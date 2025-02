20+ filmów idealnych na Walentynki. Nasze rekomendacje na Netflix

Walentynki to idealna okazja, by zanurzyć się w świat miłosnych historii – tych pełnych namiętności, wzruszeń, ale i humoru. Obojętnie, czy świętujesz ten dzień z ukochaną osobą, planujesz wieczór z przyjaciółmi, czy po prostu masz ochotę na seans solo w towarzystwie ulubionych przekąsek, na Netflix jest sporo filmów, które wpiszą się w te klimaty.

Stworzyliśmy listę tych produkcji – od klasycznych romansów, jak „Rozważna i romantyczna” czy „Miłość ma dwie twarze” po współczesne komedie romantyczne, jak „Kocha, lubi, szanuje”, „Swatamy swoich szefów” czy „Bez urazy”, żeby podpowiedzieć wam, co dobrego można wybrać na ten dzień. Wśród walentynkowych hitów nie brakuje filmów z gwiazdorską obsadą, zjawiskowych scen miłosnych i dialogów, które zapadają w pamięć na długo.

Co z tego, że niektóre z nich oglądaliśmy już wiele razy? Nie ma nic lepszego, niż powrót do tytułu, który WIEMY, że jest świetny. A dla tych osób, które nie lubią wracać po milion razy do klasyków – też znaleźliśmy kilka hitów, które zebrały kapitalne recenzje. Niektóre z nich miały nawet premierę w ubiegłym roku.

Co obejrzeć na Netflix w Walentynki? 20+ filmów nie tylko dla fanów komedii romantycznych

Jeśli szukasz idealnego filmu na Walentynki, mamy dla Ciebie ponad 20 propozycji, które sprawią, że ten wieczór będzie pełen emocji. Sprawdź naszą listę i wybierz tytuł, który najbardziej Ci odpowiada!

„Lepiej późno niż później”



Keanu Reeves gra młodego doktora opiekującego się Harrym Langerem (w tej roli Jack Nicholson). Przeszedł on zawał serca w domu matki swojej młodej dziewczyny. Podczas kuracji Harry zakochuje się w jej mamie. Również doktor Julian, mimo dużej różnicy wieku, nie może oprzeć się kobiecie.



„Bezsenność w Seattle”



Annie Reed, jadąc na Wigilię do swojego narzeczonego, słyszy w nocnym programie radiowym głos chłopca Jonaha opowiadający o swoim tacie, pogrążonym w głębokim smutku po śmierci żony. W pewnej chwili udaje się włączyć ojca do rozmowy na antenie. Pod wrażeniem słów o niezwykłej miłości płynących z radia, Annie doznaje wstrząsu, czuje coś, czego nie potrafi nazwać. Wie tylko jedno: musi odnaleźć ojca małego Jonaha, ponieważ w przeciwnym razie przeżyje resztę życia z uczuciem straconej szansy.



„The Holiday”



Dwie nieznające się kobiety, aby uciec od problemów, postanawiają na święta zamienić się domami. Iris przeprowadza się do słonecznego Los Angeles, a Amanda wyjeżdża na zaśnieżoną angielską wieś.



„Narodziny gwiazdy”



Piekielnie zdolna, choć niepewna siebie Ally (Lady Gaga) przypadkiem spotyka w barze gwiazdora country (Bradley Cooper). Mimo różnic zakochują się w sobie i postanawiają wyruszyć we wspólną trasę. Dla niej to uczucie stanie się inspiracją do artystycznej pracy, a także katapultą do wielkiej kariery. Dla niego - być może początkiem końca.



„Ostatni list od kochanka”



Ellie – londyńska dziennikarka – z pasją odkrywa historię zakazanej miłości, której ślad zachował się w odnalezionych listach sprzed pół wieku.



„Chyba na pewno ty”



Słynna szefowa kuchni i małomiasteczkowy muzyk, kiedyś bardzo sobie bliscy, po 15 latach znów się spotykają — ale ich różne style życia utrudniają odrodzenie się uczucia.



„Dziennik Bridget Jones”



Ekranizacji powieści Helen Fielding. 32-letnia Bridget Jones zaczyna prowadzić intymny dziennik, który pomaga jej odmienić swoje życie.



„Bridget Jones: W pogoni za rozumem”



Związek Bridget i Marka Darcy'ego jest bliski kryzysu. Na domiar złego na horyzoncie pojawia się były szef dziewczyny, Daniel Cleaver.



„Bridget Jones 3”



Bridget zachodzi w upragnioną ciążę. Problem tylko w tym, że nie wie, kto jest ojcem jej dziecka.



„Miłość ma dwie twarze”



Przystojny profesor matematyki poślubia nieatrakcyjną Rose, która wykłada na uniwersytecie literaturę angielską.



„Pan i pani Smith”



Para płatnych zabójców pracujących dla dwóch tajnych agencji wiedzie monotonne małżeńskie życie. Niespodziewanie dostają zlecenie na siebie nawzajem.



„Moja dziewczyna wychodzi za mąż”



Kobieciarz Tom zostaje honorowym drużbą swojej najlepszej przyjaciółki. Podczas przygotowań do ślubu uświadamia sobie, że jest zakochany w przyszłej pannie młodej.



„Rozważna i romantyczna”



Anglia, XVIII wiek. Wdowa i jej trzy skrajnie różne od siebie córki zostają zmuszone do opuszczenia rodzinnej posiadłości.



„Ślubne wojny”



Najlepsze przyjaciółki wychodzą za mąż w tym samym dniu. Każda z nich stara się, by jej wesele było idealne.



„Jak stracić chłopaka w 10 dni”



Andie pisze artykuł i w ciągu 10 dni ma sprawić, aby nowo poznany facet ją rzucił. Wybór pada na Bena, który założył się z szefem, że jego kolejny związek przetrwa dłużej.



„Tak jakby w ciąży”



Plan Lainy spełzł na niczym, dlatego dziewczyna przyczepia sobie sztuczny brzuszek ciążowy, zaczyna kłamać i przypadkowo... zakochuje się w facecie marzeń.



„La Dolce Villa”



Gdy jego córka postanawia kupić toskańską willę w ruinie, Eric spieszy do Włoch, aby ją od tego odwieść, a niespodziewanie znajduje piękno, romans i nowy cel w życiu.



„Kocha, lubi, szanuje”



Idealne życie Cala Weavera rozpada się, gdy dowiaduje się, że żona go zdradza. Po kilkudziesięciu latach znowu umawia się na randki. Pomaga mu w tym młody Jacob.



„Jedz, módl się, kochaj”



Nieszczęśliwa Elizabeth Gilbert postanawia zmienić swoje życie. Bierze rozwód i wyrusza w podróż do Włoch, Indii oraz Indonezji.



„Bez urazy”



Maddie odkrywa intrygujące ogłoszenie o pracę: bogaci i nadopiekuńczy rodzice szukają kogoś na "randki" z ich introwertycznym 19-letnim synem Percym, zanim ten wyjedzie na studia do Princeton.



„Bilet do raju”



Rozwiedziona para wyrusza w podróż na wyspę Bali, aby odwieść córkę od podjęcie błędnej ich zdaniem decyzji o wyjściu za mąż.



„Swatamy swoich szefów”



Dwójka przepracowanych i słabo opłacanych asystentów opracowuje plan zneutralizowania uprzykrzających im życie przełożonych: postanawiają umówić ich na randkę.



„Pokojówka na Manhattanie”



Kandydat na senatora przez pomyłkę bierze pokojówkę za gościa ekskluzywnego hotelu, w którym się zatrzymał. Zauroczona nim kobieta nie ma odwagi wyprowadzać go z błędu.



„Brzydka prawda”



Chcąc udowodnić swoje szowinistyczne teorie, Mike namawia Abby, aby z nowym chłopakiem postępowała według jego porad.Czytaj też:

30 filmów, które w tym roku będą miały 30 lat. Aż trudno w to uwierzyć!Czytaj też:

50 najlepszych polskich filmów z czasów PRL. Te kadry przywołają wspomnienia