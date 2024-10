20 najlepszych horrorów wszech czasów. „Variety” wyłonił arcydzieła grozy

Horrory od lat fascynują widzów, łącząc w sobie elementy strachu, tajemnicy i nieprzewidywalnych zwrotów akcji. Ten gatunek filmowy ewoluował na przestrzeni dekad, dając nam wiele niezapomnianych tytułów, które trwale zapisały się w historii kina. W świecie pełnym przeróżnych rankingów i zestawień, jedno z najbardziej prestiżowych źródeł – magazyn „Variety” – podjęło się zadania stworzenia listy 20 najlepszych horrorów wszech czasów.

Na liście tej znalazły się zarówno kultowe klasyki, które na zawsze zmieniły sposób, w jaki postrzegamy horror, jak i nowoczesne produkcje, które redefiniują gatunek w XXI wieku. Sprawdźcie, co poleca prestiżowy magazyn!

To najlepsze horrory wszech czasów? „Variety” stworzył ranking dla miłośników gatunku

20. „Uciekaj!”

Czarnoskóry mężczyzna udaje się ze swoją białą partnerką do posiadłości jej rodziców. Panująca tam atmosfera wprawia go w niepokój.

19. „Mumia”

W 1921 roku brytyjscy archeolodzy odkrywają mumię arcykapłana Imhotepa. Jeden z nich przypadkowo przywraca ją do życia.

18. „Lśnienie”

Jack podejmuje pracę stróża odciętego od świata hotelu Overlook. Wkrótce idylla zamienia się w koszmar.

17. „Widmo”

Żona i kochanka planują zemstę na swoim oprawcy.

16. „Halloween”

W przeddzień Halloween ze szpitala psychiatrycznego ucieka niebezpieczny morderca, Michael Myers, który kieruje się do rodzinnego miasta. Jego śladem rusza wieloletni psychiatra, doktor Loomis.

15. „Nie oglądaj się teraz”

John i Laura Baxterowie podczas wakacji w Wenecji spotykają dwie kobiety. Jedna z nich twierdzi, że widzi ducha ich zmarłej córki.

14. „Nosferatu – symfonia grozy”

Młody agent nieruchomości wyrusza w podróż, aby podpisać umowę o zakupie posiadłości. Nieświadomie udaje się do zamku wampira Nosferatu.

13. „Milczenie owiec”

Seryjny morderca i inteligentna agentka łączą siły, by znaleźć przestępcę obdzierającego ze skóry swoje ofiary.

12. „King Kong”

Ekspedycja amerykańskich odkrywców przybywa na Wyspę Czaszek i odnajduje tam ogromnego goryla.

11. „Obcy – 8. pasażer Nostromo”

Załoga statku kosmicznego Nostromo odbiera tajemniczy sygnał i ląduje na niewielkiej planetoidzie, gdzie jeden z jej członków zostaje zaatakowany przez obcą formę życia.

10. „Carrie”

Ekranizacja powieści Stephena Kinga. Prześladowana przez rówieśników Carrie odkrywa w sobie paranormalne zdolności.

9. „Salo, czyli 120 dni Sodomy”

Włochy, 1944 rok. Książę, bankier, biskup i sędzia organizują orgię, wykorzystując do tego lokalnych mieszkańców.

8. „Frankenstein”

Młody naukowiec powołuje do życia stworzonego z ludzkich szczątek potwora, przeszczepiając mu nieświadomie mózg przestępcy.

7. „Gra wstępna”

Aoyama, wdowiec, postanawia ożenić się po raz drugi. Jego kumpel z pracy, siedzący w branży filmowej, pragnie mu pomóc. Wpada na pomysł, aby zorganizować casting do...

6. „Noc żywych trupów”

Grupa osób barykaduje się w domu, próbując przetrwać atak zombie.

5. „Dziecko Rosemary”

Młoda mężatka spodziewa się potomka diabła.

4. „Szczęki”

W okolicach Amity Island dochodzi do ataków rekina ludojada. Quint, zawodowy łowca rekinów, szeryf Brody i oceanolog Hooper wyruszają w rejs, by go upolować.

3. „Psychoza”

Dziewczyna uciekająca ze skradzionymi pieniędzmi zatrzymuje się w pensjonacie prowadzonym przez młodego Normana Batesa.

2. „Egzorcysta”

Kiedy córka aktorki zaczyna się dziwnie zachowywać, a lekarze orzekają, że jest zdrowa, kobieta wzywa egzorcystę.

1. „Teksańska masakra piłą mechaniczną”

W trakcie wakacji Franklin z przyjaciółmi wybiera się do rodzinnego domu. Po przybyciu na miejsce znajomi znikają.

Czytaj też:

Netflix zekranizował arcydzieło literatury. „Strach, co to będzie”Czytaj też:

25 najlepszych filmów w tym roku. Na liście aż dwie polskie produkcje!