Najsmutniejsze filmy w historii według Rotten Tomatoes. To wyciskacze łez, o których trudno zapomnieć

Rotten Tomatoes, jako jeden z najważniejszych agregatorów recenzji filmowych, dostarcza nam wgląd w tytuły, które krytycy i widzowie uznali za najbardziej poruszające. Wiele z nich zdobyło uznanie zarówno za swoje emocjonalne oddziaływanie, jak i za artystyczną głębię. Nie tylko opowiadają one o trudnych przeżyciach bohaterów, ale również zmuszają widza do zmierzenia się z własnymi emocjami i spojrzenia na świat z nowej perspektywy. Choć smutek nie jest łatwą emocją, to właśnie on często czyni kino tak przejmującym. Te filmy pokazują, że nawet najciemniejsze chwile mogą mieć w sobie piękno i nauczyć nas czegoś o nas samych.

Najsmutniejsze filmy w historii kina według Rotten Tomatoes

„Moja dziewczyna”



Opowieść o dorastaniu i pierwszej miłości. Rewelacyjna debiutantka Anna Chlumsky wciela się w rolę Vady Sultenfuss, nad wiek rozwiniętej jedenastolatki, której obsesją jest śmierć. Dan Aykroyd gra jej owdowiałego ojca, właściciela miejscowego zakładu pogrzebowego, Jamie Lee Curtis – atrakcyjną kosmetyczkę, która u niego pracuje. W roli Thomasa J. – chłopaka z sąsiedztwa, który ubóstwia Vadę – oglądamy niezawodnego Macaulay Culkina („Kevin sam w domu”). Niezwykłe wydarzenia tego lata, pierwszy pocałunek, nieuchronne rozstanie sprawią, że Vada wkroczy w wiek dojrzewania.



„Yang”



Jake prowadzi sklep z organiczną herbatą i razem z żoną Kyrą i ich córką Miką wiodą szczęśliwe, spokojne życie. Na co dzień towarzyszy im android Yang, który niczym starszy brat opiekuje się dziewczynką. Gdy przyjaciel córki nieoczekiwanie ulega awarii, Jake szuka sposobu, by przywrócić go do życia. Próbując naprawić Yanga, odkrywa coś, co zaskakuje całą rodzinę – przez te wszystkie lata android prowadził własne, sekretne życie, którego najcenniejsze momenty zapisywał na tajnym dysku wspomnień. Poznając najbardziej wyjątkowe chwile z życia Yanga, Jake dowiaduje się kim tak naprawdę był, o czym marzył i co czuł, żyjąc z nimi pod jednym dachem.



„Stowarzyszenie umarłych poetów”



Ekscentryczny profesor John Keating (Robin Williams) wnosi w szacowne mury ekskluzywnej uczelni ducha poezji, miłości życia i samodzielnego myślenia. Zainspirowani przez niego chłopcy odnawiają sekretny związek – Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Odkrywają w nim piękno zapomnianych utworów, a także prawo do marzeń, wolności i buntu.



„Zakochany bez pamięci”



Joel odkrywa, że jego wieloletnia dziewczyna Clementine, po rozpadnięciu się ich związku poddała się eksperymentalnej operacji doktora Howarda Mierzwiaka, polegającej na wymazaniu z pamięci wszelkich wspomnień o swoim byłym ukochanym. Sfrustrowany tym faktem, postanawia skontaktować się z tajemniczym psychiatrą, aby również poddać się kuracji i wymazać ze swojej pamięci Clementine. Jednak w trakcie zabiegu, gdy wspomnienia Joela zaczynają stopniowo zanikać, przekonuje się, że wciąż kocha Clementine i tak naprawdę nie chce wyrzucać jej ze swojego umysłu. Ponieważ doktor Mierzwiak i jego współpracownicy ani myślą przerywać operacji, Joel stara się schować wspomnienia wspólnej przeszłości z Clementine w innych zakamarkach pamięci.



„Manchester By The Sea”



Po śmierci Joe'go (Kyle Chandler), starszego brata, Lee Chandler (Casey Affleck), zaszokowany wiadomością, że brat powierzył mu opiekę nad swoim synem Patrickiem (Lucas Hedges), wraca w rodzinne okolice. Lee rzuca wszystko i przenosi się do Manchester-by-the-Sea, zmuszony zmierzyć się z wydarzeniami przeszłości, które sprawiły, że rozstał się z żoną – Randi (Michelle Williams) i opuścił miasteczko, w którym wyrastał.



„Kłamstewko”



Gdy mieszkająca w Nowym Jorku Billi dowiaduje się o chorobie ukochanej babci Nai Nai, w pierwszym odruchu chce wskakiwać do samolotu, żeby się z nią pożegnać. Jednak rodzina Billi decyduje się zataić przed Nai Nai informację o jej stanie zdrowia i postanawia zorganizować rodzinne spotkanie pod pretekstem skleconego naprędce absurdalnie wielkiego, hucznego wesela jednego z kuzynów. Co z tego, że pan młody zna się ze swoją narzeczoną zaledwie od kilku tygodni! Wszystkie tajemnice są dozwolone, a dzięki temu przyjazd całej rodziny, rozsianej po całym świecie, nie wzbudza podejrzeń ukochanej babci.



„Poprzednie życie”



In-Yun to koreańskie przekonanie, że ludzie zbliżają się do siebie, bo ich dusze poznały się w poprzednich wcieleniach. Nora (Greta Lee) i Hae Sung (Teo Yoo) dorastali razem w Korei Południowej. Rozdzieleni przez los jako dzieci, odnajdują się po latach dzięki mediom społecznościowym. W końcu miłosna i migrancka odyseja zaprowadziła oboje do Nowego Jorku. Nora jest już wtedy mężatką, a Hae Sung świeżo upieczonym singlem. "Co by było gdyby?" - to pytanie nie przestaje kołatać w ich głowach. A także w głowie męża Nory (John Magaro) zaskoczonego nagłą wizytą Koreańczyka.



„Tajemnica Brokeback Mountain”



Ennis Del Mar i Jack Twist poznają się w trakcie poszukiwania zatrudnienia. Ich nowy pracodawca wysyła ich do pracy na majestatyczne wzgórze Brokeback. Tam mają miejsce wydarzenia, które na zawsze odmienią ich dotychczasowe życie. Ennis i Jack postanawiają jednak zachować je w tajemnicy… Każdy z nich rozpoczyna nowe życie. Mijają 4 lata. Pewnego dnia żona Ennisa przynosi mu pocztówkę, w której Jack zapowiada swój przyjazd do Wyoming. Ennis wyczekuje przyjaciela, a po jego przybyciu przekonuje się, że rozłąka jedynie wzmocniła ich więź... Czy tajemnica ze wzgórza Brokeback wyjdzie na jaw?



„Drive my car”



Aktor teatralny i reżyser, który wciąż nie może w pełni poradzić sobie z utratą ukochanej żony, przyjmuje propozycję wyreżyserowania spektaklu na festiwalu teatralnym w Hiroszimie. Na miejscu niespodziewanie poznaje młodą kobietę.



„The Florida Project”



Moonee ma sześć lat i zawadiacki uśmiech, a dni spędza poza domem z paczką przyjaciół. Dom w ich przypadku oznacza motel Magic Castle, wściekle liliowy budynek przypominający kiczowaty pałac z bajki. Mała rozrabiaka, razem ze swoją zbuntowaną mamą, Halley, układają sobie życie w niezwykłym miejscu, w którym przyszło im mieszkać. Nieświadoma coraz bardziej ryzykownych kroków, jakie podejmuje Halley, by opłacić pokój w motelu na kolejny tydzień, Moonee jest najszczęśliwszym dzieckiem na świecie. Całkiem, jakby czerpała energię z wychylającego się zza horyzontu pobliskiego Disneylandu.



„Zielona mila”



Emerytowany strażnik więzienny opowiada przyjaciółce o niezwykłym mężczyźnie, którego skazano na śmierć za zabójstwo dwóch 9-letnich dziewczynek.



„Minari”



Goniąc za amerykańskim snem, Jakob Yi (Steven Yeun) postanawia przenieść się ze swoją rodziną z Kalifornii do sielskiego Arkansas. Jego wielkim marzeniem jest zbudowanie własnej farmy, której plony mogłyby zaopatrywać okolicznych koreańskich sklepikarzy. Jednak jego krewni nie są zbyt zadowoleni z przeprowadzki na drugi koniec kraju, zwłaszcza gdy okazuje się, że ich nowy, wymarzony dom ma... koła i jest tak delikatny, że może sobie nie poradzić z nawiedzającymi tamte strony tornadami.



„Filadelfia”



Znakomity adwokat Andrew Beckett (Tom Hanks – Oskar za tę rolę) ma coraz większe kłopoty zdrowotne. Niestety choroba jest nieuleczalna – to AIDS. W wyniku choroby Andrew traci pracę. Wynajmuje adwokata (Denzel Washington), z którym spotkał się kiedyś na rozprawie, a teraz jako jedyny chce mu pomóc odzyskać godność i spokój ducha.



„Aftersun”



Jedenastoletnia Sophie spędza wraz z rozwiedzionym ojcem, Callumem, wakacje w średniej klasy tureckim kurorcie. Po latach wraca do utrwalonych na polaroidach i kasecie VHS wspomnień, w których radość spleciona jest nierozłącznie z melancholią. Charlotte Wells budując relację córki i ojca sięgnęła głęboko do własnych doświadczeń. Jej fabularny debiut, pomysłowo i w wyrafinowany sposób poprowadzona opowieść jest nasycona wrażliwością i wyczuciem rytmu, światła i kadru.



„Mój przyjaciel Hachiko”



Profesor Wilson (Richard Gere) znajduje na stacji kolejowej uroczego, puchatego szczeniaka rasy Akita. Zabiera go do domu, aby udzielić schronienia aż do chwili, kiedy zgłosi się po niego właściciel. Jednak nikt nie poszukuje psiaka, a rodzina profesora szybko przyzwyczaja się do obecności puchatej kulki. Pies dostaje na imię Hachiko, wyrasta na dużego i mądrego czworonoga, który staje się najwierniejszym i najbardziej oddanym przyjacielem profesora. Codziennie rano odprowadza go na stację, a po południu czeka na niego na peronie. Ten rytuał powtarza się przez lata, dzień w dzień, niezależnie od pory roku i pogody. Ale pewnego dnia profesor nie wraca z pracy… Od tego dnia Hachiko daje dowód tak wielkiej miłości i wierności wobec swego pana, że legenda o tym najlepszym z przyjaciół trwa po dziś dzień.



„Wichry namiętności”



Pułkownik William Ludlow (Anthony Hopkins) żyje na rancho na zapomnianej przez ludzi ziemi u podnóża Gór Montana, gdzie wychowuje swych trzech synów z dala od okrutnych i krwawych wojen z Indianami. Alfred (Aidan Quinn) najstarszy z nich, jest odpowiedzialny i pełen dystansu; Samuel (Henry Thomas) ukochany beniaminek jest wrażliwym idealistą, a średni - Tristan (Brad Pitt) to duch niespokojny i nieposkromiony. W tym męskim świecie pojawia się Susannah Finncannon (Julia Ormond), kobieta piękna i inteligentna, która rozpalając w braciach pożądanie i ducha rywalizacji, zmienia na zawsze ich życiowe losy.



„Życie jest piękne”



Komedia, której głównym tematem jest… holocaust. Błaznowaty wieśniak przybywa do dużego miasta w Toskanii, zakłada rodzinę. Wybucha wojna, wkraczają Niemcy, wieśniak, jako pół-Żyd trafia do obozu koncentracyjnego wraz z najbliższą rodziną. Próbuje jednak przekonać syna, że pobyt w obozie jest jedynie pewną formą zabawy dla dorosłych.



„Moonlight”



Opowieść o dorastaniu ubogiego, czarnego chłopca w jednej z niebezpieczniejszych dzielnic Miami i stara się znaleźć swoje miejsce w świecie. Handel narkotykami na ich osiedlu kontroluje Juan (Mahershala Ali), który staje się swego rodzaju zastępczym ojcem Chirona. Czysty i widny dom, w którym Juan mieszka ze swoją dziewczyną Teresą (Janelle Monáe) staje się dla chłopca oazą stabilności, miejscem gorących posiłków, świeżej pościeli i swobodnych rozmów. Drugim, równie bolesnym i skomplikowanym motywem przewodnim, jest związek Chirona z jego matką, Paulą (Naomie Harris), która stacza się w wyniszczający nałóg narkotykowy, których dostarcza jej Juan.



„Samotny mężczyzna”



Jeden dzień – być może najważniejszy – z życia Georga Falconera (Colin Firth), profesora uniwersyteckiego, który nie może pogodzić się z tym, że właśnie stracił swoją wielką miłość. Tego dnia pozornie nieistotne spotkania i czas spędzony z dawną ukochaną (Julianne Moore), otworzą przed nim niespodziewanie szanse na nowe uczucie...



„Spragnieni miłości”



Hongkong, skąpany w złotym świetle lata 60. Chow Mo-Wan i Su Li-Zhen mieszkają w sąsiadujących ze sobą wynajętych mieszkaniach. Idealnie uczesany dziennikarz i elegancka sekretarka w perfekcyjnie skrojonych sukienkach wymieniają na schodach zdawkowe uprzejmości. Do czasu, gdy nie odkryją, że ich małżonków połączył romans. Milczące porozumienie stanie się podłożem relacji, która w tym miejscu i w tym czasie nie powinna była się wydarzyć.



„Odlot”



Siedemdziesięcioośmioletni Carl Fredricksen, emerytowany sprzedawca balonów, spełnia swe wielkie życiowe marzenie o przygodzie - za pomocą setek balonów przekształca swój dom w wielki pojazd powietrzny i odlatuje do Ameryki Południowej. Ale przypadkiem zabiera nieplanowanego pasażera, ośmioletniego skauta Russella, pełnego nieuzasadnionego optymizmu, lecz wyjątkowo niezręcznego. Razem przeżywają mnóstwo zaskakujących i niespodziewanych przygód...



„Uwierz w ducha”



Sam Wheat (Patrick Swayze) i Molly Jensen (Demi Moore) są w sobie zakochani po uszy i nigdy jeszcze nie byli tak szczęśliwi. Dramat rozpoczyna się, gdy Sam w dość przypadkowych okolicznościach traci życie. Jego duch pozostaje nadal na Ziemi i desperacko poszukuje możliwości kontaktu z Molly, aby ostrzec ją przed grożącym niebezpieczeństwem. Oda Mae Brown (Whoopi Goldberg) - czarnoskóra szarlatanka - zarabiająca na życie jako medium w kontaktach z duchami, ze strachem odkrywa, że dysponuje prawdziwa mocą. Duch Sama odnajduje ją i nakazuje skontaktować się z



„To wspaniałe życie”



George Bailey popada w tarapaty finansowe, co skutkuje poważnym załamaniem nerwowym. Z opresji ratuje go anioł stróż, który pokazuje mu jak świat wyglądałby bez niego.



„Klub szczęścia”



Cztery chińskie emigrantki wspominają swoją młodość w feudalnych Chinach. Wszystkie wyjechały do Ameryki, aby zapewnić swoim córkom wolność i uchronić je przed losem, który stał się udziałem ich samych. A jednak okazuje się, że córki powtarzają błędy matek. Wspólne wspominanie przeszłości pomaga dwóm pokoleniom kobiet dojść do porozumienia.



„Za wszelką cenę"



Gwiazdorsko obsadzony (Hilary Swank, Clint Eastwood, Morgan Freeman) i reżyserowany przez Clinta Eastwooda (Oscar za reżyserię), "Za wszelką cenę" to dramat o kobiecie, która próbuje osiągnąć sukces jako zawodowy bokser. Film wymieniany jako jeden z głównych kandydatów do Oscarów 2005 w kategoriach: najlepszy film (Clint Eastwood), najlepszy reżyser (Clint Eastwood), najlepsza aktorka pierwszoplanowa (Hilary Swank), najlepszy aktor drugoplanowy (Morgan Freeman).



„Wybór Zofii”



Niedługo po II wojnie światowej młody pisarz przeprowadza się do Nowego Jorku. Jego sąsiadami są Żyd mający obsesję na punkcie zbrodni przeciwko swojemu narodowi i Polka, która w Auschwitz straciła rodzinę.



„A.I. Sztuczna inteligencja”



Jest wiek XXI. Zasoby naturalne wyczerpują się w zastraszającym tempie, a Ziemi grozi zagłada. Znaczną część jej mieszkańców stanowią roboty, które w wyglądzie zewnętrznym niczym nie różnią się od ludzi. Powstają coraz to nowe formy robotów - sztucznych inteligencji. Jednym z nich jest mały chłopiec android, który wyrusza w emocjonalną podróż. Chce się dowiedzieć, czy może być czymś więcej niż maszyną. On kocha i chce być kochanym.



„Miłość”



Głównymi bohaterami „Miłości” są Georges (Jean-Louis Trintignant) i Anne (Emmanuelle Riva), małżeństwo muzyków w podeszłym wieku. Ich córka (Isabelle Huppert) mieszka z rodziną za granicą. Pewnego dnia Anne przechodzi silny atak, w wyniku którego jej stan zdrowia dramatycznie się pogarsza. Więzy uczuciowe od tylu lat łączące parę zostają wystawione na ciężką próbę.



„Tańcząc w ciemnościach”



Tracąca wzrok Selma ciężko pracuje w fabryce, aby uzbierać pieniądze na operację syna, któremu również grozi ślepota.



„Idź i patrz”



Białoruś, 1943 rok, szesnastoletni Flora pomimo sprzeciwu matki, decyduje się wstąpić do partyzantki, a jego przepustką do lasu jest wygrzebany na polu bitwy karabin. Aby nie wzbudzać podejrzeń wroga, partyzanci w niemieckim przebraniu udają porwanie młodzieńca. Pierwsze dni w lesie są ciężkie dla łagodnego Flory, który czuje się tutaj zagubiony, dlatego też nie zostaje zabrany na pierwszą akcję. Zostawszy w obozie partyzanckim poznaje Głaszę, dziewczynę, której charakter trudno rozgryźć. Podczas niemieckiego ataku na opuszczony obóz partyzancki, Flora zostaje ogłuszony od bliskich wybuchów, ale udaje mu się wraz z Głaszą uciec prześladowcom. Tak rozpoczyna się pełna bólu i strachu ucieczka przed morderczymi Niemcami, którzy nie cofną się nawet przed rzezią niewinnych dzieci.



„Tokijska opowieść”



Starsi już rodzice wybierają się do Tokio, by odwiedzić swoje dzieci. Niestety, młodzi ludzie, zbyt zaabsorbowani własnymi sprawami, nie poświęcają im czasu.



„Lista Schindlera”



Historia przedsiębiorcy Oskara Schindlera, który podczas II wojny światowej uratował przed pobytem w obozach koncentracyjnych 1100 Żydów.



„Nie opuszczaj mnie”



Kathy (Mulligan), Ruth (Knightley) i Tommy (Garfield) są najlepszymi przyjaciółmi, którzy dorastali razem w angielskiej szkole z internatem skrywającej przerażający sekret.. Gdy poznają szokująca prawdę o tym, że zostali stworzeni jako klony wyhodowane na dawców organów, postanawiają wykorzystać ulotne chwile, by kochać i żyć.



„Fruitvale”



