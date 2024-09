Ten film zarobił ponad miliard dolarów. Najbardziej dochodowa animacja w historii pojawi się na Disney+!

Odznaczony Certyfikatem Świeżości na Rotten Tomatoes i uznany przez krytyków za “absolutną perfekcję, przezabawny” („Jazz Tangcay”, „Variety”) oraz „niezapomniane przeżycie” (Landon Johnson, Awards Watch), długo wyczekiwany i wzruszający sequel okazał się światowym hitem. „W głowie się nie mieści 2” jest najlepiej zarabiającym filmem animowanym wszech czasów, filmem animowanym, który najszybciej zarobił globalnie miliard dolarów, oraz jest obecnie ósmym najlepiej zarabiającym filmem w historii światowego box office’u.

„W głowie się nie mieści 2” pokonało też dwa chińskie mega hity i zostało pierwszym tegorocznym filmem, który poza granicami USA zarobił co najmniej pół miliarda dolarów. W skali całego globu daje to miliard dolarów, a dokładnie 1 014,8 mln dolarów.

„W głowie się nie mieści 2”. Pojawią się zupełnie nowe emocje

"W głowie się nie mieści 2" to produkcja Disneya i Pixara, w której powracamy do umysłu Riley, obecnie świeżo upieczonej nastolatki, w momencie gdy Centrala zostaje wywrócona do góry nogami, by zrobić miejsce dla zupełnie nieoczekiwanych nowych Emocji! Radość, Smutek, Gniew, Strach i Odraza, które jak dotąd wzorowo kierowały całą operacją, czują zagubienie, gdy pojawia się Obawa. W dodatku nie jest sama. Przyprowadziła też Wstyd, Zazdrość i Nudę.

Zobaczcie zwiastun produkcji:

Film w reżyserii Kelsey Mann („Między nami żywiołami”) i wyprodukowany przez Marka Nielsena („Auta”) według scenariusza m.in. Meg LeFauve („W głowie się nie mieści”). Za ścieżkę dźwiękową w filmie „W głowie się nie mieści 2” odpowiedzialna jest Andrea Datzman („W głowie się nie mieści”).

Film „W głowie się nie mieści 2” od Disneya i Pixara już od 25 września będzie można oglądać w Disney+.

Czytaj też:

Fani „Soku z żuka” są wstrząśnięci, gdy dowiadują się prawdy. To dlatego aktor nie wystąpił w sequeluCzytaj też:

Teraz Disney+ wykupisz za 10 zł miesięcznie. Tyle możesz zaoszczędzić na promocji