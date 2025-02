Max kusi perełkami na Walentynki. Ale tylko te tytuły są warte waszej uwagi!

Szukasz poruszającej historii miłosnej, lekkiej komedii romantycznej czy może nietypowego spojrzenia na uczucia? Te produkcje spełnią twoje oczekiwania i sprawią, że wieczór 14 lutego będzie wyjątkowy. Sprawdź naszą selekcję.

„Kocha, lubi, szanuje”

Cal Weaver (Steve Carell) uważa, że jego małżeństwo jest idealne, do czasu, gdy jego żona Emily (Julianne Moore) występuje o rozwód. Teraz Cal jest singlem i szuka miłości z pomocą kobieciarza Jacoba Palmera (Ryan Gosling), który całkowicie zmienia jego życie. Obaj odkrywają jednak, że bycie podrywaczem bez właściwej partnerki traci sens.

„Kiedy Harry poznał Sally”

Historia dwunastoletniego związku dwojga młodych ludzi – Harry'ego (Billy Crystal) i Sally (Meg Ryan), których drogi po skończeniu studiów rozchodzą się. Po pięciu latach przypadkowo spotykają się w samolocie. Początkowa niechęć z wolna przeobraża się w przyjaźń.

„Wpływ księżyca”

Laureaci Nagrody Akademii Olympia Dukakis i Nicolas Cage wcielają się w postaci tej czarującej komedii romantycznej o przesądnej wdowie z Brooklynu (Cher), która czuje się gotowa, by ponownie wyjść za mąż. Jednak tym razem planuje zrobić to właściwie – nawet jeżeli oznacza to, że będzie musiała powiedzieć „tak” mężczyźnie, którego tak naprawdę nie kocha. Kiedy niespodziewanie zakochuje się w bracie swojego narzeczonego Ronnym, wywołuje lawinę przezabawnych romantycznych perypetii, które komplikują jej losy.

„Obsługiwałem angielskiego króla”

Filmowa burleska o wzlotach i upadkach praskiego kelnera, Jana Dite, podczas pierwszej połowy ubiegłego wieku. Jan jest niskiego wzrostu, ale ma wysokie ambicje.Ten prowincjonalny, młodziutki kelnerzyna, chce zostać milionerem! I wie nawet jak to zrobić: trzeba wszystko słyszeć, wszystko widzieć, a potem to sprytnie wykorzystać. Film oparty jest na książce Bohumila Hrabala, pod tym samym tytułem.

„Jak wam się podoba”

Adaptacja jednej z najpopularniejszych sztuk Williama Szekspira. Kenneth Branagh przeniósł jej bohaterów w rzeczywistość XIX-wiecznej Japonii.

„Francuski pocałunek”

Kate boi się podróży samolotem. Niemniej decyduje się na lot przez Atlantyk, kiedy jej narzeczony zakochuje się w innej kobiecie i zostaje w Paryżu. W samolocie towarzyszy jej sympatyczny Francuz.

„Do ostatniej kości”

Do ostatniej kości to opowieść o pierwszej miłości między Maren (Taylor Russell), młodą kobietą, uczącą się, jak przetrwać na marginesie społeczeństwa, a Lee (Timothée Chalamet), porywczym wyrzutkiem i włóczęgą. W czasie wspólnej odysei na dystansie tysiąca mil poznają boczne drogi, ukryte zaułki i rozmaite pułapki Ameryki epoki Ronalda Reagana. Pomimo wysiłków, nie mogą jednak uciec od tragicznej przeszłości. Ostatecznie będą musieli zdecydować, czy ich uczucie jest w stanie pokonać ich odmienność.

„Czas na miłość”

W dniu 21. urodzin Tim poznaje niesamowity rodzinny sekret: wszyscy mężczyźni w jego rodzinie posiadają zdolność przywoływania przeszłości. Oznacza to, że każdy z nich może kilkakrotnie przeżyć dowolny moment swojego życia w taki sposób, żeby losy jego oraz jego najbliższych obrały właściwy, lepszy, kierunek. Tim postanawia wykorzystać swoje nowe zdolności w życiu uczuciowym – chce zdobyć serce pięknej Mary. Okazuje się jednak, że w miłości sprawy nie idą łatwo, nawet jeśli posiadasz zdolności, żeby wciąż próbować, próbować... i próbować od nowa.

„Twarda sztuka”

Rachel (Lindsay Lohan) tylko z pozoru przypomina zwyczajną nastolatkę. Jest nieokrzesana, krzykliwa, zbuntowana, a do tego nieustannie pakuje się w różne kłopoty. Po kolejnym wybryku, jej matka postanawia zabiera córkę na wakacje do swojej matki. Babcia Georgia (Jane Fonda) wierna żelaznym zasadom, narzuci wnuczce dyscyplinę, która wystawi ją na niejedną próbę.

„40 lat minęło”

Po latach małżeństwa, związek Pete’a (Paul Rudd) i Debbie (Leslie Mann) przechodzi totalny kryzys. Para w nieco komiczny sposób próbuje pogodzić wszystkie aspekty wspólnego życia – romansowy, zawodowy i rodzicielski, a ponadto musi znaleźć patent, jak przy tym wszystkim nie zwariować i nadal cieszyć się życiem.

„Szampon”

George (Warren Beatty) jest jednym z najbardziej atrakcyjnych mężczyzn w L.A. Pracując jako fryzjer w Beverly Hills sprawia, że jego klientki niemal bez wyjątku wyglądają i czują się znacznie lepiej, niż kiedykolwiek przedtem. Zachęcony przez swoją dziewczynę Jill (Goldie Hawn), by otworzyć własny salon, George zwraca się o pomoc finansową do biznesmena – konserwatysty (Jack Warden). W tajemnicy przed nim sypia z jego żoną (Lee Grant), kochanką (Julie Christie) oraz nastoletnią córką (Carrie Fisher).

„Tylko nie ty”

Bea i Ben wyglądają na idealną parę, ale po niesamowitej pierwszej randce wydarza się coś, co sprawia, że ich ognista atrakcja staje się lodowato zimna – aż do momentu, gdy niespodziewanie spotykają się na weselu w Australii. Robią więc to, co zrobiłoby dwoje dorosłych – udają, że są parą.

