie, porucznik Aldo Raine (Brad Pitt) organizuje elitarną grupę żydowskich żołnierzy, których zadaniem ma być krwawy odwet na nazistach. Nazwani „Bękartami”, ludzie Raine’a łączą swe siły z pracującą dla aliantów aktorką Bridget Von Hammersmark (Diane Kruger) i wspólnie planują zamach na kluczowych przywódców Trzeciej Rzeszy.

(Max, Netflix, SkyShowtime)



5. „Drzewo życia”



Jack żyje wraz z dwójką braci oraz rodzicami w szczęśliwym domu. Rodzice otaczają go opieką i troską, a świat wydaje się być dla niego wspaniałym miejscem. Do tego z pozoru idealnego świata zaczynają jednak docierać mroczne aspekty życia takie jak choroba, cierpienie i śmierć. Chłopak zaczyna swoją drogę wiodącą ku dorosłości i przekonuje się, że w miejsce sielanki i beztroski przychodzi mu zmierzyć się z labiryntem dorosłego życia. Jack staje się zagubioną duszą w nowoczesnym świecie. Jedynym sposobem na wydostanie się z pułapki będzie znalezienie odpowiedzi na najbardziej fundamentalne pytania o sens wiary i powód naszej egzystencji. Będzie to wymagało podróży do najodleglejszych miejsc w czasie i przestrzeni – miejsc, w których nie był jeszcze nikt.



4. „Moneyball”



Billy Beane (Brad Pitt) w młodości był wielką nadzieją baseballu. Zrezygnował ze stypendium sportowego na prestiżowej uczelni i postanowił zostać zawodowym graczem. Niestety, nie sprawdził się w profesjonalnej lidze. Dziś jest managerem podrzędnej drużyny Oakland Athletics, która ledwo wiąże koniec z końcem. Pewnego dnia mężczyzna wpada na rewolucyjny pomysł. Zatrudnia młodego ekonomistę, absolwenta Yale (Jonah Hill) i tworzy program selekcji zawodników, który pozwala mu stworzyć optymalną drużynę, która mimo braku zasobnego budżetu, w końcu zaczyna wygrywać.

(Max)



3. „Podziemny krąg”



Jack (Norton) cierpi na chroniczną bezsenność i jest całkowicie znudzony swym dotychczasowym życiem. Do czasu, gdy spotyka charyzmatycznego Tylera Durdena (Pitt) – sprzedawcę mydła o dość pokrętnej filozofii życia... Uważa on bowiem, że samo-doskonalenie jest dla słabeuszy, a to co rzeczywiście sprawia, że warto żyć to samo-destrukcja. Kiedy mieszkanie Jacka zostaje kompletnie zniszczone w wyniku tajemniczego wybuchu, Tyler oferuje mu gościnę. Spotykają się w barze, piją na umór i wszczynają bójkę na gołe pięści, która nieoczekiwanie przynosi im ogromną satysfakcję. Wkrótce cotygodniowe walki stają się celem ich życia i przyciągają coraz to nowych zwolenników.

(Rakuten TV, Film Box, Megogo)



2. „Zabójstwo Jesse'ego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda”



W 1880 roku w Ameryce wszyscy znają Jesse'ego Jamesa. Jest najbardziej poszukiwanym przestępcą, ściganym przez prawo w dziesięciu stanach. Jest również największym bohaterem, uważanym przez ludzi za ówczesnego Robin Hooda. Robert Ford? Nikt go nie zna. Jeszcze nie. Jednak ambitny 19-latek zamierza to zmienić. Zaprzyjaźni się z Jessem, wstąpi do jego gangu. I jeśli to nie przyniesie mu sławy znajdzie inny, bardziej nikczemny sposób. Przyjaźń, która przerodziła się w rywalizację, poszukiwanie sławy, które stało się obsesją. To wszystko znajdziesz w wyprodukowanej przez Ridleya Scotta epickiej opowieści z pasjonującą rolą Brada Pitta (zdobywca nagrody dla Najlepszego Aktora na Festiwalu Filmów w Wenecji) jako Jesse'ego i Caseya Afflecka jako młodego przestępcy, który jest coraz bliżej upragnionego celu i coraz dalej od swojego człowieczeństwa.

(Max, Player)



1. „Pewnego razu... w Hollywood”



Pełna anegdot i elektryzujących dygresji historia aktora grającego w westernach, który próbuje wrócić na szczyt (Leonardo DiCaprio), oraz jego wiernego dublera (Brad Pitt nigdy nie był lepszy). W tle czasy kontestacji, ruch hipisów, zmierzch epoki klasycznego Hollywoodu i złotej ery telewizji. Poza tym Steve McQueen, Bruce Lee, spaghetti westerny, a także piękna Sharon Tate i Roman Polański po wielkim sukcesie „Dziecka Rosemary”.

(Prime Video, Max)

Brad Pitt to jedna z największych gwiazd Hollywood. Zdobył Oscara za drugoplanową rolę w „Pewnego razu… w Hollywood” (2019) oraz jako producent za „Zniewolonego” (2013). Jego przełomowa rola to wcielenie w Tylera Durdena w „Podziemnym kręgu” (1999), choć wcześniej zasłynął w dziesiątkach tytułów, jak choćby kultowym „Thelma i Louise” (1991). Grał w takich hitach jak „Siedem” (1995), Fight Club (1999), „Ocean’s Eleven” (2001), „Troja” (2004) czy „Bękarty wojny” (2009). Założył firmę producencką Plan B, odpowiedzialną za wiele nagradzanych filmów. Jego życie prywatne jest bardzo głośne i medialne. W przeszłości związany był między innymi z Jennifer Aniston i Angeliną Jolie, z którą ma szóstkę dzieci.

