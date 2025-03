Głośny film z ulubieńcem Polaków w końcu w sieci. Pod koniec 2024 roku zachwycił widzów

Już od czwartku 13 marca na platformy VOD wchodzi film, który swoją premierę kinową miał pod koniec zeszłego roku. W „Here. Poza czasem” w rolach głównych zobaczymy wspaniałą ekranową parę Toma Hanksa i Robin Wright. Reżyserem filmu jest Robert Zemeckis, który wspólnie z Ericem Rothem napisał też scenariusz. Co łączy tę czwórkę? Trzydzieści lat temu wszyscy spotkali się podczas pracy nad oscarową produkcją „Forrest Gump”.

Hanks miał okazję pracować z Zemeckisem już kilka razy i zawsze były to produkcje przełomowe, w tym „Cast Away – poza światem”, za którą aktor dostał Oscara i Złotego Globa. Panowie ponownie spotkali się na planie disneyowskiego „Pinokia”, w którym Hanks zagrał poczciwego Geppetta. To właśnie wtedy wpadli na genialny pomysł, aby wspólnie stworzyć „Here. Poza czasem”.

– Byliśmy w Londynie, rozmawialiśmy o filmach i zastanawialiśmy się, czy istnieje możliwość wymyślenia czegoś, co jest całkowicie niepowtarzalne i nie zostało jeszcze pokazane na ekranie? – wspomina reżyser. Wtedy Zemeckis przypomniał sobie o powieści graficznej Richarda McGuire’a z 2014 roku i opowiedział o niej Hanksowi. Tego wieczoru Tom poszedł do domu, kupił książkę na Kindle'u, a następnego ranka wrócił i powiedział: „Mój Boże, to jest właśnie to!”.

Tak zaczęła się praca nad „Here. Poza czasem”. Akcja filmu rozgrywa się w pewnym amerykańskim domu na przestrzeni jednego stulecia. Tom Hanks i Robin Wright grają Richarda i Margaret, których podglądamy jako zakochanych licealistów, następnie małżonków, aż w końcu jako 80-latków. Zemeckis postanowił też skorzystać z kreatywnych narzędzi do uzyskania efektów specjalnych. Dzięki nim widzimy, jak para głównych bohaterów „podróżuje" w czasie.

„Here. Poza czasem”. O czym jest film?

Losy kilku pokoleń krzyżują się w jednym miejscu na ziemi, domu, który jest świadkiem wszystkiego co w ich życiu najpiękniejsze i najbardziej dramatyczne, najzabawniejsze i najbardziej poruszające. To tu dla jednych wszystko się zaczyna, a dla innych kończy. Tutaj rozkwita miłość, spełniają się marzenia, rodzą się przyjaźnie, pasje i przychodzą rozczarowania.

Film „Here. Poza czasem” obejrzycie od dziś na platformach: Amazon Prime, Rakuten, Premiery Canal+, Playnow, Cineman.pl, Cyfrowy Polsat Box Go, TVP VOD i Player.

