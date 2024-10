Powraca ulubiona ostatnio komedia Polaków. Nowa część opowie o chrzcinach

Nową odsłonę filmu „Teściowie”, podobnie, jak poprzednie, wyreżyserował Kuba Michalczuk. Premiera zaplanowana jest na wrzesień 2025 roku.

O czym będzie nowa część ulubionej ostatnio komedii Polaków?

W trzeciej części komediowego hitu „Teściowie" ponownie spotykamy się z rodziną, która tym razem zjeżdża się do spokojnego ośrodka na prowincji na chrzciny. Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, na którą zapraszają Małgorzatę wraz z przyjaciółką, psychoterapeutką Grażyną. Na spotkaniu pojawia się również były mąż Małgorzaty, Andrzej, który przylatuje specjalnie z Australii – i tym razem nie jest sam. Atmosfera spotkania szybko wymyka się spod kontroli, a dawne konflikty i nowe romanse prowadzą do nieoczekiwanych konsekwencji – tym razem z udziałem lokalnej policji! „Teściowie 3" to film, który pokaże, że nawet chrzciny mogą zamienić się w pole rodzinnych bitew, a nawet zdrada nie dzieli tak mocno, jak święty sakrament.

– To film, który znów pokaże, że w rodzinnych relacjach nic nie jest oczywiste, a każda uroczystość może w ułamku sekundy przerodzić się w bezwzględną i często absurdalną wojnę. W tej części zdejmuję z bohaterów kolejne maski, dzięki czemu widzowie poznają ich od nowej strony. Ponownie staramy się nie oceniać a zrozumieć. Wbijane wzajemnie szpilki są ostrzejsze, bo nasi bohaterowie mają teraz jeszcze więcej do stracenia – i więcej do zyskania! A to wszystko mam nadzieję, przyniesie widzom jeszcze więcej wzruszeń i śmiechu – mówi reżyser Kuba Michalczuk.

W produkcji bierze udział gwiazdorska obsada: Izabela Kuna jako Wanda, Adam Woronowicz jako Tadeusz, Maja Ostaszewska jako Małgorzata. Powraca Marcin Dorociński jako Andrzej. Do głównej czwórki dołączają Magdalena Popławska jako Grażyna – przyjaciółka i psychoterapeutka Małgorzaty, Wojciech Mecwaldowski jako Marek – lokalny przedsiębiorca z własnymi ambicjami oraz Joachim Lamża jako ojciec Wandy.

Pierwsze zdjęcia z planu już teraz pozwalają poczuć klimat tej komedii pełnej ironii, rywalizacji i nieprzewidzianych zwrotów akcji. Autorem scenariusza ponownie jest Marek Modzelewski, odpowiedzialny również za dwie pierwsze części. Producentem filmu jest Akson Studio („1670", „Filip", „Atak paniki"), koproducentem TVN Warner Bros. Discovery.

