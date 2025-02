Niedawno były w kinach, teraz obejrzysz je w sieci! To idealne perełki na Walentynki

Dla wszystkich, którzy planują w Walentynki seans w domowym zaciszu, mamy zestawienie najciekawszych filmów i seriali dostępnych na Prime Video, które idealnie sprawdzą się na romantyczny wieczór. Wśród naszych propozycji znajdą się zarówno najnowsze premiery, które jeszcze niedawno oglądać mogliśmy w kinach, jak i dobrze znane produkcje – idealne dla wszystkich miłośników komedii romantycznych. Zaserwujcie dziś sobie wyjątkowy seans!

Najlepsze filmy na Walentynki – sprawdź, co obejrzeć w sieci!

„Red, White & Royal Blue”

Oparty na bestsellerze New York Timesa film Red, White & Royal Blue opowiada historię Aleksa, syna prezydent Stanów Zjednoczonych, i Henry'ego, księcia Walii, których wzajemna niechęć zaczyna zagrażać stosunkom amerykańsko-brytyjskim. Kiedy dwaj rywale muszą upozorować rozejm, lód w ich relacji zaczyna topnieć, a tarcia między nimi krzeszą iskry, których się nie spodziewali.

„Challengers”

Słynny wielkoszlemowy mistrz ma złą passę – chcąc ją przerwać, jego trenerka i żona namawia go na udział w turnieju Challenger i grę przeciwko jego byłemu przyjacielowi... a jej byłemu chłopakowi.

„Mr. & Mrs. Smith”

Poznajcie the Smiths: dwójkę samotnych nieznajomych, Johna i Jane, którzy porzucili swoje życie i tożsamości, by połączyć siły jako partnerzy – w pracy jako szpiedzy i w małżeństwie.

„My Fault: London”

Gdy matka Noah, Ella, wiąże się z bogatym Williamem, razem z córką przeprowadzają się z Ameryki do Londynu, by rozpocząć życie u boku jej nowego partnera oraz jego syna Nicka. Na miejscu 18-letnia Noah poznaje zbuntowanego chłopaka, a między nimi natychmiast pojawia się chemia. Dziewczyna spędza lato, próbując odnaleźć się w nowej rzeczywistości, poznając ludzi z otoczenia Nicka i mierząc się z rodzącym się uczuciem. Jednocześnie będzie musiała zmierzyć się z bolesnymi wspomnieniami i otworzyć się na pierwszą prawdziwą miłość.

„Na samą myśl o tobie”

Na podstawie uznanej powieści o współczesnej miłości o tym samym tytule, „Na samą myśl o Tobie opowiada o Solène (Anne Hathaway), 40-letniej samotnej mamie, która wdaje się w zaskakujący romans z 24-letnim Hayesem Campbellem (Nicholas Galitzine), głównym wokalistą August Moon – najpopularniejszego boysbandu na świecie.

„Wiek Adaline”

Urodzona na początku XX wieku piękna Adaline w wielu 20 lat ulega wypadkowi, na skutek którego przestaje się starzeć. To co wydaje się spełnieniem marzeń o nieśmiertelności, przynosi dramatyczne konsekwencje. Adaline ukrywa się przed władzami, które chcą poddać ją eksperymentom. Najbliżsi starzeją się i umierają na jej oczach. W końcu znajduje miłość, dla której chce wyrzec się nieśmiertelności.

„Tego lata stałam się piękna”

Belly Conklin wkrótce skończy szesnaście lat. Wybiera się z rodziną na wakacje w swoje ulubione miejsce – do Cousins, do letniego domu państwa Fisherów. Przez ostatni rok Belly bardzo się zmieniła i przeczuwa, że to lato będzie inne niż wszystkie poprzednie. Tego lata stałam się piękna to adaptacja powieści Jenny Han, która jest współtwórczynią i producentką wykonawczą serialu.

„Love, Rosie”

Rosie i Alex znają się i przyjaźnią od dzieciństwa. Planują wspólny wyjazd na studia do USA, ale kilka tygodni po pewnej szalonej imprezie Rosie odkrywa, że jest w ciąży. Oboje postanawiają, że Alex sam wyjedzie z Dublina. Czy znajomość przetrwa lata rozłąki i tysiące kilometrów? Czy zaryzykują wszystko dla rodzącej się między nimi miłości?

„Serdecznie zapraszamy”

Kiedy dwa wesela zostają przypadkowo zaplanowane na ten sam dzień w tym samym miejscu, obie rodziny stają przed wyzwaniem wyprawienia wyjątkowego wydarzenia i poradzenia sobie z niespodziewanie ograniczoną przestrzenią. W zabawnym starciu pełnym determinacji i uporu ojciec jednej z panien młodych (Will Ferrell) i siostra drugiej panny młodej (Reese Witherspoon) mierzą się w chaotycznym pojedynku, nie cofając się przed niczym, aby zapewnić swoim bliskim niezapomnianą uroczystość.

„Moja Lady Jane”

Czy jesteście gotowi na epicką opowieść o prawdziwej miłości, wielkiej przygodzie, oszalałych królobójcach, beznamiętnym bohaterstwie, przebiegłych intrygach i brawurowej szermierce, z odrobiną magicznego realizmu i całym mnóstwem seksu? No przecież. Oto Moja lady Jane.

„La La Land”

Mia jest początkującą aktorką, która na razie pracuje jako kelnerka. Sebastian to muzyk jazzowy, który zamiast nagrywać płyty, gra do kotleta w podrzędnej knajpce. Gdy drogi tych dwojga przetną się, połączy ich wspólne pragnienie, by zacząć wreszcie robić to, co kochają. Miłość dodaje im sił, ale gdy kariery zaczynają się wreszcie układać, coraz mniej jest czasu i sił dla siebie nawzajem.

„Pierwsza klasa”

Ana, ambitna stażystka w domu aukcyjnym, przypadkiem dostaje miejsce w pierwszej klasie, gdy szefowa niespodziewanie wysyła ją w delegację do Londynu. Gdy dziewczyna wczuwa się w wygodne życie w luksusowym fotelu, poznaje przystojnego i zamożnego Williama i postanawia nieco dłużej pozostać w tym świecie fantazji.

„Randka w nieskończoność”

Gdy Sheila poznaje Gary'ego, zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia, lecz wkrótce okazuje się, że ich magiczna randka nie jest wcale zrządzeniem losu, bowiem Sheila posiada wehikuł czasu, przez co para zakochuje się w sobie raz po raz. Gdy idealna noc przestaje już wystarczać Sheili, postanawia cofnąć się w przeszłość Gary'ego, żeby uczynić z niego idealnego mężczyznę.

„Cztery wesela i pogrzeb”

Hugh Grant i Andie MacDowell to gwiazdy tej przezabawnej romantycznej komedii o ludziach, którzy decydują się pobrać i tych, którzy tego nie robią.

